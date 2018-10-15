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Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
arman_kst: Для этого и сделали 7-20-25. Стоим в очереди 5 лет. Думаю теперь получим быстрее Источник:www.ng.kz В Жилстрое на много быстрее и под 5.. Никаких очередей.. А под 7-20-25 еще и дом...
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drakon
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alex_60
Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
drakon: Давать только им жильё. Вряд ли еще будут космонавты Тем более без жилья. [Исправлено: alex_60, 15.10.2018 - 22:06]
15.10.18 22:02
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Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК

15 октября 2018, 18:45 |  Государство

В Казахстане сокращают число потенциальных очередников, оставляя в списке только восемь социально-уязвимых групп, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото versiya.info

В Казахстане планируют значительно сократить число категорий получателей бесплатного жилья из государственного жилищного фонда (очередников).

Соответствующий проект концепции на публичное обсуждение вынесло Министерство по инвестициям и развитию РК.

Из действующих 19 категорий предлагают исключить:

  • оралманов;

Учитывая, что средний срок ожидания жилища по очереди составляет около 10 лет, статус оралмана за этот период утрачивается, что показывает нецелесообразность включения в очередь, поясняют авторы новой концепции.

  • военнослужащих и сотрудников специальных госорганов;

Предусмотрен переход военнослужащих на механизм жилищных выплат.

  • лиц, лишившихся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, а также граждан, единственное жилище которых признано аварийным;
Для них предусматривается специальный порядок для обеспечения жильём.
  • гослужащих, работников бюджетных организаций и лиц, занимающих государственные выборные должности;
Они имеют стабильную и адекватную зарплату и возможность участия в льготных целевых программах по улучшению жилищных условий.
  • кандидатов в космонавты и космонавтов;
Имеют право на получение специального государственного пособия. Например, лица, удостоенные почётного звания "Қазақстанның Ғарышкер-Ұшқышы" ежемесячно получают в размере 138,63 МРП (более 280 тысяч тенге).
  • неполные семьи;
Для того, чтобы встать в очередь на получение коммунального жилья среди молодёжи, отмечаются случаи фиктивных разводов.
  • пенсионеров по возрасту.

Граждане до достижения пенсионного возраста должны решать свои жилищные вопросы, участвуя в государственных программах, ипотеках.

"Пенсионеры зачастую преднамеренно ухудшают свои жилищные условия, отчуждая пригодное для проживания жилище, планируя получить бесплатное жильё от государства, тем самым порождаются иждивенческие настроения среди людей пенсионного возраста", – добавили в Министерстве по инвестициям и развитию.

Таким образом, предлагается оставить только восемь категорий для получения жилья:

  • инвалиды и участники ВОВ;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ;
  • инвалиды I и II групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
  • лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний;
  • многодетные семьи;
  • семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей (воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка).

Сейчас, по данным МИР РК, число очередников составляет 492 тысячи человек (это в 3,3 раза больше, чем в 2012 году).

Необходимость сократить число претендентов на государственное жильё объясняется тем, что бесплатное жилье должно предоставляться только социально-уязвимым слоям населения и действительно нуждающимся в жилье, так как в условиях рыночной экономики предоставление бесплатных жилищ всем способствует развитию в обществе иждивенческих настроений.

"Возможность предоставления бесплатного жилья нужно оставить только для тех категорий граждан, которые физически не могут накопить средства для его приобретения", – поясняют авторы концепции.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.10.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же Стивены Сигалы и Рои Жонсы?
Вдруг и к нам в нашу богатейшую страну побегут уклонители от налогов, им будет выдаваться?
Спортики, которые получили по 250 тысяч евро, им все равно в каждом городе квартиры бесплатео будут выдавать?
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§ arman_kst
Re: Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого и сделали 7-20-25. Стоим в очереди 5 лет. Думаю теперь получим быстрее.
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§ elektron
Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2064
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.10.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Стоим в очереди 5 лет

Так это не программа, а тендер получается.
По программе услуги должны предоставляется при выполнении условий.
В любом случае желаю удачи.
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§ drakon
Re: Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.10.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

кандидатов в космонавты и космонавтов;

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32626

Давать только им жильё. Остальных всех из списка - исключить.... :lol:
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§ alex_60
Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.10.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Давать только им жильё.


Вряд ли еще будут космонавты
Тем более без жилья.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2018 - 22:06]
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* 211
Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.10.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Для этого и сделали 7-20-25. Стоим в очереди 5 лет. Думаю теперь получим быстрее

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782685&topic_id=35841&forumid=1#782685

В Жилстрое на много быстрее и под 5..
Никаких очередей..
А под 7-20-25 еще и дом дадут на болотах..
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