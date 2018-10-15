Форум
yudjin
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
15.10.18 14:54
drakon
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
15.10.18 14:51
Медный
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
15.10.18 13:56
Солнышко
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
15.10.18 13:20
211
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..
15.10.18 13:19
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

15 октября 2018, 10:01 |  Криминал

Базарбеку Доданову, который проработал в должности заместителя начальника ОВД Костанайского района меньше двух месяцев, за получение взятки назначили большой штраф в соответствии со ст. 366 ч. 1.

Приговор огласили 12 октября в суде № 2 Костаная. За взятку в размере 100 000 тенге Доданов теперь должен выплатить в 25 раз больше ее суммы - 2,5 млн тенге. Ему дается месяц на добровольную выплату штрафа.

Приговором суда № 2 Базарбек Доданов лишается звания майор полиции и пожизненно не имеет права занимать должности на госслужбе.

Согласно материалам дела, 3 августа 2018 года в ОВД Костанайского района доставили трех мужчин, подозреваемых в совершении кражи. У двоих подозреваемых полицейские изъяли автомобили: «ВАЗ-2111» и манипулятор «Исузу Форварт». После проведения следственных действий Базарбек Доданов предложил одному из обвиняемых, Кириллу Жакенову, вернуть эти автомобили за 100 000 тенге. На следующий день Доданова задержали с поличным при передаче взятки сотрудники антикоррупционной службы.

Базарбек Доданов в суде свою вину полносью признал.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.10.18 14:39 Качество горячей воды соответствует нормам - ГКП "КТЭК"
15.10.18 14:10 Аварию с участием автобуса и легковушки в Заречном прокомментировали в ДВД Костанайской области
15.10.18 13:43 Процессуальное соглашение спасло от тюрьмы - чем закончилось дело о нападении на пенсионерку с электрошокером в Костанае
15.10.18 11:51 Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
15.10.18 11:33 Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
14.10.18 21:30 Когда менять шины автолюбителям Казахстана
14.10.18 18:40 Хватит ли денег в ЕНПФ через 5 лет, объяснили в Нацбанке
14.10.18 16:19 У вас будет ребенок. Выплаты при рождении ребенка в Казахстане
14.10.18 14:21 Казахстанцы просят правительство защитить бездомных животных
14.10.18 11:22 ИВАНОВ: Ты только жди!

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ somikfluke
Re: Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в...
somikfluke


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 15.10.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не мягко ли?
Профайл

§ Khalisi
Re: Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 15.10.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Базарбек Доданов в суде свою вину полносью признал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32617
Проходят те времена, когда брать можно направо и налево!
Профайл

§ somikfluke
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 15.10.18 - 12:20
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 211
Re: Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.10.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то по закону в 60 раз больше нужно выплатить..
Видно кого то подкупил..
Профайл

§ Медный
Re: Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.10.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Проходят те времена, когда брать можно направо и налево!

Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
Профайл

§ drakon
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.10.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
somikfluke:
не мягко ли?

Цитата:
211:
по закону в 60 раз больше нужно выплатить..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782647&topic_id=35835&forumid=1#782647

За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 1
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх