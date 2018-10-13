Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК

Министерство здравоохранения предлагает сократить пенсионный возраст медицинским работникам, работающим в опасных для здоровья условиях, сообщает informburo.kz. Об этом заявил ответственный секретарь здравоохранения Болат Токежанов на брифинге с очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

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По его словам, эта норма предусмотрена в концепции законопроекта нового Кодекса о системе здравоохранения

"В целях защиты социального статуса и поднятия престижа медицинских работников мы предлагаем норму, чтобы они выходили на пенсию раньше, чем положено. В Казахстане есть список из числа тех работников, которые заняты на особо опасных производствах. Их, по-моему, 16 профессий. Мы бы хотели туда включить наших специалистов, потому что наши специалисты работают в очень сложных ситуациях. К примеру, радиологи, онкологи, есть ряд специалистов, работа которых в целом не уступает по сложности. Госорганы, которые с нами сотрудничают, поддерживают этот подход", – рассказал Болат Токежанов.

Речь идёт в том числе и о фармацевтических работниках.

В настоящее время в Казахстане женщины выходят на пенсию в 58,5, мужчины – в 63 года.

"Соответственно, исходя из специальностей наших медицинских работников, мы определимся, с какого возраста они должны выходить с учётом работы в сложных условиях", – добавил представитель Минздрава.

Также он поднял жилищные проблемы врачей.

"Мы хотели в законе о жилищных отношениях предусмотреть определённую главу касательно особенностей регулирования жилищных отношений для работников системы здравоохранения. Если посмотреть на статистику, у нас внутри страны происходит миграция. Но многих врачей мы не можем отправить в отдалённые, труднодоступные регионы. Хотя у нас есть отдельная программа "С дипломом в село", проблема возникает именно с жилищным обеспечением", – рассказал Болат Токежанов.

Он отметил, что направляя в село медработников, необходимо обеспечить им все необходимые социальные условия, чтобы они работали там дальше