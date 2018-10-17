Прокладку канализационного коллектора будут делать в обход проезжей части в Костанае

Работы по замене канализационного коллектора начали на перекрестке улиц Фролова и Шаяхметова, потом по ул. Шаяхметова довели до ул. Дощанова и далее проложили до улицы Железнодорожной. Следующий участок - до улицы Майлина. Если трубы будут укладывать в обход дороги, то работы проведут на тротуарах, а также на территории автомойки «Бостан», заправки «Гелиос» и гаражного кооператива «Экспресс».

Рабочие уже сделали отметки деревянными колышками, где, видимо, планируют копать. Их вбили в землю рядом с автомойкой, заправкой и на территории посадки.

Председатель ГК «Экспресс» Валерий КОЖЕВНИКОВ опасается, что в результате работ разрушат зеленую зону возле АЗС «Гелиос», куда уже много лет стекают талые и дождевые воды из кооператива.

- Эту канализацию вообще тянут по дороге, но когда рабочие дошли до ул. Железнодорожной, решили идти в обход. Видимо, потому, что полтора месяца назад здесь обновили асфальт, теперь заново вскрывать его не хотят, - рассказал «НГ» Кожевников. - А изначально проект был другой - прокладывать трубы по дороге. То есть, здесь, по сути, стоит вопрос о несогласованности работ - сначала положить асфальт, а потом думать, как провести канализацию. Но страдать будем мы. К нам в субботу, 13 октября, приходил прораб и сказал, что надо убрать два наших гаража. Говорит: «Мы их уберем, трассу проведем и обратно поставим, потом еще забор вам сделаем». Но, во-первых, в этих гаражах погреба находятся, во-вторых, гаражи - это частная собственность, это надо с владельцами говорить, а не со мной.

Как отмечает Кожевников, судя по отметкам подрядчиков, дальше они пойдут через АЗС. Каким образом это сумеют сделать, не ясно: на ее территории множество емкостей с горючим.

После АЗС находится посадка -естественный сток для гаражного кооператива. Когда заправки еще не было, вода уходила на ее территорию. С началом строительства владелец АЗС дал обязательство не лишать кооператив стока, поэтому построил отводной канал.

- А когда они тут все раскопают, что станет с каналом? - спрашивает Кожевников. - В этой посадке еще находится трансформатор, питающий АЗС. Они в любом случае будут рубить деревья.

Подрядчик - алматинское ТОО «Дала» - еще не закончил работы на проезжей части до ул. Железнодорожной. Главный инженер ТОО Бахтияр МОЛДАБЕКОВ пояснил "НГ", что все вопросы с кооперативом будут решаться, а владельцы АЗС и автомойки не пострадают.

Бахтияр МОЛДАБЕКОВ (справа)

- Мы пойдем не по их территории, а вдоль, - рассказал он. - Трансформатор и деревья не тронем. Когда закончим работы в посадке, выставим кооперативу арычные лотки, восстановим всё. Будем работать совместно. Разваливающийся бетонный забор кооператива заменим на новый. Мы - подрядчики, нам какой дали проект, так мы и работаем. Тут все ваши собирались - и акимат, и горводоканал - все планировали и решили делать так.

Заказчик работ - ГКП "Костанай-Су". Главный инженер предприятия Виталий ПАНАЕТОВ пояснил "НГ", что изначально в проекте коммуникации должны были пройти по дороге, но сейчас рассматривается другой вариант - в обход, чтобы не закрывать и без того перегруженный перекресток.



- Разговоров о том, что нам не разрешили вскрывать асфальт, не было, - прокомментировал он. - У нас в городе все лето велись работы по реконструкции сетей. Это отразилось на транспортной нагрузке - многие дороги закрывали, люди к этому негативно относятся. Поэтому мы хотим пойти вдоль проезжей части, если у нас будет такая возможность и мы не будем никому мешать. Сейчас определимся по стоимости выноса коммуникаций, попадающих под трассопрохождение, потом уже будем решать с гаражами. Если они оформлены, земля под ними оформлена, то, конечно, будут проблемы для нас пройти там. Если не договоримся с владельцами, будем в рамках проекта работать, то есть по дороге, но уже следующим летом. Этот проект у нас двухгодичный. Сейчас 700 м канализации уже проложили, порядка 300 м осталось.

По словам Панаетова, даже если бы подрядчик успел в этом году провести канализацию по ул. Дощанова до Майлина по проезжей части, асфальт все равно бы не положили или он был бы ненадлежащего качества. Именно по этой причине перекресток решили не раскапывать, а попробовать пойти другим путем.