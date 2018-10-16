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211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Да у нас тут, в г. Райне... Источник:www.ng.kz В Германии.. Ну.. Как делают там, как делают тут.. Наверно дни ее сочтены тогда..
16.10.18 18:35
211
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
drakon: две - молодые, это красиво или нет... Источник:www.ng.kz Обычно со старухой живут, а молодым хаты покупают, и старуха знает об этом, тем более если она сына родить не способна, это...
16.10.18 18:33
drakon
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
211: А делали операцию тут? Да у нас тут, в г. Райне... 8-)
16.10.18 18:32
drakon
Назарбаев рассказал, как правильно стареть
211: Жену нужно моложе себя иметь, Источник:www.ng.kz А если одна - старая, а две - молодые, это красиво или нет... :lol:
16.10.18 18:30
211
Бесплатное УЗИ и консультация маммолога - день открытых дверей пройдет в костанайском онкодиспансере
drakon: Моя Мама полтора года, после Операции Источник:www.ng.kz Там наверно главное чтобы мета или как их там , метастазов не было по телу? А делали операцию тут?
16.10.18 18:29
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85 млрд тенге из ЕНПФ выделят на строительство газопровода "Сарыарка"

16 октября 2018, 13:37 |  Государство

Общая стоимость строительства газопровода "Сарыарка" составляет 267,3 млрд тенге, передает Informburo.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

Одним из источников, который пополнит уставной капитал проектной компании "Астана газ КМГ", станет Единый накопительный пенсионный фонд. Об этом на заседании Правительства РК сообщил вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

"Для строительства магистрального газопровода при общей стоимости 267,3 млрд тенге (планируется. – Авт.) пополнение уставного капитала проектной компании "Астана Газ КМГ" на сумму 80,3 млрд тенге, заёмными средствами банков на сумму 102 млрд тенге и на сумму 85 млрд тенге – инвестирование пенсионных активов АО ЕНПФ в облигации АО "Астана Газ КМГ", – сообщил Махамбет Досмухамбетов.

По информации Минэнерго, схему и условия финансирования проекта строительства газопровода "Сарыарка" рассмотрели и одобрили 27 августа 2018 года Государственной комиссией по модернизации экономики РК.

Он добавил, что для решения вопросов финансирования необходимо утверждение постановления Правительства РК о некоторых вопросах строительства газопровода "Сарыарка", которое отрегулирует вопрос финансирования проекта и формированию уставного капитала АО "Астана Газ КМГ".

5 сентября уже начались процедуры закупки работ по строительству магистрального газопровода. Параллельно будут строить пять автоматизированных газораспределительных станций, что позволит выдержать планируемые сроки строительства.

"По предварительным данным в период строительства будет создано порядка 800 рабочих мест. По дорожной карте АО "КазТрансГаз" строительно-монтажные работы по магистральному газопроводу планируют начать после определения генерального подрядчика, ориентировочно в ноябре-декабре 2018 года, и завершить до конца 2019 года", – добавил вице-министр.

Магистральный газопровод "Сарыарка", который поручил построить Нурсултан Назарбаев, должен будет в отдалённой перспективе дать доступ к голубому топливу 2,7 млн казахстанцев. Его первая очередь должна будет газифицировать Жезказган, Караганду, Темиртау и Астану. Общие расходы на газификацию трёх регионов республики (к Карагандинской и Акмолинской областям прибавится и СКО), по прогнозам премьер-министра Сагинтаева, превышают 1 триллион тенге.
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