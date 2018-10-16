Пока одного можно спасти, скорая другому мерит давление - Биртанов
Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил, почему часть функций скорой медицинской помощи отдали поликлиникам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Поликлиники обслуживают вызовы, связанные с обострением хронических заболеваний, таких как высокое артериальное давление, болезни сердца, диабет, инсульт и другие.
"В нашей стране количество обращений в скорую помощь в 10 раз превышает развитые страны. В критических ситуациях у нас много бригад заняты измерением давления, снижением артериального давления. В результате изменилась скорость доезда, смертность, к сожалению, очень высокая. В тех случаях, когда человека можно спасти, наша скорая помощь где-то мерит давление", - объяснил Биртанов.
По его словам, поликлиники могут использовать свои либо региональные машины скорой помощи.
"Постепенно мы видим сокращение таких обращений, люди меньше теперь звонят, а обращаются в поликлиники, поскольку поликлиникам выгодно этих больных самостоятельно лечить. Не доводя до ситуации, когда нужно вызывать скорую помощь", - отметил министр.
Биртанов рассказал, что в день поступало до тысячи обращений, когда люди, в основном пожилого возраста, по 20-30 раз вызывают скорую, чтобы снизить давление.
"Эта ситуация не является угрожающей для жизни. Артериальную гипертензию нужно лечить по месту жительства у врача общей практики", - заметил министр.
Напомним, скорая помощь отказалась от части вызовов, чтобы приезжать быстрее. Теперь потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья, остаются в диспетчерской скорой помощи, а вызовы к пациентам, которые наблюдаются у врачей, переадресовываются в центры неотложной медицинской помощи при поликлиниках.
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