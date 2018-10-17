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Menden1968
В здание РОВД стреляли в Костанайской области
...скорее всего местные блюстители порядка достали этих ганстеров конкретно ,что других вариантов у нах небыло...это пример того на каком уровне правоахранительная система,просто люди не верят в...
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В здание РОВД стреляли в Костанайской области

17 октября 2018, 10:44 |  Криминал

В Костанайской области неизвестные стреляли в здание РОВД.  ЧП произошло в поселке Боровское Мендыкаринского района, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

16 октября неустановленные лица на машине выстрелили в здание районного отдела полиции и скрылись с места происшествия.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Пострадавших, по данным полиции, нет.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: В здание РОВД стреляли в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто кому-то, предупреждение... :-o
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§ Sniper
В здание РОВД стреляли в Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.10.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это просто кому-то, предупреждение... :-o

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782856&topic_id=35857&forumid=1#782856

у вас тоже так предупреждают? времена целины приближаются? Завалили пред.сельсовета. Вводил закон об одной корове и 5 овечках. Участковый решил пройтись по улице. Узнать, кто мог его стрельнуть из карабина СКС. Ответили коротко: каждый мог стрельнуть!!!
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* yudjin
Re: В здание РОВД стреляли в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неустановленные лица на машине выстрелили

чем выстрелили? Из рогатки тоже ведь стреляют.
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§ alex_60
В здание РОВД стреляли в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1433
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
учения наверное.
на всякий случай.
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§ 211
В здание РОВД стреляли в Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и где модернизация или цифровизация, хотя бы ради охраны себя любимых?
Где камеры и бетонные заборы как в Костанае и Рудном от народа?
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§ bgb
Re: В здание РОВД стреляли в Костанайской области
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.10.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может, кто-то из своих, бывших?..
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§ Menden1968
Re: В здание РОВД стреляли в Костанайской области
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....скорее всего местные блюстители порядка достали этих ганстеров конкретно ,что других вариантов у нах небыло.....это пример того на каком уровне правоахранительная система,просто люди не верят в справедливость.....достали конкретно....
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