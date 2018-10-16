Пшеницу и фрукты из трех стран не впустили в Казахстан

Инспекторы не допустили в Казахстан 165,5 тонны пшеницы, яблок, хурмы и винограда из России, Кыргызстана и Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.

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Продукцию пытались провезти в период с 10 по 12 октября - было пресечено 29 попыток незаконного ввоза.

"При проведении контроля было установлено, что 141 тонна пшеницы из Российской Федерации; 2 тонны яблок и 20 тонн винограда из Кыргызской Республики ввезены без обязательного сопровождения фитосанитарного сертификата. Кроме того, при ввозе 2,5 тонны хурмы из Узбекистана был выявлен карантинный объект (червец Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana))", - сообщили в ведомстве.

Нарушителей оштрафовали. Подкарантинная продукция была возвращена на территорию стран-экспортеров.