Для любителей природы, лошадей и жанра ню - юбилейная выставка Вадима Быкова открылась в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Председатель Костанайского Союза художников Вадим БЫКОВ 7 октября отметил 50-летний юбилей. В честь этой даты он собрал лучшие свои работы и объединил их в экспозицию под названием "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" В нее вошли картины самых разных лет, серий, жанров и техник.
Торжественное открытие выставки прошло в пятницу, 12 октября, в областной картинной галерее. Более 90 работ Быкова занимают сейчас 2 этажа галереи.
На первом разместили масштабные работы в цвете, написанные в основном маслом. Гости выставки обратили внимание на особую любовь Вадима Быкова к лошадям.
Присутствовавший на вернисаже общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ отметил, что образ лошади раскрывает Быкова как "кочевника, степняка, номада".
-В этих лошадях есть что-то восточное, - считает Денисов. - Можно догадываться, что внутри него есть гены от номада, сармата, кочевника. Это по-другому открывает его образ.
Жанр ню у художника представлен и маслом, и графикой.
- Картины в этой тематике я писал в основном в 2007 году, - рассказал Вадим Быков. - Каждый художник, конечно, хочет показать, на что он способен. Выставка не определяет никаких рубежей, точек я не ставлю, черты не подвожу. Я просто работаю и кайфую от того, что я делаю.
Процесс творчества он сравнил с актом любви.
Плотно заниматься написанием картин художник начал в конце 90-х, его первая выставка состоялась в 2011 году. С тех пор в творческой карьере Вадима Быкова персональных вставок было 15.
- Мне название очень понравилось - "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" - выступил художник Георгий СОКОВ. - Я когда увидел афишу, остановился... В зеркало глянул, прекрасного ничего не увидел, но в галерею зашёл, - пошутил он.
На портреты, пейзажи, натюрморты, выполненные кистью Быкова, можно посмотреть в картинной галерее ещё в течение месяца.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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