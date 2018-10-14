Хватит ли денег в ЕНПФ через 5 лет, объяснили в Нацбанке

В Нацбанке объяснили, хватит ли денег в ЕНПФ через 5 лет, передает Tengrinews.kz. Александр Терентьев, начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК, на своей странице в Facebook сообщил, что входящие потоки ЕНПФ в 4 раза превышают исходящие.

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"Национальный Банк Казахстана считает необходимым заявить, все пенсионные активы персонифицированы. И каждый вкладчик при желании может в любой момент проконтролировать движение средств по своему индивидуальному пенсионному счету. Принципы деятельности фонда, правила его функционирования, так же как и все текущие показатели ЕНПФ, находятся в открытом доступе на сайте. Пресс-релизы ЕНПФ публикуются регулярно", - отметил Александр Тереньтев.

По состоянию на 1 октября 2018 года объем пенсионных активов ЕНПФ составил 8,9 триллиона тенге. Рост портфеля составил с начала года 1,1 триллиона тенге, или 14,3 процента. Входящие денежные потоки (пенсионные взносы) из года в год показывают положительную динамику, превышая в 4 раза исходящие потоки (пенсионные выплаты, переводы и другое). Общая сумма выплат с начала года составила 130,9 миллиарда тенге, включая переводы в страховые организации в размере 15,5 миллиарда тенге.

"Ежемесячные выплаты по графику с начала года составили 3,7 миллиарда тенге (они входят в общую сумму в 130,9 миллиарда тенге). Хотелось бы обратить внимание - это как раз выплаты пенсионерам, кто вышел на пенсию и получает по графику в этом году", - также подчеркнули в Нацбанке.

Согласно актуарным расчетам, проведенным ЕНПФ, в ближайшие 5 лет входящие пенсионные потоки будут увеличиваться и по-прежнему превышать исходящие потоки. Так, за период с 2019 года по 2023 год, по прогнозам ЕНПФ, суммарный объем пенсионных взносов составит порядка 5 триллионов тенге при суммарном объеме выплат 1,3 триллиона тенге.

По состоянию на 1 октября текущего года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев для вкладчиков ЕНПФ составила 9 процентов. В то время как инфляция - 6,1 процента. В результате за этот период реальная (то есть над уровнем инфляции) доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,9 процента.

По предварительным данным за 9 месяцев года доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков ЕНПФ, составила 7,75 процента при уровне инфляции в размере 3,3 процента. Таким образом, с начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45 процента.

Отмечается, что 30,9 процента активов от общего портфеля фонда инвестированы в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте.

"На рассматриваемую дату доля финансовых инструментов банков второго уровня в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составила 17,9 процента. Средневзвешенная доходность по ним - 9,8 процента годовых. При этом с начала 2016 года произошло снижение доли банковского сектора в портфеле ЕНПФ с 33,9 процента за счет сокращения новых инвестиций, а также плановых погашений банками своих обязательств. Следовательно, высказывания о неплатежеспособности накопительной пенсионной системы являются безосновательными", - подытожил Терентьев.