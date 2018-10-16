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211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
16.10.18 18:35
211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
16.10.18 18:33
drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
16.10.18 18:32
drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
16.10.18 18:30
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?
16.10.18 18:29
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"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки

16 октября 2018, 15:58 |  Государство

Предприниматели получат финансовую помощь от государства на приобретение в лизинг казахстанских автобусов, комбайнов и тракторов, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото kursiv.kz

АО "БРК-Лизинг" (дочка Банка развития Казахстана) выделит 26 млрд тенге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автобусы, комбайны и тракторы отечественного производства, сообщила пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса. Государство выделяет деньги через АО "БРК-Лизинг" по комплексному плану обновления критически изношенного парка техники в РК.

"Задача по обновлению общественного транспорта и оказание качественных услуг по перевозке граждан является актуальной для всех регионов страны. На сегодня 65% автобусного парка страны составляют автобусы старше 7 лет. Изношенность парка сельскохозяйственной техники достигла критического уровня: 86% по тракторам, 72% по комбайнам. В первые два года планируется обновить около 700 автобусов, тракторов и комбайнов. За пять лет, с учетом револьверного поступления финансирования, планируется обновление более 1000 единиц техники", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как ожидается, финансирование закупки автобусов, комбайнов и тракторов через АО "БРК-Лизинг", при условии процентной ставки не более 7% годовых, существенно облегчит нагрузку на бизнес в момент приобретения техники и первичного освоения по контракту. Первоначальный взнос – от 15%, срок лизинга – до 7 лет, при этом предусмотрен льготный период по освоению до полугода.

"Предоставление бюджетного кредита на сумму 13 млрд тенге, с учётом микширования в 50% с коммерческим финансированием, позволит АО "БРК-Лизинг" финансировать лизинг произведённой в РК техники для субъектов агропромышленного сектора экономики на сумму 6 млрд тенге и автобусов отечественного производства на сумму 20 млрд тенге в течение 2018-2033 годов на возвратно-револьверной основе", – отметили в пресс-службе.

Заёмщики могут приобретать сельскохозяйственную технику и автобусы, произведённые на предприятиях ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "АгромашХолдингKZ", ТОО "Комбайновый завод "Вектор", ТОО "СемАЗ", ТОО Hyundai Trans Auto и ТОО Daewoo Bus Kazakhstan.

В сентябре депутат мажилиса Парламента РК Шаймардан Нурумов назвал состояние парка сельскохозяйственной техники в РК катастрофическим. Он отметил, что около 60% техники эксплуатируется дольше указанного срока, а отечественное машиностроение не покрывает фактические потребности сельского хозяйства страны.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Банк развития Казахстана потратит 26 млрд тенге на лизинг...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше ЛиАЗ купить, ну или хотя бы как алматинские автобусы Yutong-Kazakhstan с кондиционером.
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§ Сабыр
Re: Банк развития Казахстана потратит 26 млрд тенге на лизинг...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.10.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно спасение наше. Может хоть теперь исчезнет хлам с дорог. Верните автобусный парк назад в гос собственность,возьмите автобусы в лизинг и будет вам счастье!
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