Запретить рекламу, влияющую на психику человека, предложил Минздрав Казахстана

В Казахстане запретят рекламу, влияющую на психику человека, сообщил ответственный секретарь здравоохранения Болат Токежанов на брифинге с очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

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Как сообщает informburo.kz, эту норму пропишут в новом Кодексе о системе здравоохранения. Запрет будет распространяться на рекламу донорских органов, лекарств и табачных изделий.

"Есть приведённые исследования ВОЗ и других организаций. Доказано: такая реклама может нанести определённый вред здоровью. Мы хотим внести запрет на рекламу лекарственных средств. Реклама влияет на психику человека. То же самое касается антибиотиков. Чрезмерное потребление антибиотиков приносит огромный вред человеку", – пояснил Болат Токежанов.

Также предлагается ограничить рекламу табачных изделий в кино.

"Ограничение по возрасту выходит только в начале фильма, а эти моменты с курением бывают в середине или в конце. Если посмотреть российские телеканалы, там сразу указывают, предупреждают, что данный фрагмент затрагивает какие-то моменты. Поэтому мы бы хотели в этой части усилить ответственность по запрету рекламы. Мы будем отрабатывать это с соответствующими госорганами", – добавил он.

На Межведомственной комиссии также обсуждалась концепция закона "О растительном мире", которую представил вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев.

"Мы должны под защиту взять весь растительный мир, особенно редкие и исчезающие виды. То же самое по конопле. Коноплю нужно рассматривать как один из видов растительного мира. Её нельзя рассматривать как негативное растение. Поэтому этот вид растения нужно сохранить, потому что она является одним из звеньев в длинной цепи биоразнообразия. Потеря любого вида растения или животного мира, мне кажется, чревата последствиями для человека и экосистемы", – сказал он.

Сейчас в Казахстане регулируется законом только 29 млн гектаров из 290 млн гектаров территории страны. Это всего 10% всех зелёных насаждений республики, отметил вице-министр.

"Почти вся территория Казахстана, где есть различный растительный мир, не урегулирована законом. Поэтому наша задача урегулировать полностью вопросы сохранения защиты и сохранения растений, их рационального использования. Надо более чётко расписать действия представителей бизнеса, которые занимаются лекарственными травами", – отметил он.