Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
Свои двери для оказания нескольких бесплатных услуг онкодиспансер распахнет 20 октября. Акция эта не городская, а республиканская - в один и тот же день она пройдет в 17 городах Казахстана. Об этом сегодня, 16 октября сообщил Фонд медицинского страхования на своей странице в Facebook.
Посетители онкодиспансера, расположенного в Костанае по адресу Кубеева, 2, в этот день смогут бесплатно получить консультацию маммолога, пройти УЗИ и маммографию по показаниям.
Рак груди стоит на первом месте среди онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно регистрируют более 4 000 новых случаев рака молочной железы.
Как отмечает в своем сообщении ФМС, время проведения акции посетителям необходимо уточнить заранее по телефону 73-03-22.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 113
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?