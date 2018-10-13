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Сыкымы
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
Victor Yang: Ну так и сейчас можно. При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
13.10.18 20:10
bgb
Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
13.10.18 20:03
bgb
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
13.10.18 20:00
Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: что это значит, Дракош, это, думаю, к тому что может дома живность завести пора бы свою. Вон, то соседский котяра придет, то уже дикая животинка прилетает... Или соседского уже себе...
13.10.18 19:45
211
Моя Деревенька и её окрестности.
Суббота.. Хорошо то как.. Кстати сейчас я под снегом готовил наконец диски к зиме.. Воду в баклашки горячую налил и драил.. b.radikal.ru А кто посвятил свою субботу как то еще, кроме как гонкам...
13.10.18 18:47
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Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным

informburo.kz

13 октября 2018, 15:06 |  Государство

Программа для блокировки камер на смартфонах госслужащих будет платной, но пользоваться ей или нет, каждый будет решать сам, сообщает informburo.kz со ссылкой на заявление министра информации и коммуникаций Даурена Абаева на форуме для молодых журналистов Jas Qalam.

Фото informburo.kz

На сегодня Министерство информации и коммуникаций совместно с АО "Национальные информационные технологии" реализует пилотный проект Mobile Data Management. MDM предусматривает установку на личные смартфоны государственных служащих специального приложения для блокирования камеры смартфона.

Прорабатывается вопрос о стоимости проекта.

"Вопрос по оплате ещё окончательно не решён, сколько, как и кто будет платить. Другое дело, что мы пытаемся создать альтернативу. Сейчас её нет – смартфон запрещён. Госслужащий может пользоваться, может не пользоваться смартфоном, никто его заставлять не собирается", – прокомментировал Даурен Абаев.

Он добавил, что оплата программы будет, это необходимо для её поддержания и обслуживания. Программа будет установлена во всех госорганах, но пользоваться ей или нет, каждый госслужащий будет решать сам, подчеркнул министр.

Сейчас программу апробируют в Министерстве информации и коммуникаций. По словам министра, программа проста в использовании – она закачивается как мобильное приложение.

"Когда человек проходит, он к сканеру подводит свой телефон, у него отключается одно-два приложения, камера, например. После этого он заходит, пользуется (смартфоном. – Авт.) и на выходе опять прикладывает к сканеру, и все функции у него возвращаются. Те сотрудники, которые пользуются программой, просто в восторге, что у них открывается тот же смартфон и только камера отключена. Все мессенджеры, все контакты, всё работает", – отметил министр.

Если программа как-то навредит телефону, за это будут нести ответственность разработчики, добавил Даурен Абаев.

5 сентября сообщалось, что проект постановления о пересмотре правил использования смартфонов госслужащими в административных зданиях был засекречен.
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Комментарии к новости
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§ Сыкымы
Re: Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.10.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Те сотрудники, которые пользуются программой, просто в восторге, что у них открывается тот же смартфон и только камера отключена. Все мессенджеры, все контакты, всё работает Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32608

Лепотаааа! Подключай смартфон к компьютеру и сливай на него всё, что душа пожелает. Порты на компьтерах кто-нибудь собирается отключать? Или только на бумаге в виде приказов об информбезопасности?
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§ Сыкымы
Re: Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.10.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти у каждого госслужащего или в соседнем кабинете есть МФУ: принтер+сканер+копир. И есть приложения для Android, позволяющие подключить смартфон напрямую к МФУ. Бери бумажный документ, сканируй его на МФУ и отправляй электронную копию на смартфон. С этим как будете бороться?
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§ Сабыр
Re: Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 13.10.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бред... Маразм крепчал.
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§ Victor Yang
Re: Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10996
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Бери бумажный документ, сканируй его на МФУ и отправляй электронную копию на смартфон. С этим как будете бороться?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32608?1539431606

Ну так и сейчас можно. Отсканил - отправил на почту, вечером открыл почту на смарте - и рассылай.
У меня другой вопрос - как будет проверяться наличие приложения на смартфонах? Пришел, показал на КПП звонилку, внутри пользуешься смартом.
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§ bgb
Re: Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.10.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
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§ Сыкымы
Re: Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.10.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну так и сейчас можно.

При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
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