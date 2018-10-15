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yudjin
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
15.10.18 14:54
drakon
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
15.10.18 14:51
Медный
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
15.10.18 13:56
Солнышко
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
15.10.18 13:20
211
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..
15.10.18 13:19
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Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 октября 2018, 11:51 |  Криминал

Главное судебное разбирательство в отношении заместителя директора ГРП «Енбек-Костанай» Кайрата УСПАНОВА в суде № 2 Костаная началось сегодня, 15 октября.

Это уже второе слушание данного уголовного дела, которое было возвращено на доследование в апреле этого года. Обвинительное заключение с тех пор не поменялось.

- Подсудимый Успанов обвиняется в том, что в феврале 2018 года умышленно и из корыстных побуждений требовал взятку с Данияра Нуртасова, который с 2015-го по 2017 годы возглавлял отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай», - зачитал обвинительное заключение прокурор Ермек МУСАФИРОВ. - В это время в «Енбек-Костанай» шли проверки по вопросу исполнения законодательства в сфере госзакупок на предмет хищения средств в 2015-2017 годах. Успанов заявил Нуртасову, что на него, якобы, заведено уголовное дело, и нужно передать 20 млн тенге сотрудникам антикоррупционной службы и прокуратуры за прекращение дела. Хотя эти деньги Успанов никому собирать не собирался, поэтому обвинение квалифицирует его действия по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщил Мусафиров, 20 млн тенге Нуртасов передал Успанову 19 февраля 2018 года в салоне автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» с госномером Z 181 СSN, принадлежащего подсудимому. Встреча была назначена недалеко от Костаная - на трассе, ведущей в сторону Федоровки. Примерно через 2 часа Успанова с поличным задержали сотрудники антикоррупционной службы. Позже ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: покушение на мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

На прошлом судебном заседании Успанов полностью признавал свою вину по двум статьям УК РК. В этот раз он заявил суду, что обвинение ему понятно, но свое отношение к нему он выскажет позже, после дачи показания потерпевшим и всех свидетелей.

Потерпевший Данияр Нуртасов в суд не явился. На прошлом судебном заседании он тоже несколько раз подряд не являлся на процесс, а позже пришел в сопровождении сотрудников антикоррупционной службы.

После того, как зачитали обвинительное заключение, судья постановил, что на следующем судебном заседании должны быть допрошены потерпевший и свидетели. Адвокат Нуртасова сообщил, что он явится в суд в следующий раз.

В апреле этого года также заявлялось, что дело в отношении должностных лиц РГП «Енбек-Костанай», которое спровоцировало уголовное дело в отношении Успанова, пока находится в производстве. Пока оно до суда так и не дошло.
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§ 211
Re: Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного..
Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то..
Ни себе ни людям..
Теперь дома сиди..
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§ Солнышко
Re: Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
Профайл

* юля елиссева
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.18 - 13:45
Комментарий проходит проверку.
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* Sniper
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 866
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.10.18 - 13:53
Комментарий проходит проверку.
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* yudjin
Re: Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5564
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.10.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников.

Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
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