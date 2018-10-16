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Медный
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
Victor Yang: Не может. Есть ограничительные требования. П.С.С. Виктор, да Вы подождите чуть-чуть [Исправлено: Медный, 16.10.2018 - 13:08]
16.10.18 13:07
yudjin
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
Victor Yang: В некоторых странах даже взятки легализованы - только налоги заплати. Ну и заодно проституцию, наркотики (некоторые) и прочие извращения... Конечно, ради НАЛОГОВ ! А стыд и...
16.10.18 13:02
211
В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге
Вообще то кг сахара должен был быть равен 1му доллару.. Так было вегда и думаю так будет..
16.10.18 12:59
211
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
Дискотеки постоянно в школе раньше были, по 10 тенге или копеек что то.. В деревнях.. Школа от этого только выигрывала..
16.10.18 12:56
Victor Yang
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
В 90-х так и сдавали столовые. И, кстати, если явление есть и никуда от него не уйти - почему бы и нет. В некоторых странах даже взятки легализованы - только налоги заплати. Ну и в самом деле - где в...
16.10.18 12:56
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Пшеницу и фрукты из трех стран не впустили в Казахстан

16 октября 2018, 12:43 |  Государство

Инспекторы не допустили в Казахстан 165,5 тонны пшеницы, яблок, хурмы и винограда из России, Кыргызстана и Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Иллюстративное фото: pixabay.com

Продукцию пытались провезти в период с 10 по 12 октября - было пресечено 29 попыток незаконного ввоза.

"При проведении контроля было установлено, что 141 тонна пшеницы из Российской Федерации; 2 тонны яблок и 20 тонн винограда из Кыргызской Республики ввезены без обязательного сопровождения фитосанитарного сертификата. Кроме того, при ввозе 2,5 тонны хурмы из Узбекистана был выявлен карантинный объект (червец Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana))", - сообщили в ведомстве.

Нарушителей оштрафовали. Подкарантинная продукция была возвращена на территорию стран-экспортеров.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Пшеницу и фрукты из трех стран не впустили в Казахстан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Своей Хурмы, дофига и больше... :lol:
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§ 211
Re: Пшеницу и фрукты из трех стран не впустили в Казахстан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5215
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих инспекторов самих надо куда подальше..
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