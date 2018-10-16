85 млрд тенге из ЕНПФ выделят на строительство газопровода "Сарыарка"
Общая стоимость строительства газопровода "Сарыарка" составляет 267,3 млрд тенге, передает Informburo.kz.
Фото ©Tengrinews.kz
Одним из источников, который пополнит уставной капитал проектной компании "Астана газ КМГ", станет Единый накопительный пенсионный фонд. Об этом на заседании Правительства РК сообщил вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.
"Для строительства магистрального газопровода при общей стоимости 267,3 млрд тенге (планируется. – Авт.) пополнение уставного капитала проектной компании "Астана Газ КМГ" на сумму 80,3 млрд тенге, заёмными средствами банков на сумму 102 млрд тенге и на сумму 85 млрд тенге – инвестирование пенсионных активов АО ЕНПФ в облигации АО "Астана Газ КМГ", – сообщил Махамбет Досмухамбетов.
По информации Минэнерго, схему и условия финансирования проекта строительства газопровода "Сарыарка" рассмотрели и одобрили 27 августа 2018 года Государственной комиссией по модернизации экономики РК.
Он добавил, что для решения вопросов финансирования необходимо утверждение постановления Правительства РК о некоторых вопросах строительства газопровода "Сарыарка", которое отрегулирует вопрос финансирования проекта и формированию уставного капитала АО "Астана Газ КМГ".
5 сентября уже начались процедуры закупки работ по строительству магистрального газопровода. Параллельно будут строить пять автоматизированных газораспределительных станций, что позволит выдержать планируемые сроки строительства.
"По предварительным данным в период строительства будет создано порядка 800 рабочих мест. По дорожной карте АО "КазТрансГаз" строительно-монтажные работы по магистральному газопроводу планируют начать после определения генерального подрядчика, ориентировочно в ноябре-декабре 2018 года, и завершить до конца 2019 года", – добавил вице-министр.
Магистральный газопровод "Сарыарка", который поручил построить Нурсултан Назарбаев, должен будет в отдалённой перспективе дать доступ к голубому топливу 2,7 млн казахстанцев. Его первая очередь должна будет газифицировать Жезказган, Караганду, Темиртау и Астану. Общие расходы на газификацию трёх регионов республики (к Карагандинской и Акмолинской областям прибавится и СКО), по прогнозам премьер-министра Сагинтаева, превышают 1 триллион тенге.
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