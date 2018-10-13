Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным

Программа для блокировки камер на смартфонах госслужащих будет платной, но пользоваться ей или нет, каждый будет решать сам, сообщает informburo.kz со ссылкой на заявление министра информации и коммуникаций Даурена Абаева на форуме для молодых журналистов Jas Qalam.

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На сегодня Министерство информации и коммуникаций совместно с АО "Национальные информационные технологии" реализует пилотный проект Mobile Data Management. MDM предусматривает установку на личные смартфоны государственных служащих специального приложения для блокирования камеры смартфона.

Прорабатывается вопрос о стоимости проекта.

"Вопрос по оплате ещё окончательно не решён, сколько, как и кто будет платить. Другое дело, что мы пытаемся создать альтернативу. Сейчас её нет – смартфон запрещён. Госслужащий может пользоваться, может не пользоваться смартфоном, никто его заставлять не собирается", – прокомментировал Даурен Абаев.

Он добавил, что оплата программы будет, это необходимо для её поддержания и обслуживания. Программа будет установлена во всех госорганах, но пользоваться ей или нет, каждый госслужащий будет решать сам, подчеркнул министр.

Сейчас программу апробируют в Министерстве информации и коммуникаций. По словам министра, программа проста в использовании – она закачивается как мобильное приложение.

"Когда человек проходит, он к сканеру подводит свой телефон, у него отключается одно-два приложения, камера, например. После этого он заходит, пользуется (смартфоном. – Авт.) и на выходе опять прикладывает к сканеру, и все функции у него возвращаются. Те сотрудники, которые пользуются программой, просто в восторге, что у них открывается тот же смартфон и только камера отключена. Все мессенджеры, все контакты, всё работает", – отметил министр.

Если программа как-то навредит телефону, за это будут нести ответственность разработчики, добавил Даурен Абаев.

5 сентября сообщалось, что проект постановления о пересмотре правил использования смартфонов госслужащими в административных зданиях был засекречен.