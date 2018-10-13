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Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
Victor Yang: Ну так и сейчас можно. При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
13.10.18 20:10
bgb
Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
13.10.18 20:03
bgb
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
13.10.18 20:00
Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: что это значит, Дракош, это, думаю, к тому что может дома живность завести пора бы свою. Вон, то соседский котяра придет, то уже дикая животинка прилетает... Или соседского уже себе...
13.10.18 19:45
211
Моя Деревенька и её окрестности.
Суббота.. Хорошо то как.. Кстати сейчас я под снегом готовил наконец диски к зиме.. Воду в баклашки горячую налил и драил.. b.radikal.ru А кто посвятил свою субботу как то еще, кроме как гонкам...
13.10.18 18:47
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Запретить рекламу, влияющую на психику человека, предложил Минздрав Казахстана

informburo.kz

13 октября 2018, 12:09 |  Государство

В Казахстане запретят рекламу, влияющую на психику человека, сообщил ответственный секретарь здравоохранения Болат Токежанов на брифинге с очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Фото informburo.kz

Как сообщает informburo.kz, эту норму пропишут в новом Кодексе о системе здравоохранения. Запрет будет распространяться на рекламу донорских органов, лекарств и табачных изделий.

"Есть приведённые исследования ВОЗ и других организаций. Доказано: такая реклама может нанести определённый вред здоровью. Мы хотим внести запрет на рекламу лекарственных средств. Реклама влияет на психику человека. То же самое касается антибиотиков. Чрезмерное потребление антибиотиков приносит огромный вред человеку", – пояснил Болат Токежанов.

Также предлагается ограничить рекламу табачных изделий в кино.

"Ограничение по возрасту выходит только в начале фильма, а эти моменты с курением бывают в середине или в конце. Если посмотреть российские телеканалы, там сразу указывают, предупреждают, что данный фрагмент затрагивает какие-то моменты. Поэтому мы бы хотели в этой части усилить ответственность по запрету рекламы. Мы будем отрабатывать это с соответствующими госорганами", – добавил он.

На Межведомственной комиссии также обсуждалась концепция закона "О растительном мире", которую представил вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев.

"Мы должны под защиту взять весь растительный мир, особенно редкие и исчезающие виды. То же самое по конопле. Коноплю нужно рассматривать как один из видов растительного мира. Её нельзя рассматривать как негативное растение. Поэтому этот вид растения нужно сохранить, потому что она является одним из звеньев в длинной цепи биоразнообразия. Потеря любого вида растения или животного мира, мне кажется, чревата последствиями для человека и экосистемы", – сказал он.

Сейчас в Казахстане регулируется законом только 29 млн гектаров из 290 млн гектаров территории страны. Это всего 10% всех зелёных насаждений республики, отметил вице-министр.

"Почти вся территория Казахстана, где есть различный растительный мир, не урегулирована законом. Поэтому наша задача урегулировать полностью вопросы сохранения защиты и сохранения растений, их рационального использования. Надо более чётко расписать действия представителей бизнеса, которые занимаются лекарственными травами", – отметил он.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Запретить рекламу, влияющую на психику человека, предложил...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Коноплю нужно рассматривать как один из видов растительного мира.*

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32605

Так она и растет по всему городу , даже возле акимата .
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§ 211
Запретить рекламу, влияющую на психику человека, предложил Минздрав Казахстана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5168
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.10.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реклама влияет на психику человека. То же самое касается антибиотиков. Чрезмерное потребление антибиотиков приносит огромный вред человеку", – поя

Мне кажется огромный вред человеку приносит реклама доллара по 370 на каждом углу..
Был бы по 155..
Или реклама повышенных цен на товары первой необходимости и те же лекарства..
Реклама не стеклянных недоостановках каких то Посланий, как будто они там согревают тело человека, душу то там и не требуется..
Всюду слова рекламы огромными постаментами какого то Рухани..
Зачем?
Реклама банковских услуг, особенно пенсионерам, под 150 процентов годовых..

[Исправлено: 211, 13.10.2018 - 13:35]
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