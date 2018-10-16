Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере

Свои двери для оказания нескольких бесплатных услуг онкодиспансер распахнет 20 октября. Акция эта не городская, а республиканская - в один и тот же день она пройдет в 17 городах Казахстана. Об этом сегодня, 16 октября сообщил Фонд медицинского страхования на своей странице в Facebook.

Посетители онкодиспансера, расположенного в Костанае по адресу Кубеева, 2, в этот день смогут бесплатно получить консультацию маммолога, пройти УЗИ и маммографию по показаниям.

Рак груди стоит на первом месте среди онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно регистрируют более 4 000 новых случаев рака молочной железы.

Как отмечает в своем сообщении ФМС, время проведения акции посетителям необходимо уточнить заранее по телефону 73-03-22.