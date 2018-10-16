Назарбаев рассказал, как правильно стареть

Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Актобе поделился советом, как правильно стареть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz

"Стариков раньше называли народными мстителями - сидит дома, чем-то недоволен. Надо уметь стареть, хорошо стареть надо. Что такое плохо стареть... Сидит и говорит: "Плохо стареть. Вот если бы жена была хорошая, я бы лучше был. Если бы друзья были хорошие, я еще лучше был бы. Если бы правительство мне не мешало, я бы вообще..." - рассказал Нурсултан Назарбаев в ходе посещения объектов в Актобе.

"Но лучше стареть. Тогда говорит: "Слава, создатель, что я дожил до этих лет, воспитал детей, увидел сам жизнь и жив и здоров сейчас. Пусть моя страна, мой народ живет спокойно, в благополучии", - продолжил мысль Глава государства.