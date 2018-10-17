Артисты испанского театра "Flamenco Live” покажут в Костанае "Ромео и Джульетту"

Артисты театра национального танца Испании "Flamenco Live” приедут в Костанай с шоу-балетом «Легенда о Ромео и Джульетте» 20 ноября. К классическим шекспировским страстям они добавят страстных испанских и расскажут знаменитую историю любви на языке горячего фламенко.

- В шоу-балете 6 участников: танцор, танцовщица, два гитариста и два вокалиста, - сообщили «НГ» костанайские организаторы гастролей. - Все они - многократные лауреаты международных конкурсов. Им есть чем удивить даже самых искушенных зрителей, потому что дадут неожиданную трактовку сюжету о Ромео и Джульетте.

Спектакль пройдет на сцене ДК «Мирас», начало - в 18.30.

Цена билетов, в зависимости от ряда, составляет 4 000, 6 000, 8 000 и 10 000 тенге.