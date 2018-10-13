Традиционный пробег памяти педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина пройдет в Костанае

В Костанае до 1993 года ежегодно проводился марафон памяти Омара Дощанова - легкоатлеты бегали по одной улице города. В 1993 году появился второй - памяти И. Алтынсарина. Эти соревнования пытались совместить, однако пробег памяти Алтынсарина остался самостоятельным.

Маршрут пробега. Рисунок можно увеличить, открыв его в отдельной вкладке

Очередной пробег памяти Ибрая Алтынсарина проведут в воскресенье, 14 октября. Участники на дистанции 10 км стартуют на набережной 25-летия независимости по ул. Гашека в 10.15, на дистанции 1,9 км - в 10.25.

В 10.00 состоится торжественное открытие соревнований.

Участники младше 16 лет могут принять участие в забеге на 1,9 км, от 16 лет - в забеге на 10 км.

Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться до 9.30 воскресенья 14 октября.