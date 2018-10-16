Традиционный пробег памяти Ибрая Алтынсарина прошёл в Костанае

Массовый легкоатлетический пробег стартовал от набережной 25-летия независимости утром в субботу, 14 октября. Несмотря на непогоду, он собрал немало участников. Движение автотранспорта было ограничено, оцепление по маршруту пробега обеспечивали сотрудники дорожно-патрульной полиции, спортсменов сопровождала карета скорой помощи.

Забег на 10 км

- Это традиционный пробег памяти казахского просветителя Ибрая Алтынсарина, он проводится каждый год в октябре, дату выбираем в зависимости от нагрузки календаря, - сообщил "НГ" главный судья соревнований, старший тренер Костанайской области по лёгкой атлетике Валерий БОРИСОВ. - Участников на дистанцию 10 км было зарегистрировано более 120-ти, на 2 км - около 70 детей. Соревнования проводим по семи возрастным группам - до 15 лет включительно бегут 2 км, потом 16-18 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. Дистанция нестандартная, по времени она не квалифицируется, только за первенство определяются победители и призёры

Абсолютный победитель на дистанции в 10 км Владимир ПОВАРНИЦИН

В забеге приняли участие и звезды легкой атлетики - такие, как Александр Савгуров, бронзовый призёр чемпионата РК в беге на 10 км по шоссе в сентябре в Астане. В Костанае на дистанции 10 км он прибежал вторым. Победителем стал его ученик, призёр чемпионата РК среди юниоров на 5 км и 1,5 км Владимир ПОВАРНИЦИН.

Тренер Александр САВГУРОВ занял 2 место на дистанции 10 км

- Я занимаюсь легкой атлетикой 5 лет, состою в юниорской сборной Казахстана, имею первый разряд, чуть-чуть не хватает до к. м. с., - рассказал Владимир после финиша. - Этот пробег проводится каждый год, я участвую уже 7 лет, поскольку раньше занимался лыжами. На лыжах почему-то не получалось, а кроссы удавались. Вот и решил заняться легкой атлетикой. Сначала я у одного тренера занимался, нравилось всё. Потом так вышло - с другим тренером пообщался хорошо, познакомился и перешёл к Александру Сергеевичу Савгурову, уже четвертый год у него занимаюсь. 6 раз выигрывал чемпионат РК и 12 раз был призёром чемпионатов Казахстана. Мечтаю попасть в основную сборную, побывать на олимпиаде - просто поучаствовать. Там дальше уже планы будут другие, но сейчас хотя бы отобраться туда. Скоро мы уезжаем в Алматы на чемпионат РК, там бежать будем 8 км, затем в Киргизию на сборы. Зимой я бегаю 1,5 км и 3 км в манеже, а летом - 21 км и 19 км. Проблема в том, что в Костанае нет стадионов с манежем, виражами. Виражи нужны, чтобы не сбавлять скорость во время бега, почти во всех областных центрах есть такие стадионы, у нас почему-то нет. Чтобы достичь высоких результатов, такой манеж необходим. Но пока тренируемся на улице.

Забег на 1 900 м

В забеге на дистанцию 2 км среди девочек победила Наталья КОВАЛЕНКО.

Наталья КОВАЛЕНКО стала победителем на дистанции 2 км среди девочек

- Мне 15 лет, занимаюсь у Александра Сергеевича Савгурова на протяжении 4 лет, - рассказала она. - У меня 2-й взрослый разряд. В легкую атлетику попала после того, как в мою школу пришёл тренер и объявил о наборе в секцию. Моя мечта - попасть на чемпионат Азии.

Победителей и призёров наградили медалями и грамотами.

Во время забега для участников была важна не только личная победа, но и командный дух

Участники забега выкладывались по полной

Победитель дистанции 10 км среди девушек