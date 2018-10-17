Прокладку канализационного коллектора будут делать в обход проезжей части в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Работы по замене канализационного коллектора начали на перекрестке улиц Фролова и Шаяхметова, потом по ул. Шаяхметова довели до ул. Дощанова и далее проложили до улицы Железнодорожной. Следующий участок - до улицы Майлина. Если трубы будут укладывать в обход дороги, то работы проведут на тротуарах, а также на территории автомойки «Бостан», заправки «Гелиос» и гаражного кооператива «Экспресс».
Рабочие уже сделали отметки деревянными колышками, где, видимо, планируют копать. Их вбили в землю рядом с автомойкой, заправкой и на территории посадки.
Председатель ГК «Экспресс» Валерий КОЖЕВНИКОВ опасается, что в результате работ разрушат зеленую зону возле АЗС «Гелиос», куда уже много лет стекают талые и дождевые воды из кооператива.
- Эту канализацию вообще тянут по дороге, но когда рабочие дошли до ул. Железнодорожной, решили идти в обход. Видимо, потому, что полтора месяца назад здесь обновили асфальт, теперь заново вскрывать его не хотят, - рассказал «НГ» Кожевников. - А изначально проект был другой - прокладывать трубы по дороге. То есть, здесь, по сути, стоит вопрос о несогласованности работ - сначала положить асфальт, а потом думать, как провести канализацию. Но страдать будем мы. К нам в субботу, 13 октября, приходил прораб и сказал, что надо убрать два наших гаража. Говорит: «Мы их уберем, трассу проведем и обратно поставим, потом еще забор вам сделаем». Но, во-первых, в этих гаражах погреба находятся, во-вторых, гаражи - это частная собственность, это надо с владельцами говорить, а не со мной.
Как отмечает Кожевников, судя по отметкам подрядчиков, дальше они пойдут через АЗС. Каким образом это сумеют сделать, не ясно: на ее территории множество емкостей с горючим.
После АЗС находится посадка -естественный сток для гаражного кооператива. Когда заправки еще не было, вода уходила на ее территорию. С началом строительства владелец АЗС дал обязательство не лишать кооператив стока, поэтому построил отводной канал.
- А когда они тут все раскопают, что станет с каналом? - спрашивает Кожевников. - В этой посадке еще находится трансформатор, питающий АЗС. Они в любом случае будут рубить деревья.
Подрядчик - алматинское ТОО «Дала» - еще не закончил работы на проезжей части до ул. Железнодорожной. Главный инженер ТОО Бахтияр МОЛДАБЕКОВ пояснил "НГ", что все вопросы с кооперативом будут решаться, а владельцы АЗС и автомойки не пострадают.
Бахтияр МОЛДАБЕКОВ (справа)
- Мы пойдем не по их территории, а вдоль, - рассказал он. - Трансформатор и деревья не тронем. Когда закончим работы в посадке, выставим кооперативу арычные лотки, восстановим всё. Будем работать совместно. Разваливающийся бетонный забор кооператива заменим на новый. Мы - подрядчики, нам какой дали проект, так мы и работаем. Тут все ваши собирались - и акимат, и горводоканал - все планировали и решили делать так.
- Разговоров о том, что нам не разрешили вскрывать асфальт, не было, - прокомментировал он. - У нас в городе все лето велись работы по реконструкции сетей. Это отразилось на транспортной нагрузке - многие дороги закрывали, люди к этому негативно относятся. Поэтому мы хотим пойти вдоль проезжей части, если у нас будет такая возможность и мы не будем никому мешать. Сейчас определимся по стоимости выноса коммуникаций, попадающих под трассопрохождение, потом уже будем решать с гаражами. Если они оформлены, земля под ними оформлена, то, конечно, будут проблемы для нас пройти там. Если не договоримся с владельцами, будем в рамках проекта работать, то есть по дороге, но уже следующим летом. Этот проект у нас двухгодичный. Сейчас 700 м канализации уже проложили, порядка 300 м осталось.
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