Форум
drakon
Секретные апартаменты для президента
Вы, лучше расскажите, что с Новоильиновской школой... :-o
14.10.18 14:24
pro100tak
Секретные апартаменты для президента
maxsaf: В интернете, соц. сетях частенько чрезмерное употребление заглавных букв расценивается именно как повышение голоса на собеседника в оффлайн-диалоге, субъективно такой текст не очень...
14.10.18 14:19
таноми52
Секретные апартаменты для президента
maxsaf: Ну буду стараться жить как то дальше с этой мыслью. Как минимум, один человек сочтет это не в укор, а как похвалу Источник:www.ng.kz Юмор и добродушие - великолепные качества! :lol: ...
14.10.18 13:54
таноми52
Снег и ремонт отопления
Заинтриговал!!! :lol: :lol: :lol:
14.10.18 13:41
211
Снег и ремонт отопления
Заголовок один. Первый абзац и посвящено больше именно Комеди Клупу слов, это два.. И третий - Посыл учениками любого, кто придет или приедет в Новоильинку? Так про что же тема и это четыре?
14.10.18 13:11
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Для любителей природы, лошадей и жанра ню - юбилейная выставка Вадима Быкова открылась в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

14 октября 2018, 10:16 |  Культура

Председатель Костанайского Союза художников Вадим БЫКОВ 7 октября отметил 50-летний юбилей. В честь этой даты он собрал лучшие свои работы и объединил их в экспозицию под названием "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" В нее вошли картины самых разных лет, серий, жанров и техник.

Торжественное открытие выставки прошло в пятницу, 12 октября, в областной картинной галерее. Более 90 работ Быкова занимают сейчас 2 этажа галереи.

На первом разместили масштабные работы в цвете, написанные в основном маслом. Гости выставки обратили внимание на особую любовь Вадима Быкова к лошадям.

Присутствовавший на вернисаже общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ отметил, что образ лошади раскрывает  Быкова как "кочевника, степняка, номада".

-В этих лошадях есть что-то восточное, - считает Денисов. - Можно догадываться, что внутри него есть гены от номада, сармата, кочевника. Это по-другому открывает его образ.

Жанр ню у художника представлен и маслом, и графикой.

- Картины в этой тематике я писал в основном в 2007 году, - рассказал Вадим Быков. - Каждый художник, конечно, хочет показать, на что он способен. Выставка не определяет никаких рубежей, точек я не ставлю, черты не подвожу. Я просто работаю и кайфую от того, что я делаю.

Процесс творчества он сравнил с актом любви.

Плотно заниматься написанием картин художник начал в конце 90-х, его первая выставка состоялась в 2011 году. С тех пор в творческой карьере Вадима Быкова персональных вставок было 15.

- Мне название очень понравилось - "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" - выступил художник Георгий СОКОВ. - Я когда увидел афишу, остановился... В зеркало глянул, прекрасного ничего не увидел, но в галерею зашёл, - пошутил он.

На портреты, пейзажи, натюрморты, выполненные кистью Быкова, можно посмотреть в картинной галерее ещё в течение месяца.

 

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.10.18 14:21 Казахстанцы просят правительство защитить бездомных животных
14.10.18 11:22 ИВАНОВ: Ты только жди!
13.10.18 19:47 Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
13.10.18 15:06 Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
13.10.18 14:43 Традиционный пробег памяти педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина пройдет в Костанае
13.10.18 14:09 Николай ВОРОНИН: Копируем с советского?
13.10.18 12:09 Запретить рекламу, влияющую на психику человека, предложил Минздрав Казахстана
13.10.18 11:04 О ношении школьной формы высказались в Верховном суде
12.10.18 22:53 Серия поражений продолжается - ХК «Горняк» дважды проиграл «Иртышу» в домашних встречах
12.10.18 21:04 Объясняйте человеческим языком - Дарига Назарбаева министрам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Для любителей природы, лошадей и жанра ню - юбилейная выставка Вадима Быкова открылась в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5186
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.10.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, нарисовал килограмм лошади..
А вообще картины классные..
Как то я их давно начал любить, настоящие..

[Исправлено: 211, 14.10.2018 - 11:07]
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 71
Пользователей: 0
Всего: 71

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх