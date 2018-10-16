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211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
16.10.18 18:35
211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
16.10.18 18:33
drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
16.10.18 18:32
drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
16.10.18 18:30
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?
16.10.18 18:29
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Пока одного можно спасти, скорая другому мерит давление - Биртанов

16 октября 2018, 15:11 |  Государство

Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил, почему часть функций скорой медицинской помощи отдали поликлиникам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

Поликлиники обслуживают вызовы, связанные с обострением хронических заболеваний, таких как высокое артериальное давление, болезни сердца, диабет, инсульт и другие.

"В нашей стране количество обращений в скорую помощь в 10 раз превышает развитые страны. В критических ситуациях у нас много бригад заняты измерением давления, снижением артериального давления. В результате изменилась скорость доезда, смертность, к сожалению, очень высокая. В тех случаях, когда человека можно спасти, наша скорая помощь где-то мерит давление", - объяснил Биртанов. 

По его словам, поликлиники могут использовать свои либо региональные машины скорой помощи.

"Постепенно мы видим сокращение таких обращений, люди меньше теперь звонят, а обращаются в поликлиники, поскольку поликлиникам выгодно этих больных самостоятельно лечить. Не доводя до ситуации, когда нужно вызывать скорую помощь", - отметил министр. 

Биртанов рассказал, что в день поступало до тысячи обращений, когда люди, в основном пожилого возраста, по 20-30 раз вызывают скорую, чтобы снизить давление.

"Эта ситуация не является угрожающей для жизни. Артериальную гипертензию нужно лечить по месту жительства у врача общей практики", - заметил министр. 

Напомним, скорая помощь отказалась от части вызовов, чтобы приезжать быстрее.  Теперь потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья, остаются в диспетчерской скорой помощи, а вызовы к пациентам, которые наблюдаются у врачей, переадресовываются в центры неотложной медицинской помощи при поликлиниках. 
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Пока одного можно спасти, скорая другому мерит давление -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.10.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В тех случаях, когда человека можно спасти, наша скорая помощь где-то мерит давление", - объяснил Биртанов.

Я худею...и это говорит министр ЗДРАВОохранения?
или он не знаком со статистикой и первым местом смертности в Казахстане от сердечно-СОСУДИСТЫХ заболеваний.
Зачастую люди вызывают скорую при скачке давления близкому к 200, когда требуется незамедлительная помощь, чтобы не привело к инсульту, параличу или смерти... Их не надо СПАСАТЬ?
Дождись в этом случае врача из поликлиники... дозвонись до них сначала...
Да уж...
напомнило отличный фильм Аритмия про работу скорой помощи и такого вот нового насальника.
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§ arman_kst
Re: Пока одного можно спасти, скорая другому мерит давление -...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Биртанов некомпетентность проявил. Высокое давление это очень серьезно. Может инсульт и инфаркт быть от него
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* 211
Re: Пока одного можно спасти, скорая другому мерит давление -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначить плату за вызов 5000 тенге, вызовов станет меньше и статистика лучше..
А этот Биртанов собственно где лечится?
Они же сами не вылазят из европейских клиник, чуть что Израиль и Германия..
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