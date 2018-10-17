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Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 17 октября
17 октября 2018, 08:38 | Общество
АО "Казтелерадио" предупредило о проведении планово-профилактических работ до вечера 17 октября, передает Tengrinews.kz.
Работы будут проводиться с 03.00 до 17.00 по времени Астаны.
"В спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радиосигнала. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится на сайте "Казтелерадио".
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