Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
informburo.kz
Министерство здравоохранения предлагает сократить пенсионный возраст медицинским работникам, работающим в опасных для здоровья условиях, сообщает informburo.kz. Об этом заявил ответственный секретарь здравоохранения Болат Токежанов на брифинге с очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.
Фото informburo.kz
По его словам, эта норма предусмотрена в концепции законопроекта нового Кодекса о системе здравоохранения
"В целях защиты социального статуса и поднятия престижа медицинских работников мы предлагаем норму, чтобы они выходили на пенсию раньше, чем положено. В Казахстане есть список из числа тех работников, которые заняты на особо опасных производствах. Их, по-моему, 16 профессий. Мы бы хотели туда включить наших специалистов, потому что наши специалисты работают в очень сложных ситуациях. К примеру, радиологи, онкологи, есть ряд специалистов, работа которых в целом не уступает по сложности. Госорганы, которые с нами сотрудничают, поддерживают этот подход", – рассказал Болат Токежанов.
Речь идёт в том числе и о фармацевтических работниках.
В настоящее время в Казахстане женщины выходят на пенсию в 58,5, мужчины – в 63 года.
"Соответственно, исходя из специальностей наших медицинских работников, мы определимся, с какого возраста они должны выходить с учётом работы в сложных условиях", – добавил представитель Минздрава.
Также он поднял жилищные проблемы врачей.
"Мы хотели в законе о жилищных отношениях предусмотреть определённую главу касательно особенностей регулирования жилищных отношений для работников системы здравоохранения. Если посмотреть на статистику, у нас внутри страны происходит миграция. Но многих врачей мы не можем отправить в отдалённые, труднодоступные регионы. Хотя у нас есть отдельная программа "С дипломом в село", проблема возникает именно с жилищным обеспечением", – рассказал Болат Токежанов.
Он отметил, что направляя в село медработников, необходимо обеспечить им все необходимые социальные условия, чтобы они работали там дальше
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Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
Victor Yang: Ну так и сейчас можно. При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
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drakon: что это значит, Дракош, это, думаю, к тому что может дома живность завести пора бы свою. Вон, то соседский котяра придет, то уже дикая животинка прилетает... Или соседского уже себе...
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