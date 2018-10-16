Проведение тендера на пассажирские перевозки перенесли до конца года в Костанае

В связи с этим договоры на оказание услуг по обслуживанию городских и пригородных маршрутов продлили на 3 месяца - до 25 декабря 2018 года.

Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ акимата костаная, тендер планируют провести в конце года, а пока маршруты будут обслуживать прежние компании.

- Срок договоров с перевозчиками истек 26 сентября, до этого времени мы не успели провести тендер, - пояснил "НГ" главный специалист сектора технадзора ЖКХ Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Поэтому мы их продлили еще на 3 месяца, ближе к зиме проведем конкурс.

До конца сентября, как ранее писала "НГ", должен был пройти повторный конкурс среди перевозчиков. Первая попытка, от 3 сентября, была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Перевозчики посчитали, что акимат предъявляет к ним слишком завышенные требования.