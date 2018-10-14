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drakon
Секретные апартаменты для президента
Вы, лучше расскажите, что с Новоильиновской школой... :-o
14.10.18 14:24
pro100tak
Секретные апартаменты для президента
maxsaf: В интернете, соц. сетях частенько чрезмерное употребление заглавных букв расценивается именно как повышение голоса на собеседника в оффлайн-диалоге, субъективно такой текст не очень...
14.10.18 14:19
таноми52
Секретные апартаменты для президента
maxsaf: Ну буду стараться жить как то дальше с этой мыслью. Как минимум, один человек сочтет это не в укор, а как похвалу Источник:www.ng.kz Юмор и добродушие - великолепные качества! :lol: ...
14.10.18 13:54
таноми52
Снег и ремонт отопления
Заинтриговал!!! :lol: :lol: :lol:
14.10.18 13:41
211
Снег и ремонт отопления
Заголовок один. Первый абзац и посвящено больше именно Комеди Клупу слов, это два.. И третий - Посыл учениками любого, кто придет или приедет в Новоильинку? Так про что же тема и это четыре?
14.10.18 13:11
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Казахстанцы просят правительство защитить бездомных животных

Tengrinews.kz

14 октября 2018, 14:21 |  Общество

В Казахстане запустили петицию в защиту бродячих животных от отстрела. Участники выступают за строительство приютов для постоянного проживания, штрафы по утере питомца, а также за обязательную стерилизацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Активисты из Шымкента запустили петицию, чтобы впоследствии отправить ее в правительство. Узнав об акции, зоозащитников активно поддержали жители остальных регионов.

"Петицию подписало уже 500 человек из разных областей. Мы планируем до конца года довести до 10 тысяч. Затем будем отправлять ее в правительство, чтобы внести поправки в законодательство и защитить животных от отстрела. В год только на один Шымкент выделен 41 миллион тенге на отстрел. На эти деньги легко можно содержать целый приют. И мы призываем ввести штрафные меры для тех, кто теряет собак. Обязать хозяев чипировать и стерилизовать своих питомцев", - рассказал глава общественного объединения "Арман-кеме" Святослав Ковченко.

В петиции отмечается, что в Казахстане ежегодно уничтожается примерно 350 тысяч бродячих животных. В 2016 году на отлов, ликвидацию и утилизацию бездомных собак и кошек было потрачено более 800 миллионов тенге, в 2017-м - почти миллиард тенге.

"На эти деньги можно нанять ветеринаров, охранников, тем самым трудоустроить безработных людей и понизить процент безработицы по всей стране. Также можно приобрести машины для отлова животных, которые будут предполагать условия для их безопасной транспортировки", - сообщили авторы петиции.

Присоединиться к петиции можно здесь.
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