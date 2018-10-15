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yudjin
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
15.10.18 14:54
drakon
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
15.10.18 14:51
Медный
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
15.10.18 13:56
Солнышко
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
15.10.18 13:20
211
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..
15.10.18 13:19
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Аварию с участием автобуса и легковушки в Заречном прокомментировали в ДВД Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

15 октября 2018, 14:10 |  Происшествия

В результате аварии, произошедшей в Заречном 11 октября, в которой столкнулись маршрутный автобус № 102 "Б" и автомобиль "ВАЗ-2113", один человек погиб и один получил травмы.

Фото очевидца ДТП

Об этом "НГ" официально сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- По ул. Юбилейной п. Заречный Костанайского района местный житель, не справившись с управлением автомобиля "ВАЗ-2113", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, - говорится в ответе ДВД на запрос "НГ". -  В результате ДТП на месте аварии скончался пассажир автомобиля, сам водитель автомашины госпитализирован в больницу.

Назначены экспертизы, ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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