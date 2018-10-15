Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ольга ЛИХОГРАЙ
Главное судебное разбирательство в отношении заместителя директора ГРП «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА в суде № 2 Костаная началось сегодня, 15 октября.
Это уже второе слушание данного уголовного дела, которое было возвращено на доследование в апреле этого года. Обвинительное заключение с тех пор не поменялось.
- Подсудимый Успанов обвиняется в том, что в феврале 2018 года умышленно и из корыстных побуждений требовал взятку с Данияра Нуртасова, который с 2015-го по 2017 годы возглавлял отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай», - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - В это время в «Енбек-Костанай» шли проверки по вопросу исполнения законодательства в сфере госзакупок на предмет хищения средств в 2015-2017 годах. Успанов заявил Нуртасову, что на него, якобы, заведено уголовное дело, и нужно передать 20 млн тенге сотрудникам антикоррупционной службы и прокуратуры за прекращение дела. Хотя эти деньги Успанов никому собирать не собирался, поэтому обвинение квалифицирует его действия по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщил Мусафиров, 20 млн тенге Нуртасов передал Успанову 19 февраля 2018 года в салоне автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» с госномером Z 181 СSN, принадлежащего подсудимому. Встреча была назначена недалеко от Костаная - на трассе, ведущей в сторону Федоровки. Примерно через 2 часа Успанова с поличным задержали сотрудники антикоррупционной службы. Позже ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: покушение на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.
На прошлом судебном заседании Успанов полностью признавал свою вину по двум статьям УК РК. В этот раз он заявил суду, что обвинение ему понятно, но свое отношение к нему он выскажет позже, после дачи показания потерпевшим и всех свидетелей.
Потерпевший Данияр Нуртасов в суд не явился. На прошлом судебном заседании он тоже несколько раз подряд не являлся на процесс, а позже пришел в сопровождении сотрудников антикоррупционной службы.
После того, как зачитали обвинительное заключение, судья постановил, что на следующем судебном заседании должны быть допрошены потерпевший и свидетели. Адвокат Нуртасова сообщил, что он явится в суд в следующий раз.
В апреле этого года также заявлялось, что дело в отношении должностных лиц РГП «Енбек-Костанай», которое спровоцировало уголовное дело в отношении Успанова, пока находится в производстве. Пока оно до суда так и не дошло.
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Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..