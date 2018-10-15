Покупательская способность выросла, Wi-Fi в сельских школах подключат, электронная очередь в детсады появится - чиновники отчитались о развитии Костанайской области

Итоги социально-экономического развития Костанайской области за 9 месяцев 2018 года в облакимате подвели сегодня, 5 октября.

Чиновники затронули самые разные сферы - от программы развития мясного животноводства до 2027 года до реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». И, как обычно, называли очень много цифр, свидетельствующие в основном о росте экономики, поголовья скота и покупательской способности. Ощущение после совещания оказалось двойственным.

- С начала 2018 года оптовая торговля выросла на 35,8%, розничная - на 6,5%, - доложил заместитель акима области Ерлан СПАНОВ. - Это говорит о том, что покупательская способность населения выросла. Доходы в госбюджет выросли на 5,5%, в местные - на 15,5%. Было создано около 13 000 рабочих мест, из которых более 73% - постоянных.

- По всем направлениям в области обеспечен рост, - прокомментировал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - В целом год завершаем с хорошими показателями. Большое внимание сейчас уделяется увеличению доли обрабатывающей промышленности, о чем в Послании говорил и глава государства. Доля обрабатывающего сектора в нашей области сейчас составляет 53,3%, когда-то эта цифра была всего 29%. Это существенный рост, но нужно продолжать увеличивать эту долю. Количество выпущенных автомобилей в этом году составило 7 772 единицы, 2 года назад их было всего 2 000. До конца 2018 года будет произведено 11 000 автомобилей, а до конца 2019 года - 25 000 автомобилей. С китайской СМС (китайская государственная компания СМС, которая еще в апреле этого года заявила о покупке 51% акций ведущего казахстанского автопроизводителя Allur Group - «НГ») скоро подпишем соглашение. Строительная индустрия в целом развивается.

Докладывая о развитие мясного животноводства, руководитель управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ сообщил, что в области сейчас 1 294 животноводческих хозяйства. Из них 16 - молочных, 40 - мясных, 4 - птицефабрики, 4 - свинофермы и другие.

- С начала 2018 года реализовано 2267 голов молодняка, - отчитался Таукенов. - Сейчас в области 3 откормочные площадки - ТОО «Тэрра», ТОО «Алтынсаринское» и ТОО «Карман и К» - с единовременным содержанием 14 000 голов скота. К 2020 году планирует довести количество до 30 000 скотомест с единовременным содержанием скота.

- На реализацию программы «Сабыга» в области было выделено 1,2 млн тенге, из них 83% освоено, «Тэрра» и «Караман и К» закуптли 1850 голов племенного КРС, 2500 — МРС, - прокомментировал этот момент Архимед Мухамбетов. - Камыстинский, Тарановский районы отнеслись формально к заявке на приобретение племенного скота, сейчас время упущено, теперь будут покупать у «Тэрры». Нас почти по всем программам одни и те же районы подводят, всегда в аутсайдерах.

Руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов -Еркебулан АБДУКАРИМОВ сообщил, что за 9 месяцев 2018 года 79,9% школ и 60 -% медучреждений обеспечены доступом к широкополосному интернету и сети Интернет. Для успешной реализации указанных мероприятий из местного бюджета выделено 432,5 млн тенге (210,2 млн тенге для образования, 232,3 млн тенге - для здравоохранения).

До конца 2018 года 177 сельских школ планируется обеспечитьсетью Wi-Fi, на что выделено 22,8 млн тенге. Все акиматы районов и городов, за исключением акиматов Аркалыка, Алтынсаринского и Мендыкаринского районов, внедряют систему «Электронный детский сад» на общую сумму 80,3 млн тенге. При этом акиматами Рудного, Амангельдинского и Костанайского районов инициативно реализуется проект «Электронная школа».

О том, что в трех районах области не внедряется система «Электронный детский сад», напомнил и содокладчик - руководитель управления образования Кусаин КАТКЕНОВ.

- Акимы названных районов, встаньте! - отреагировал Архимед Мухамбетов. - Все нашли деньги, а вы почему нет? Нужно-то всего около 4 млн тенге. На всякую ерунду, извините за выражение, деньги тратите! Когда сессия у вас, чтобы деньги нашли. Электронные очереди в детские сады уже внедрены в 9-ти областях, а нашей поручение, получается, не выполнили.

Выяснилось, что в бюджете Мендыкаринского района деньги уже нашли, в остальных - обещали найти.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Тимур БИСИМБАЕВ, докладывая о ходе цифровизации, отметил, что повышение цифровой грамотности населения является «одним из основных элементов цифровизации, который требует системного решения».

- С внедрением цифровых технологии в отраслях экономики и госучреждениях, потребность в подготовке и переподготовке кадров навыкам цифровизации будет только расти, - сообщил Бисимбаев. - В этой связи по опыту одной из самых передовых по цифровизации в России Тюменской области предлагается рассмотреть возможность создания областного информационно-образовательного центра, ответственного за вопросы координации и повышения цифровой грамотности в области.

В конце совещания Архимед Мухамбетов дал ряд протокольных поручений, остальная часть уже по традиции прошла без участия представителей СМИ.