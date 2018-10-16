Частники, которые в 2017 году делали ремонт пр. Абая в Костанае, до сих пор не получили плату за свою работу

Скандал вокруг капитального ремонта половины проспекта Абая, тендер на проведение которого в 2017 году выиграло РГП «Енбек-Костанай», продолжается и после его завершения. Ремонт выполнили с недоделками, нарушив условие о сроке его окончания. Руководство РГП судят за попытку дачи взятки, хищение и незаконное начисление зарплаты. А сейчас всплыли и другие неприятные подробности: нанятые в помощь подрядчикам частники свои деньги так и не получили.

Фото из архива "НГ"

Генподрядчиком на этом объекте было РГП «Енбек-Костанай», субподрядчиком - ТОО «АБЗ+». Но это только официально, утверждают обратившиеся в «НГ» индивидуальные предприниматели. В действительности положенные по договору 35% работ, выполнением которых должен был заниматься генподрядчик, брали на себя две фирмы: ТОО «Тур Транс Сервис» и ТОО «Тур Транс Логистик». Так как своей техники у этих организаций не было, они заключили договоры с ИП, среди которых были ИП Гейнц, ИП Родионов, ИП Тулемисов, ИП Казеко, ИП Ковтун...

Индивидуальный предприниматель Александр ГЕЙНЦ в апреле 2017 года заключил с ТОО «Тур Транс Сервис» договор об оказании услуг грузоперевозок и аренде своего КамАЗа. Первые 2,5 месяца оплата была своевременной. Потом средства стали поступать нерегулярно и в меньшем объеме. По мнению Гейнца, его намеренно водили за нос: платили столько, чтобы хватало на топливо и самое элементарное, хотели удержать рабочих, обещая им положенные деньги, и в итоге получили сделанный практически задаром отремонтированный проспект.

- Мои ребята вывозили старую брусчатку, завозили новую, возили бетон и песок, - рассказал «НГ» Александр. - Ремонт закончили год назад, проект сдан, средства уже давно освоены, но денег своих мы до сих пор не увидели. Мы обращались к «Енбеку», который платил «Тур Транс Сервису», но так как договор мы заключали не с генподрядчиком, они ничем помочь нам не могут. Я писал на блог акима области Архимеда Мухамбетова, описал нашу проблему и попросил посодействовать. Мне ответили, что государство здесь не причем, и нам необходимо обратиться в суд.

Это Александр Гейц и сделал. 5 июля 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд удовлетворил иск предпринимателя к ТОО. За работу ТОО «Тур Транс Сервис» должно выплатить более 6 млн тенге, еще около 2 млн тенге составляет пеня. Ответчик в суд не явился. До сих пор ни копейки Гейнц не получил - как выяснилось, на балансе ТОО официально ничего не числится, банковские счета пусты, соответственно, отдавать долги нечем.

Недавно Александр Гейнц узнал, что ТОО «Тур Транс Сервис» собирается пройти процедуру банкротства, после чего вернуть долг будет невозможно.

ИП Родионов заключил договор с ТОО «Тур Транс Логистик» на предоставление в аренду КамАЗа и экскаватора и остался с долгом в 10 млн тенге. После суда ТОО в порядке мирового соглашения выплатило 2 млн тенге, оставшиеся 8 млн зависли в воздухе. Ни по телефону, ни в офисе с руководством этих двух фирм связаться невозможно, говорят предприниматели.

- По сути, эти два ТОО принадлежат одному человеку, - рассказал «НГ» Юрий РОДИОНОВ. - Во главе стоит Адильбек Жусупов. Директора там постоянно меняются, имущество перераспределили, номинально денег у них нет. Но мы знаем и люди говорят, что эти директора все на новых машинах ездят. Мой судоисполнитель делал запрос в налоговую. Выяснилось, что через «Логистик» прогнали 190 млн тенге. Мы оказались в безвыходной ситуации. Судоисполнители говорят - если бы это было не ТОО, а ИП, можно было бы права забрать, машину, квартиру арестовать. А с ТОО сделать ничего нельзя, если на них ничего не числится. Мы и сами постоянно пытаемся связаться с директорами этих фирм, они спокойно нам отвечают, что от своих обязательств не отказываются и все выплатят.

Согласно договорам, предпринимателей могли отправить работать не только на пр. Абая. Поэтому ИП трудились на крупных объектах, тендеры на которые выиграло РГП «Енбек-Костанай»: реконструкции Центрального стадиона, строительстве здания областного суда в микрорайоне Алтын Арман.

ИП Казеко с июня по октябрь 2017 года работал на автовышке на строительстве стадиона. Заключал договор с «Тур Транс Сервисом».

- Как и остальным, сначала они платили: каждые две недели, потом каждый месяц, - говорит Андрей КАЗЕКО. - Потом началось: «Подождите, подождите, скоро». В последний раз свои деньги я получил в сентябре. Мне остались должны чуть больше 1 млн тенге. Суд у меня был в мае, представитель от них не пришел. Я взял кредит, потому что нахожусь в безвыходной ситуации.

В долгах и кредитах - почти все обманутые ИП. Деньги нужны были, чтобы оплатить труд своих рабочих.

- Это хуже, чем в 90-х годах, народ кидают на ровном месте, - считает Александр Гейнц. - Абая - это центральный проспект, здесь были и аким области, и его замы, и начальник отдела ЖКХ. Все с нами за руку здоровались... И перед носом у всех этих чиновников нас, простых работяг, наглым образом кидают. И мы уверены, что не мы одни такие. Очень много людей работали на эти фирмы, как субподрядчики, некоторые - даже без договора.

ИП Тулемисов работал на пр. Абая на КамАЗе. Решением суда от 13 июня 2018 года ТОО «Тур Транс Логистик» обязано выплатить ему еще более 1 млн тенге.

- Мне звонил как-то Кайрат (Кайрат Успанов, бывший главный инженер РГП «Енбек-Костанай», которого сейчас судят за взятку - «НГ»), говорил, что надо на стадион ехать, - вспоминает Мереке Тулемисов. - Я отказался, потому что мне зарплату не платят. Тогда Кайрат позвонил Адильбеку, сказал: «Мы же вам перечисляем деньги, почему не платите?»

Обратившиеся в «НГ» предприниматели уверены, что стали жертвами уже отработанной схемы мошенничества, и сомневаются, что вообще смогут получить свои деньги.

«НГ» позвонила представителю ТОО «Тур Транс Сервис» Адильбеку ЖУНУСОВУ. Он согласился с тем, что у фирмы есть задолженность и заверил, что со всеми предпринимателями он рассчитается.

- Если мы им должны, мы им выплатим, - прокомментировал он «НГ». - У нас есть решение суда, на основании исполнительного листа мы выплатим им суммы. Мы их знаем. До 15 ноября мы закроем дебиторскую задолженность. Там общий долг порядка 9 млн. У нас имущество арестовали, мы выставили технику на продажу. Продадим и рассчитаемся. У всех сейчас положение тяжелое, не только у нас.

Кроме того, Жунусов подтвердил, что ТОО «Тур Транс Сервис» и ТОО «Тур Транс Логистик» фактически принадлежат одному человеку.

«НГ» будет следить за ситуацией.