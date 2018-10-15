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yudjin
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
15.10.18 14:54
drakon
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
15.10.18 14:51
Медный
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
15.10.18 13:56
Солнышко
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
15.10.18 13:20
211
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..
15.10.18 13:19
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Процессуальное соглашение спасло от тюрьмы - чем закончилось дело о нападении на пенсионерку с электрошокером в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

15 октября 2018, 13:43 |  Криминал

Приговор в отношении Жаксылыка Амирова, Алмата Сандыбаева и Анастасии Боровинских огласили сегодня, 15 октября, в суде № 2 Костаная. Всем троим было предъявлено обвинение в разбойном нападении на 70-летнюю Галину Меняеву.

По версии следствия, идея обогатиться за счёт пенсионерки принадлежала  Жаксылыку Амирову, который живёт с ней в соседних подъездах. Своему родственнику Сандыбаеву и знакомой Боровинских он дал два электрошокера и отправил на задание. В итоге денег подсудимые в квартире у Меняевой не нашли, но женщину покалечили.

В суде Амиров и Сандыбаев вину признали полностью, а Боровинских - частично, однако все трое были не прочь заключить с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, чтобы смягчить свое наказание.

Галина Альбертовна возражать не стала, поскольку ей было важнее получить денежную компенсацию от подсудимых. После нападения она перенесла операцию на руку и теперь ей требуется ещё одна. Лечение дорогостоящее, проходить его Меняева будет в России, потому что здесь проводить операцию ей никто не решается - в её возрасте слишком большой риск.

Судья Нурсеит Абдиров, зачитывая приговор, отметил, что по ст. 192 ч. 2, п. 1,3,4 УК РК (разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия и незаконным проникновением в жилище) всем троим подсудимым назначается 5 лет лишения свободы. Однако с учётом заключения процессуального соглашения реальный срок заменяется условным.

Амирова постановили освободить из-под стражи в зале суда, меру пресечения в виде подписки о невыезде для Боровинких - отменить, заложенное имущество Сандыбаева - вернуть.

Жаксылык Амиров и Алмат Сандыбаев уже возместили пострадавшей по 687 000  тенге каждый. Такую же сумму Меняевой должна выплатить Боровинских.

После оглашения приговора и освобождения из-под стражи Амиров радостно кинулся к соседке и попытался её обнять. Однако та его чувств не разделила и сухо ответила: "Потом поговорим".

На вопрос "НГ" о процессуальном соглашении Меняева коротко пояснила: "Ну а что было делать".

Из каких средств выплачивать более полумиллиона тенге будет мать-одиночка Анастасия Боровинких, не ясно. Она сейчас временно не работает, на иждивении у неё 13-летняя дочь, страдающая эпилепсией.

- Настя, есть деньги-то выплачивать? - обратились к ней журналисты.

- Хочешь - не хочешь, придётся платить, - ответила она.
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