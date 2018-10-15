Качество горячей воды соответствует нормам - ГКП "КТЭК"
Татьяна НАЗАРУК
Об этом "НГ" сегодня, 15 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото bm.img.com.ua
В период запуска отопления анализ качества горячей воды "КТЭК" проводит ежедневно. Сейчас, по информации теплокомпании, качество воды соответствует всем нормам.
- По состоянию на 15 октября количество железа в воде, отпущенной от ТЭЦ, составляет 222 мкг/дм3, - сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП Салтанат КАСЕНОВА, - от котельной №2 - 278 мкг/дм3, от котельной №3 - 196 мкг/дм3. Согласно нормативным требованиям, содержание железа в воде не должно превышать 300 мкг/дм3. Кроме того, в начале отопительного сезона и в послеремонтный период допускается превышение норм в течение 2 недель для открытых систем по содержанию соединений железа до 1000 мкг/дм3.
ГКП "КТЭК" напоминает, что после получения акта технической готовности к отопительному сезону, перед заполнением системы теплоснабжения чистой водой, нужно обязательно сбросить воду в канализацию, чтобы избежать попадания грязи из дома в общую систему теплоснабжения.
- При прохождении воды через потребителя ее качество снижается за счет некачественной промывки внутридомовой системы теплоснабжения, - отмечают в "КТЭК". - Сброс воды - это основное условие для того, чтобы вода у потребителей города соответствовала всем нормам.
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