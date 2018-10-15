Аварию с участием автобуса и легковушки в Заречном прокомментировали в ДВД Костанайской области

В результате аварии, произошедшей в Заречном 11 октября, в которой столкнулись маршрутный автобус № 102 "Б" и автомобиль "ВАЗ-2113", один человек погиб и один получил травмы.

Фото очевидца ДТП

Об этом "НГ" официально сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- По ул. Юбилейной п. Заречный Костанайского района местный житель, не справившись с управлением автомобиля "ВАЗ-2113", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, - говорится в ответе ДВД на запрос "НГ". - В результате ДТП на месте аварии скончался пассажир автомобиля, сам водитель автомашины госпитализирован в больницу.

Назначены экспертизы, ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».