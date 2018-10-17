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Vital
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Нечего нового я не увидел. Дальше будет хуже. Если щас к власти придет нацик как на Украине, . Спичку только поднимет и бабахнит сильно.
17.10.18 20:13
Rexyn
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
UPDATE Добавлено видео в конце статьи: обе стороны извинились друг перед другом
17.10.18 20:10
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Вот они красавчики:)))
17.10.18 20:09
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Чет Алматы не хочет покупать местной сборки. ))) Нет им доверия походу. Я седня случайно их увидел. 10 штук гонят , 5 гармошек все с натписями Алматы спереди. Ждите через 2 дня они...
17.10.18 20:08
Алиса
Педагогов от использования не по назначению защитит закон - министр общественного развития РК
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17.10.18 20:07
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Артисты испанского театра "Flamenco Live” покажут в Костанае "Ромео и Джульетту"

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 октября 2018, 15:31 |  Культура

Артисты театра национального танца Испании "Flamenco Live” приедут в Костанай с шоу-балетом «Легенда о Ромео и Джульетте» 20 ноября. К классическим шекспировским страстям они добавят страстных испанских и расскажут знаменитую историю любви на языке горячего фламенко.

- В шоу-балете 6 участников: танцор, танцовщица, два гитариста и два вокалиста, - сообщили «НГ» костанайские организаторы гастролей. - Все они - многократные лауреаты международных конкурсов. Им есть чем удивить даже самых искушенных зрителей, потому что дадут неожиданную трактовку сюжету о Ромео и Джульетте.

Спектакль пройдет на сцене ДК «Мирас», начало - в 18.30.

Цена билетов, в зависимости от ряда, составляет 4 000, 6 000, 8 000 и 10 000 тенге.
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