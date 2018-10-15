Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае

Базарбеку Доданову, который проработал в должности заместителя начальника ОВД Костанайского района меньше двух месяцев, за получение взятки назначили большой штраф в соответствии со ст. 366 ч. 1.

Приговор огласили 12 октября в суде № 2 Костаная. За взятку в размере 100 000 тенге Доданов теперь должен выплатить в 25 раз больше ее суммы - 2,5 млн тенге. Ему дается месяц на добровольную выплату штрафа.

Приговором суда № 2 Базарбек Доданов лишается звания майор полиции и пожизненно не имеет права занимать должности на госслужбе.

Согласно материалам дела, 3 августа 2018 года в ОВД Костанайского района доставили трех мужчин, подозреваемых в совершении кражи. У двоих подозреваемых полицейские изъяли автомобили: «ВАЗ-2111» и манипулятор «Исузу Форварт». После проведения следственных действий Базарбек Доданов предложил одному из обвиняемых, Кириллу Жакенову, вернуть эти автомобили за 100 000 тенге. На следующий день Доданова задержали с поличным при передаче взятки сотрудники антикоррупционной службы.

Базарбек Доданов в суде свою вину полносью признал.