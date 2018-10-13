Форум
Сыкымы
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
Victor Yang: Ну так и сейчас можно. При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
13.10.18 20:10
bgb
Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
13.10.18 20:03
bgb
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
13.10.18 20:00
Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: что это значит, Дракош, это, думаю, к тому что может дома живность завести пора бы свою. Вон, то соседский котяра придет, то уже дикая животинка прилетает... Или соседского уже себе...
13.10.18 19:45
211
Моя Деревенька и её окрестности.
Суббота.. Хорошо то как.. Кстати сейчас я под снегом готовил наконец диски к зиме.. Воду в баклашки горячую налил и драил.. b.radikal.ru А кто посвятил свою субботу как то еще, кроме как гонкам...
13.10.18 18:47
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК

informburo.kz

13 октября 2018, 19:47 |  Государство

Министерство здравоохранения предлагает сократить пенсионный возраст медицинским работникам, работающим в опасных для здоровья условиях, сообщает informburo.kz. Об этом заявил ответственный секретарь здравоохранения Болат Токежанов на брифинге с очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Фото informburo.kz

По его словам, эта норма предусмотрена в концепции законопроекта нового Кодекса о системе здравоохранения

"В целях защиты социального статуса и поднятия престижа медицинских работников мы предлагаем норму, чтобы они выходили на пенсию раньше, чем положено. В Казахстане есть список из числа тех работников, которые заняты на особо опасных производствах. Их, по-моему, 16 профессий. Мы бы хотели туда включить наших специалистов, потому что наши специалисты работают в очень сложных ситуациях. К примеру, радиологи, онкологи, есть ряд специалистов, работа которых в целом не уступает по сложности. Госорганы, которые с нами сотрудничают, поддерживают этот подход", – рассказал Болат Токежанов.

Речь идёт в том числе и о фармацевтических работниках.

В настоящее время в Казахстане женщины выходят на пенсию в 58,5, мужчины – в 63 года.

"Соответственно, исходя из специальностей наших медицинских работников, мы определимся, с какого возраста они должны выходить с учётом работы в сложных условиях", – добавил представитель Минздрава.

Также он поднял жилищные проблемы врачей.

"Мы хотели в законе о жилищных отношениях предусмотреть определённую главу касательно особенностей регулирования жилищных отношений для работников системы здравоохранения. Если посмотреть на статистику, у нас внутри страны происходит миграция. Но многих врачей мы не можем отправить в отдалённые, труднодоступные регионы. Хотя у нас есть отдельная программа "С дипломом в село", проблема возникает именно с жилищным обеспечением", – рассказал Болат Токежанов.

Он отметил, что направляя в село медработников, необходимо обеспечить им все необходимые социальные условия, чтобы они работали там дальше
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.10.18 15:06 Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
13.10.18 14:43 Традиционный пробег памяти педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина пройдет в Костанае
13.10.18 14:09 Николай ВОРОНИН: Копируем с советского?
13.10.18 12:09 Запретить рекламу, влияющую на психику человека, предложил Минздрав Казахстана
13.10.18 11:04 О ношении школьной формы высказались в Верховном суде
12.10.18 22:53 Серия поражений продолжается - ХК «Горняк» дважды проиграл «Иртышу» в домашних встречах
12.10.18 21:04 Объясняйте человеческим языком - Дарига Назарбаева министрам
12.10.18 19:09 Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае
12.10.18 17:08 Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
12.10.18 17:00 Устойчивый циклон не покинет в ближайшее время высокие слои атмосферы над Костанайской областью

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ bgb
Re: Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.10.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 2
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх