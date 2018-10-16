Предприниматели получат финансовую помощь от государства на приобретение в лизинг казахстанских автобусов, комбайнов и тракторов, передает Informburo.kz.

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АО "БРК-Лизинг" (дочка Банка развития Казахстана) выделит 26 млрд тенге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автобусы, комбайны и тракторы отечественного производства, сообщила пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса. Государство выделяет деньги через АО "БРК-Лизинг" по комплексному плану обновления критически изношенного парка техники в РК.

"Задача по обновлению общественного транспорта и оказание качественных услуг по перевозке граждан является актуальной для всех регионов страны. На сегодня 65% автобусного парка страны составляют автобусы старше 7 лет. Изношенность парка сельскохозяйственной техники достигла критического уровня: 86% по тракторам, 72% по комбайнам. В первые два года планируется обновить около 700 автобусов, тракторов и комбайнов. За пять лет, с учетом револьверного поступления финансирования, планируется обновление более 1000 единиц техники", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как ожидается, финансирование закупки автобусов, комбайнов и тракторов через АО "БРК-Лизинг", при условии процентной ставки не более 7% годовых, существенно облегчит нагрузку на бизнес в момент приобретения техники и первичного освоения по контракту. Первоначальный взнос – от 15%, срок лизинга – до 7 лет, при этом предусмотрен льготный период по освоению до полугода.

"Предоставление бюджетного кредита на сумму 13 млрд тенге, с учётом микширования в 50% с коммерческим финансированием, позволит АО "БРК-Лизинг" финансировать лизинг произведённой в РК техники для субъектов агропромышленного сектора экономики на сумму 6 млрд тенге и автобусов отечественного производства на сумму 20 млрд тенге в течение 2018-2033 годов на возвратно-револьверной основе", – отметили в пресс-службе.

Заёмщики могут приобретать сельскохозяйственную технику и автобусы, произведённые на предприятиях ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "АгромашХолдингKZ", ТОО "Комбайновый завод "Вектор", ТОО "СемАЗ", ТОО Hyundai Trans Auto и ТОО Daewoo Bus Kazakhstan.

В сентябре депутат мажилиса Парламента РК Шаймардан Нурумов назвал состояние парка сельскохозяйственной техники в РК катастрофическим. Он отметил, что около 60% техники эксплуатируется дольше указанного срока, а отечественное машиностроение не покрывает фактические потребности сельского хозяйства страны.