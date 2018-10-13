О ношении школьной формы высказались в Верховном суде

Верховный суд Казахстана признал требование о соблюдении в школах установленной формы одежды соответствующим нормам Конституции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

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В ведомстве сообщили, что гражданин Т., представляя интересы группы граждан, обратился в суды Западно-Казахстанской области с заявлениями к министерствам юстиции, образования и науки о признании пункта 13 требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, утвержденных приказом министра образования и науки, незаконным, противоречащим Конституции.

По мнению обратившегося, учебные учреждения нарушили права родителей и детей, желающих носить в зданиях средних школ, в том числе во время занятий, вместе со школьной формой головной убор - белый платок (кимешек).

"Местные суды отказали в удовлетворении заявления. Гражданин Т., не согласившись с вынесенными судебными актами, обратился в кассационную инстанцию. Верховный суд, отказывая в передаче ходатайства для рассмотрения в кассационную инстанцию, отметил: целью требований является обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении обязательной школьной формы, формирование позитивного отношения родителей к школьной форме, повышение ответственности руководства учебных заведений и общественных советов (совет школы, попечительский совет) в соблюдении светского характера обучения", - отметили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что по делу проверены и не признаны дающими основания для удовлетворения доводы заявителей о том, что требования противоречат нормам Конституции и международных договоров.

"Требования направлены на реализацию светского характера обучения и устранения признаков социального, имущественного и иных различий между обучающимися организаций среднего образования. Родители и иные законные представители должны обеспечивать ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования", - сообщили в Верховном суде. "Верховный суд признал требование соблюдать в школе (светском учебном заведении) установленную форму одежды законным и правомерным, что соответствует положениям Конституции", - говорится в сообщении.