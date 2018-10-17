В здание РОВД стреляли в Костанайской области

В Костанайской области неизвестные стреляли в здание РОВД. ЧП произошло в поселке Боровское Мендыкаринского района, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

16 октября неустановленные лица на машине выстрелили в здание районного отдела полиции и скрылись с места происшествия.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Пострадавших, по данным полиции, нет.