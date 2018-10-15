Когда менять шины автолюбителям Казахстана
Tengrinews.kz
Когда менять шины автолюбителям Казахстана, рассказали в Комитете административной полиции МВД РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото pixabay.com
Сообщается, что в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" есть понятия "шины с шипами противоскольжения" (на водительском сленге - шипованные) и "зимние" шины (согласно регламенту это шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S", "M S"). Соответственно, если на шинах авто нет такой маркировки, они не считаются зимними.
Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина.
"Понятий "летняя" резина или "межсезонка" не предусмотрено. В соответствии с подпунктом 5.5 приложения 8 к регламенту запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, обозначенными специальной маркировкой. Технический регламент также требует, чтобы зимние шины были установлены на всех колесах транспортного средства", - подчеркнула Ирина Лукьянина.
Таким образом, в декабре, январе и феврале запрещена эксплуатация транспортных средств, если шины не маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S", "M S".
"На каких шинах управлять транспортом осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) и весной (март, апрель, май) законодательством не регламентировано, это ваше дело. В общем, если вы прямо сейчас захотите поставить на авто зимние шины или будете продолжать ездить на летних (что в ближайшее время при наличии гололеда будет очень опасно) - это не будет считаться нарушением действующего законодательства. А вот после 1 декабря при управлении транспортом наличие зимних шин обязательно!" - отметили в КАП МВД РК.
Также в Комитете административной полиции подчеркнули - не стоит забывать об общих требованиях, предъявляемым к шинам: высота протектора, износ, повреждения и так далее.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 51
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
ДТП на перекрестке Баймагамбетова - Победы в Костанае
Dron: Совпадение? Или закономерность? Источник:www.ng.kz это судьба...)))
Хватит ли денег в ЕНПФ через 5 лет, объяснили в Нацбанке
сообщил, что входящие потоки ЕНПФ в 4 раза превышают исходящие. Это, как я понимаю, был официальный ответ на вот эту публикацию:forbes.kz Весьма познавательное, рекомендую. К слову о входящих...
Хватит ли денег в ЕНПФ через 5 лет, объяснили в Нацбанке
Их уже там нет кстати.. Кто то проверял? Все отдали банкам и олигархам..
Секретные апартаменты для президента
Сессия то была,но кажется доктор писал. Научились спать с открытыми глазами. Это про депутатов... :lol:
ДТП на перекрестке Баймагамбетова - Победы в Костанае
Как ни авария, так обязательно один из ее участников водятел чепырки. Вроде ни так уж их и много в городе. Совпадение? Или закономерность?