Традиционный пробег памяти педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина пройдет в Костанае
В Костанае до 1993 года ежегодно проводился марафон памяти Омара Дощанова - легкоатлеты бегали по одной улице города. В 1993 году появился второй - памяти И. Алтынсарина. Эти соревнования пытались совместить, однако пробег памяти Алтынсарина остался самостоятельным.
Маршрут пробега. Рисунок можно увеличить, открыв его в отдельной вкладке
Очередной пробег памяти Ибрая Алтынсарина проведут в воскресенье, 14 октября. Участники на дистанции 10 км стартуют на набережной 25-летия независимости по ул. Гашека в 10.15, на дистанции 1,9 км - в 10.25.
В 10.00 состоится торжественное открытие соревнований.
Участники младше 16 лет могут принять участие в забеге на 1,9 км, от 16 лет - в забеге на 10 км.
Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться до 9.30 воскресенья 14 октября.
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Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
Victor Yang: Ну так и сейчас можно. При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
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drakon: что это значит, Дракош, это, думаю, к тому что может дома живность завести пора бы свою. Вон, то соседский котяра придет, то уже дикая животинка прилетает... Или соседского уже себе...
Моя Деревенька и её окрестности.
Суббота.. Хорошо то как.. Кстати сейчас я под снегом готовил наконец диски к зиме.. Воду в баклашки горячую налил и драил.. b.radikal.ru А кто посвятил свою субботу как то еще, кроме как гонкам...