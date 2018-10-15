Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Базарбеку Доданову, который проработал в должности заместителя начальника ОВД Костанайского района меньше двух месяцев, за получение взятки назначили большой штраф в соответствии со ст. 366 ч. 1.
Приговор огласили 12 октября в суде № 2 Костаная. За взятку в размере 100 000 тенге Доданов теперь должен выплатить в 25 раз больше ее суммы - 2,5 млн тенге. Ему дается месяц на добровольную выплату штрафа.
Приговором суда № 2 Базарбек Доданов лишается звания майор полиции и пожизненно не имеет права занимать должности на госслужбе.
Согласно материалам дела, 3 августа 2018 года в ОВД Костанайского района доставили трех мужчин, подозреваемых в совершении кражи. У двоих подозреваемых полицейские изъяли автомобили: «ВАЗ-2111» и манипулятор «Исузу Форварт». После проведения следственных действий Базарбек Доданов предложил одному из обвиняемых, Кириллу Жакенову, вернуть эти автомобили за 100 000 тенге. На следующий день Доданова задержали с поличным при передаче взятки сотрудники антикоррупционной службы.
Базарбек Доданов в суде свою вину полносью признал.
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Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..