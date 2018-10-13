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Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
Victor Yang: Ну так и сейчас можно. При наличии свободного доступа в Интернет - да. Но при этом не было смысла запрещать смартфоны. Поэтому сейчас - нельзя. 8-)
13.10.18 20:10
bgb
Сократить пенсионный возраст врачам, работающим в опасных условиях, предложили в РК
потом должны за это дело взяться учителя, госслужащие и прочий люд... так зачем тянуть? вернуть пенсионку для горячих профессий. увеличить всем силовикам хотя бы на 10 лет!
13.10.18 20:03
bgb
Абаев: Приложение на смартфоны для госслужащих будет платным, но добровольным
большая часть госслужащих спокойно пользуется смартфонами. и никто там не возникает, никто не перечит. а тут игрушки какие-то придумывают: ставить-не ставить, платить-не платить)))
13.10.18 20:00
Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: что это значит, Дракош, это, думаю, к тому что может дома живность завести пора бы свою. Вон, то соседский котяра придет, то уже дикая животинка прилетает... Или соседского уже себе...
13.10.18 19:45
211
Моя Деревенька и её окрестности.
Суббота.. Хорошо то как.. Кстати сейчас я под снегом готовил наконец диски к зиме.. Воду в баклашки горячую налил и драил.. b.radikal.ru А кто посвятил свою субботу как то еще, кроме как гонкам...
13.10.18 18:47
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О ношении школьной формы высказались в Верховном суде

Tengrinews.kz

13 октября 2018, 11:04 |  Государство

Верховный суд Казахстана признал требование о соблюдении в школах установленной формы одежды соответствующим нормам Конституции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

Фото ©Турар Казангапов

В ведомстве сообщили, что гражданин Т., представляя интересы группы граждан, обратился в суды Западно-Казахстанской области с заявлениями к министерствам юстиции, образования и науки о признании пункта 13 требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, утвержденных приказом министра образования и науки, незаконным, противоречащим Конституции.

По мнению обратившегося, учебные учреждения нарушили права родителей и детей, желающих носить в зданиях средних школ, в том числе во время занятий, вместе со школьной формой головной убор - белый платок (кимешек).

"Местные суды отказали в удовлетворении заявления. Гражданин Т., не согласившись с вынесенными судебными актами, обратился в кассационную инстанцию. Верховный суд, отказывая в передаче ходатайства для рассмотрения в кассационную инстанцию, отметил: целью требований является обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении обязательной школьной формы, формирование позитивного отношения родителей к школьной форме, повышение ответственности руководства учебных заведений и общественных советов (совет школы, попечительский совет) в соблюдении светского характера обучения", - отметили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что по делу проверены и не признаны дающими основания для удовлетворения доводы заявителей о том, что требования противоречат нормам Конституции и международных договоров.

"Требования направлены на реализацию светского характера обучения и устранения признаков социального, имущественного и иных различий между обучающимися организаций среднего образования. Родители и иные законные представители должны обеспечивать ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования", - сообщили в Верховном суде. "Верховный суд признал требование соблюдать в школе (светском учебном заведении) установленную форму одежды законным и правомерным, что соответствует положениям Конституции", - говорится в сообщении.
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