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211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
16.10.18 18:35
211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
16.10.18 18:33
drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
16.10.18 18:32
drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
16.10.18 18:30
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?
16.10.18 18:29
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Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере

16 октября 2018, 16:41 |  Общество

Свои двери для оказания нескольких бесплатных услуг онкодиспансер распахнет 20 октября. Акция эта не городская, а республиканская - в один и тот же день она пройдет в 17 городах Казахстана. Об этом сегодня, 16 октября сообщил Фонд медицинского страхования на своей странице в Facebook.

Посетители онкодиспансера, расположенного в Костанае по адресу Кубеева, 2, в этот день смогут бесплатно получить консультацию маммолога, пройти УЗИ и маммографию по показаниям.

Рак груди стоит на первом месте среди онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно регистрируют более 4 000 новых случаев рака молочной железы.

Как отмечает в своем сообщении ФМС, время проведения акции посетителям необходимо уточнить заранее по телефону 73-03-22.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тетке операцию в четверг сделали уже по раку груди, шанс жить интересно у нее есть?
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* drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
шанс жить интересно у нее есть?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782788&topic_id=35854&forumid=1#782788

Моя Мама полтора года, после Операции - прожила... 8-)
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* 211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Моя Мама полтора года, после Операции

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782789&topic_id=35854&forumid=1&1539692873

Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу?
А делали операцию тут?
Профайл

* 211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 18:30
Комментарий удален модератором.
Профайл

* drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А делали операцию тут?

Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
Профайл

* 211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да у нас тут, в г. Райне...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782793&topic_id=35854&forumid=1#782793

В Германии..
Ну..
Как делают там, как делают тут..
Наверно дни ее сочтены тогда..
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