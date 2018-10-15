Когда менять шины автолюбителям Казахстана

Когда менять шины автолюбителям Казахстана, рассказали в Комитете административной полиции МВД РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сообщается, что в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" есть понятия "шины с шипами противоскольжения" (на водительском сленге - шипованные) и "зимние" шины (согласно регламенту это шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S", "M S"). Соответственно, если на шинах авто нет такой маркировки, они не считаются зимними.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина.

"Понятий "летняя" резина или "межсезонка" не предусмотрено. В соответствии с подпунктом 5.5 приложения 8 к регламенту запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, обозначенными специальной маркировкой. Технический регламент также требует, чтобы зимние шины были установлены на всех колесах транспортного средства", - подчеркнула Ирина Лукьянина.

Таким образом, в декабре, январе и феврале запрещена эксплуатация транспортных средств, если шины не маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S", "M S".

"На каких шинах управлять транспортом осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) и весной (март, апрель, май) законодательством не регламентировано, это ваше дело. В общем, если вы прямо сейчас захотите поставить на авто зимние шины или будете продолжать ездить на летних (что в ближайшее время при наличии гололеда будет очень опасно) - это не будет считаться нарушением действующего законодательства. А вот после 1 декабря при управлении транспортом наличие зимних шин обязательно!" - отметили в КАП МВД РК.

Также в Комитете административной полиции подчеркнули - не стоит забывать об общих требованиях, предъявляемым к шинам: высота протектора, износ, повреждения и так далее.