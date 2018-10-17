Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 17 октября

АО "Казтелерадио" предупредило о проведении планово-профилактических работ до вечера 17 октября, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Работы будут проводиться с 03.00 до 17.00 по времени Астаны.

"В спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радиосигнала. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится на сайте "Казтелерадио".