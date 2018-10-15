Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
В Казахстане сокращают число потенциальных очередников, оставляя в списке только восемь социально-уязвимых групп, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото versiya.info
В Казахстане планируют значительно сократить число категорий получателей бесплатного жилья из государственного жилищного фонда (очередников).
Соответствующий проект концепции на публичное обсуждение вынесло Министерство по инвестициям и развитию РК.
Из действующих 19 категорий предлагают исключить:
- оралманов;
Учитывая, что средний срок ожидания жилища по очереди составляет около 10 лет, статус оралмана за этот период утрачивается, что показывает нецелесообразность включения в очередь, поясняют авторы новой концепции.
- военнослужащих и сотрудников специальных госорганов;
Предусмотрен переход военнослужащих на механизм жилищных выплат.
- лиц, лишившихся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, а также граждан, единственное жилище которых признано аварийным;
- гослужащих, работников бюджетных организаций и лиц, занимающих государственные выборные должности;
- кандидатов в космонавты и космонавтов;
- неполные семьи;
- пенсионеров по возрасту.
Граждане до достижения пенсионного возраста должны решать свои жилищные вопросы, участвуя в государственных программах, ипотеках.
"Пенсионеры зачастую преднамеренно ухудшают свои жилищные условия, отчуждая пригодное для проживания жилище, планируя получить бесплатное жильё от государства, тем самым порождаются иждивенческие настроения среди людей пенсионного возраста", – добавили в Министерстве по инвестициям и развитию.
Таким образом, предлагается оставить только восемь категорий для получения жилья:
- инвалиды и участники ВОВ;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ;
- инвалиды I и II групп;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
- лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний;
- многодетные семьи;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей (воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка).
Сейчас, по данным МИР РК, число очередников составляет 492 тысячи человек (это в 3,3 раза больше, чем в 2012 году).
Необходимость сократить число претендентов на государственное жильё объясняется тем, что бесплатное жилье должно предоставляться только социально-уязвимым слоям населения и действительно нуждающимся в жилье, так как в условиях рыночной экономики предоставление бесплатных жилищ всем способствует развитию в обществе иждивенческих настроений.
"Возможность предоставления бесплатного жилья нужно оставить только для тех категорий граждан, которые физически не могут накопить средства для его приобретения", – поясняют авторы концепции.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 141
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
Маркс: Первые случаи обнаружения иголок в клубнике были зафиксированы в штате Квинсленд. Источник:www.ng.kz Не понял, это в Казахстане что ли?
Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
arman_kst: Для этого и сделали 7-20-25. Стоим в очереди 5 лет. Думаю теперь получим быстрее Источник:www.ng.kz В Жилстрое на много быстрее и под 5.. Никаких очередей.. А под 7-20-25 еще и дом...
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Птичек жалко! :lol: Дрозды все мои, куда-то пропали. Думаю, что скоро - вернутся... :lol: :oops:
Покупательская способность выросла, Wi-Fi в сельских школах подключат, электронная очередь в детсады появится - чиновники отчитались о развитии Костанайской области
Насчет покупательства конечно пока непонятно, то ли покупают в кредит и расчитываются, то ли спиваются после этих кредитов и вешаются от безысходности.. Вон магазины как себя начали чести, все в...
Пенсионеров и оралманов уберут из списка получателей бесплатного жилья в РК
drakon: Давать только им жильё. Вряд ли еще будут космонавты Тем более без жилья. [Исправлено: alex_60, 15.10.2018 - 22:06]