И. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области назначен Вячеслав Дудник

Об этом только что на совещании по итогам социально-экономического развития области заявил аким региона Архимед МУХАМБЕТОВ.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Дудник Вячеслав Юрьевич назначен и. о. руководителя управления здравоохранения до итогов результатов аттестационной комиссии, - пояснил Мухамбетов. - Он вам всем хорошо известен. Возглавлял управление здравоохранения Южно-Казахстанской области, мы его позвали и он вернулся на родину.

Вячеслав Дудник родился в Костанае 2 апреля 1963 года.

В 1986 году окончил лечебный факультет Карагандинского медицинского института.

В 1997 году был назначен главным врачом областного онкодиспансера.

С 2006 года работал директором департаментов здравоохранения Астаны, Южно-Казахстанской области, главным врачом центральной клинической больницы Управления делами Президента РК в Алматы, заместителем начальника Медицинского центра Управления делами Президента РК в Астане, главным врачом республиканского государственного предприятия «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», г. Астана, главным врачом республиканского государственного предприятия «Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, г. Астана

Доктор медицинских наук.