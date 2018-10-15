Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два

Главное судебное разбирательство в отношении заместителя директора ГРП «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА в суде № 2 Костаная началось сегодня, 15 октября.

Это уже второе слушание данного уголовного дела, которое было возвращено на доследование в апреле этого года. Обвинительное заключение с тех пор не поменялось.

- Подсудимый Успанов обвиняется в том, что в феврале 2018 года умышленно и из корыстных побуждений требовал взятку с Данияра Нуртасова, который с 2015-го по 2017 годы возглавлял отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай», - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - В это время в «Енбек-Костанай» шли проверки по вопросу исполнения законодательства в сфере госзакупок на предмет хищения средств в 2015-2017 годах. Успанов заявил Нуртасову, что на него, якобы, заведено уголовное дело, и нужно передать 20 млн тенге сотрудникам антикоррупционной службы и прокуратуры за прекращение дела. Хотя эти деньги Успанов никому собирать не собирался, поэтому обвинение квалифицирует его действия по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщил Мусафиров, 20 млн тенге Нуртасов передал Успанову 19 февраля 2018 года в салоне автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» с госномером Z 181 СSN, принадлежащего подсудимому. Встреча была назначена недалеко от Костаная - на трассе, ведущей в сторону Федоровки. Примерно через 2 часа Успанова с поличным задержали сотрудники антикоррупционной службы. Позже ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: покушение на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

На прошлом судебном заседании Успанов полностью признавал свою вину по двум статьям УК РК. В этот раз он заявил суду, что обвинение ему понятно, но свое отношение к нему он выскажет позже, после дачи показания потерпевшим и всех свидетелей.

Потерпевший Данияр Нуртасов в суд не явился. На прошлом судебном заседании он тоже несколько раз подряд не являлся на процесс, а позже пришел в сопровождении сотрудников антикоррупционной службы.

После того, как зачитали обвинительное заключение, судья постановил, что на следующем судебном заседании должны быть допрошены потерпевший и свидетели. Адвокат Нуртасова сообщил, что он явится в суд в следующий раз.

В апреле этого года также заявлялось, что дело в отношении должностных лиц РГП «Енбек-Костанай», которое спровоцировало уголовное дело в отношении Успанова, пока находится в производстве. Пока оно до суда так и не дошло.