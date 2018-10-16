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211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
16.10.18 18:35
211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
16.10.18 18:33
drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
16.10.18 18:32
drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
16.10.18 18:30
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?
16.10.18 18:29
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Назарбаев рассказал, как правильно стареть

16 октября 2018, 17:24 |  Государство

Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Актобе поделился советом, как правильно стареть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

"Стариков раньше называли народными мстителями - сидит дома, чем-то недоволен. Надо уметь стареть, хорошо стареть надо. Что такое плохо стареть... Сидит и говорит: "Плохо стареть. Вот если бы жена была хорошая, я бы лучше был. Если бы друзья были хорошие, я еще лучше был бы. Если бы правительство мне не мешало, я бы вообще..." - рассказал Нурсултан Назарбаев в ходе посещения объектов в Актобе. 

"Но лучше стареть. Тогда говорит: "Слава, создатель, что я дожил до этих лет, воспитал детей, увидел сам жизнь и жив и здоров сейчас. Пусть моя страна, мой народ живет спокойно, в благополучии", - продолжил мысль Глава государства. 
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* 211
Re: Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жену нужно моложе себя иметь, чтобы красиво стареть..
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* drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Жену нужно моложе себя иметь,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782786&topic_id=35853&forumid=1#782786

А если одна - старая,
а две - молодые, это
красиво или нет?... :lol:
Профайл

* 211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
две - молодые, это
красиво или нет?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782791&topic_id=35853&forumid=1#782791

Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это поощряется, а то он ее бросит..
Это у нас естественно..
Красиво или нет, не знаю.
Ну это не только у нас, в той же России это на каждом углу, если бабло есть..
Старухи берут молодых, старики молоденьких и это поощряется народом..
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