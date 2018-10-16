Назарбаев рассказал, как правильно стареть
Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Актобе поделился советом, как правильно стареть, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Стариков раньше называли народными мстителями - сидит дома, чем-то недоволен. Надо уметь стареть, хорошо стареть надо. Что такое плохо стареть... Сидит и говорит: "Плохо стареть. Вот если бы жена была хорошая, я бы лучше был. Если бы друзья были хорошие, я еще лучше был бы. Если бы правительство мне не мешало, я бы вообще..." - рассказал Нурсултан Назарбаев в ходе посещения объектов в Актобе.
"Но лучше стареть. Тогда говорит: "Слава, создатель, что я дожил до этих лет, воспитал детей, увидел сам жизнь и жив и здоров сейчас. Пусть моя страна, мой народ живет спокойно, в благополучии", - продолжил мысль Глава государства.
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drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?