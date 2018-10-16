Маршрут автобуса № 19 изменится с 1 ноября в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Об этом "НГ" сегодня, 16 октября, сообщили в отделе ЖКХ акимата областного центра.
Фото ng.kz
Решение продлить автобусный маршрут № 19, который обслуживает ТОО "TTS Reisen", до района КСК было принято по многочисленным обращениям костанайцев и работников АО «Баян Сулу» к акиму Костаная Базылу Жакупову.
По новой схеме этот маршрут начнет ходить с 1 ноября.
- Пока мы запустим его в тестовом режиме, посмотрим, как отреагируют на это пассажиры, - пояснил "НГ" главный специалист сектора технического надзора отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Маршрут будет продлен от остановки "УМР" до остановки "Универсальный рынок" по ул. Каирбекова.
Схема предоставлена отделом ЖКХ
В отделе ЖКХ отметили, что изменение схемы движения увеличит доступность к рынку "Емшан" и к торговым рядам по ул. Складской.
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