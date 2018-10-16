40 человек эвакуировали из-за пожара в Аркалыке

Предварительная причина пожара – неисправность редуктора газового баллона. Об этом сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото kurjer.info

Пожар начался в доме по проспекту Абая в Аркалыке утром 15 октября. Сообщение о пожаре на пульт поступило в 9.48. В квартире горели входная дверь и газовый баллон.

Жертв и пострадавших в пожаре нет, но из дома эвакуировали 40 человек, в том числе 5 детей.

Локализовать пожар удалось в 10.40, полностью ликвидировать в 10.45. Площадь пожара составила 3 кв. м.