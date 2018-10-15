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И. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области назначен Вячеслав Дудник

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 октября 2018, 15:23 |  Государство

Об этом только что на совещании по итогам социально-экономического развития области заявил аким региона Архимед МУХАМБЕТОВ.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Дудник Вячеслав Юрьевич назначен и. о. руководителя управления здравоохранения до итогов результатов аттестационной комиссии, - пояснил Мухамбетов. - Он вам всем хорошо известен. Возглавлял управление здравоохранения Южно-Казахстанской области, мы его позвали и он вернулся на родину.

Вячеслав Дудник родился в Костанае 2 апреля 1963 года.

В 1986 году окончил лечебный факультет Карагандинского медицинского института.

В 1997 году был назначен главным врачом областного онкодиспансера.

С 2006 года работал директором департаментов здравоохранения Астаны, Южно-Казахстанской области, главным врачом центральной клинической больницы Управления делами Президента РК в Алматы, заместителем начальника Медицинского центра Управления делами Президента РК в Астане, главным врачом республиканского государственного предприятия «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», г. Астана, главным врачом республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, г. Астана

Доктор медицинских наук.

Месяц и год вступления/ухода

Работа в прошлом

10.1983

05.1984

медбрат 1 хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы, г. Караганда

05.1984

06.1986

медбрат 2 хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы, г. Караганда

08.1986

07.1987

врач-интерн хирургического отделения Костанайской городской больницы, г. Костанай

07.1987

01.1989

врач-онколог поликлиники Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай

01.1989

05.1997

врач-онколог-хирург отделения абдоминальной онкологии Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай

05.1997

06.1997

заместитель главного врача по лечебной работе Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай

06.1997

02.2005

главный врач Костанайского областного онкологического диспансера, г. Костанай;

02.2005

03.2005

исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения города Астаны

03.2005

09.2006

директор Департамента здравоохранения города Астаны

09.2006

03.2008

директор Департамента  здравоохранения Южно-Казахстанской области, г. Шымкент

03.2008

03.2009

начальник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана

03.2009

05.2009

исполняющий обязанности главного врача республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана

05.2009

09.2012

главный врач республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана

09.2012

12.2014

заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, г. Астана

12.2014

05.2016

главный врач республиканского государственного предприятия «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», г. Астана

05.2016

04.2017

главный врач республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, г. Астана

10.2018

по н.в.

исполняющий обязанности  руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области до получения результатов специальной проверки



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