Форум
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
16.10.18 18:35
211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
16.10.18 18:33
drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
16.10.18 18:32
drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
16.10.18 18:30
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?
16.10.18 18:29
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Проведение тендера на пассажирские перевозки перенесли до конца года в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

16 октября 2018, 15:24 |  ЖКХ

В связи с этим договоры на оказание услуг по обслуживанию городских и пригородных маршрутов продлили на 3 месяца - до 25 декабря 2018 года.

Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ акимата костаная, тендер планируют провести в конце года, а пока маршруты будут обслуживать прежние компании.

- Срок договоров с перевозчиками истек 26 сентября, до этого времени мы не успели провести тендер, - пояснил "НГ" главный специалист сектора технадзора ЖКХ Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Поэтому мы их продлили еще на 3 месяца, ближе к зиме проведем конкурс.

До конца сентября, как ранее писала "НГ",  должен был пройти повторный конкурс среди перевозчиков. Первая попытка, от 3 сентября, была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Перевозчики посчитали, что акимат предъявляет к ним слишком завышенные требования.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.10.18 17:24 Назарбаев рассказал, как правильно стареть
16.10.18 16:41 Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
16.10.18 16:19 Традиционный пробег памяти Ибрая Алтынсарина прошёл в Костанае
16.10.18 15:58 "БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
16.10.18 15:11 Пока одного можно спасти, скорая другому мерит давление - Биртанов
16.10.18 14:41 Маршрут автобуса № 19 изменится с 1 ноября в Костанае
16.10.18 14:16 Частники, которые в 2017 году делали ремонт пр. Абая в Костанае, до сих пор не получили плату за свою работу
16.10.18 13:37 85 млрд тенге из ЕНПФ выделят на строительство газопровода "Сарыарка"
16.10.18 12:43 Пшеницу и фрукты из трех стран не впустили в Казахстан
16.10.18 12:05 Два чемпионата РК по гандболу среди мужских команд проходят в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 4
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх