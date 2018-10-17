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В здание РОВД стреляли в Костанайской области
17 октября 2018, 10:44 | Криминал
В Костанайской области неизвестные стреляли в здание РОВД. ЧП произошло в поселке Боровское Мендыкаринского района, передает Tengrinews.kz.
16 октября неустановленные лица на машине выстрелили в здание районного отдела полиции и скрылись с места происшествия.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Пострадавших, по данным полиции, нет.
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