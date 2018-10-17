Ипотеку со ставкой 12 процентов запускают в Казахстане

В АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" рассказали о запуске нового ипотечного продукта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По сообщению АО "КИК", новая ипотека должна дать возможность купить квартиру на первичном и вторичном рынках жилья вне зависимости от того, имеется ли в собственности иное жилье. Кредитование будет осуществляться через банки, которые выступят в качестве партнеров по привлечению и выдаче займов потребителям.

При полном подтверждении платежеспособности ставка по ипотечному займу для заемщиков составит 12 процентов годовых, при частичном подтверждении дохода - 14 процентов.

Ипотека будет доступна в 16 городах Казахстана. Заемщиком может стать любой гражданин страны в возрасте от 21 года. На момент погашения кредита возраст заемщика или созаемщика не должен превышать возраста выхода на пенсию.

Ипотека "Орда" предполагает внесение первоначального взноса от 30 процентов от стоимости жилья при полном подтверждении дохода и от 50 процентов при частичном подтверждении. При этом первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам.

"Первоначальный взнос - 30 процентов. Можем взять деньгами, но если денег для первоначального взноса нет, можем взять дополнительный залог в качестве взноса. Максимальная ставка займа - 40 миллионов тенге, минимальная - 1 миллион тенге. Срок займа - до 20 лет", - рассказывает Адиль Мухамеджанов, председатель правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

Компания намерена использовать ту же схему работы с банками: клиент самостоятельно выбирает квартиру и обращается в банк-партнер, банк-партнер принимает необходимые документы и направляет ходатайство в компанию. Далее компания проверяет платежеспособность заемщика и дает свое решение банку. Срок рассмотрения заявки - не более трех рабочих дней.

"Средства мы привлекаем не за счет государства. Мы привлекли 5 миллиардов тенге за счет облигационной программы на Казахстанской фондовой бирже. Инвесторами выступают банки, страховые компании. На этот год мы запланируем 3-4 миллиарда тенге в тестовом режиме. И если продукт населению понравится, то в следующем году планируем выдать от 30 до 40 миллиардов", - сообщает Адиль Мухамеджанов.