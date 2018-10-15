Процессуальное соглашение спасло от тюрьмы - чем закончилось дело о нападении на пенсионерку с электрошокером в Костанае

Приговор в отношении Жаксылыка Амирова, Алмата Сандыбаева и Анастасии Боровинских огласили сегодня, 15 октября, в суде № 2 Костаная. Всем троим было предъявлено обвинение в разбойном нападении на 70-летнюю Галину Меняеву.

По версии следствия, идея обогатиться за счёт пенсионерки принадлежала Жаксылыку Амирову, который живёт с ней в соседних подъездах. Своему родственнику Сандыбаеву и знакомой Боровинских он дал два электрошокера и отправил на задание. В итоге денег подсудимые в квартире у Меняевой не нашли, но женщину покалечили.

В суде Амиров и Сандыбаев вину признали полностью, а Боровинских - частично, однако все трое были не прочь заключить с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, чтобы смягчить свое наказание.

Галина Альбертовна возражать не стала, поскольку ей было важнее получить денежную компенсацию от подсудимых. После нападения она перенесла операцию на руку и теперь ей требуется ещё одна. Лечение дорогостоящее, проходить его Меняева будет в России, потому что здесь проводить операцию ей никто не решается - в её возрасте слишком большой риск.

Судья Нурсеит Абдиров, зачитывая приговор, отметил, что по ст. 192 ч. 2, п. 1,3,4 УК РК (разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия и незаконным проникновением в жилище) всем троим подсудимым назначается 5 лет лишения свободы. Однако с учётом заключения процессуального соглашения реальный срок заменяется условным.

Амирова постановили освободить из-под стражи в зале суда, меру пресечения в виде подписки о невыезде для Боровинких - отменить, заложенное имущество Сандыбаева - вернуть.

Жаксылык Амиров и Алмат Сандыбаев уже возместили пострадавшей по 687 000 тенге каждый. Такую же сумму Меняевой должна выплатить Боровинских.

После оглашения приговора и освобождения из-под стражи Амиров радостно кинулся к соседке и попытался её обнять. Однако та его чувств не разделила и сухо ответила: "Потом поговорим".

На вопрос "НГ" о процессуальном соглашении Меняева коротко пояснила: "Ну а что было делать".

Из каких средств выплачивать более полумиллиона тенге будет мать-одиночка Анастасия Боровинких, не ясно. Она сейчас временно не работает, на иждивении у неё 13-летняя дочь, страдающая эпилепсией.

- Настя, есть деньги-то выплачивать? - обратились к ней журналисты.

- Хочешь - не хочешь, придётся платить, - ответила она.