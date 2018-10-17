Открытый чемпионат Костанайской области по ушу-саньда прошёл в Затобольске

Участие в турнире среди детей, юношей, юниоров и взрослых, который прошел 13-14 октября, приняли более 150 спортсменов из 9 спортклубов - Рудного, Костаная, Затобольска, Аулиеколя и Заречного.

Асанали Сарбасов (справа) делает проход в ноги спортсмену из Рудного

В первый день самые юные спортсмены показали далеко не детскую технику ведения боя и волю к победе. Во второй день Затобольский зал борьбы еле вместил всех любителей боевых искусств. Зрители, болельщики и одноклубники выкрикивали слова поддержки друзьям и сокомандникам, подсказывали комбинации и броски. Бойцы подарили публике бескомпромиссные поединки, представляя свои клубы и школы восточных единоборств.

Спортсмены областной федерации жекпе-жек показали очень зрелищные противостояния, большинство из которых заканчивались нокаутом в пользу учеников президента федерации Рауфа АЛИЕВА.

- Мы, конечно, надеемся, что большая часть бойцов из нашей федерации выиграет, - поделился он с "НГ". - Ну на это у тренеров всегда надежда, на всевозможных соревнованиях. Казахстанскую федерацию ушу и кунг-фу по Костанайской области под руководством Дениса Старикова я знаю очень давно, сам когда-то выступал на его турнирах. Федерация славится хорошим и очень чётким судейством. Денис Васильевич всегда выступает главным рефери на турнирах. Мы плотно сотрудничаем, приглашаем их бойцов на свои спарринги и чемпионаты. Бойцы федерации ушу показывают хорошую технику, его бойцов старой закалки я знаю уже много лет. Организация турниров всегда на высшем уровне.

Сергей Самсонов (жекпе-жек) противостоит Владимиру Хасанову из Рудного

Этот турнир стал отбором на первенство РК, которое, согласно календарному плану, должно пройти в Костанае 23-25 ноября. В состав сборной Костанайской области по ушу попали спортсмены, занявшие первые и вторые места.

- Также областной турнир посвящён 20-летию образования нашего СК «Сонинг», раньше он назывался по-другому - «Длинный кулак», - рассказал «НГ» директор филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация ушу и кунг-фу по Костанайской области» Денис СТАРИКОВ. - Так как я эвенк, в переводе с эвенкийского сонинг - это воин. Республиканское первенство планируем провести масштабно - в Ледовом дворце. Но чтобы его арендовать, нужны большие спонсоры, так как сумма около 300 000 тенге выходит только за аренду. Управление спорта обещает помочь в организации каких то вопросов, но опять же всё будет упираться в деньги. Разговаривал с Евгением Вильямсом (руководитель управления физкультуры и спорта - «НГ»), он мне сказал, что будет запущен развлекательный спорткомплекс, но только в январе - а это для нас поздно. Поэтому ищем спонсоров. Поскольку финансирования нет, пытаемся найти деньги своими силами на проведение первенства страны в Костанае. Нужно решить с логистикой, техподдержкой, много вопросов. Провели чемпионат области, чтобы была хорошая сборная. Цели не было показать, чей вид спорта лучше, будь это рукопашники или бойцы смешанного стиля. Например, кикбоксёры сегодня показали, что умеют бороться. Негативных моментов по ходу турнира не было, вопросов не возникало. Обкатывал новый судейский состав, судьи справились с поставленной задачей.

Александра Чичикова (Рудный) в размене ударами с Ириной Решетник (СК «Сонинг»)

О проведении сборов на первенство РК по ушу в Костанае станет известно в течение недели, после согласования со старшими тренерами федераций, которые участвовали в турнире. Как отметил Стариков, нужна поддержка управления спорта также и в организации УТС.

Классическую ударную технику и разнообразие приёмов ушу-саньда продемонстрировал спортсмен из СК «Сонинг» Владислав Шевченко, который стал чемпионом турнира в двух весовых категориях среди взрослых.

Владислав Шевченко одержал победу в бою над Рахымбеком Мурсаловым из Рудного

В командном зачёте места распределились так: 1 место занял СК «Сонинг», 2 место - СК «Султан», 3 место - СК «Жигер».

Победителям и призёрам турнира были вручили медали и грамоты, а также командные кубки.

Сабина Бибосынова (СК «Сонинг») в бою против Виктории Майер из Рудного