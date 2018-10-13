Объясняйте человеческим языком - Дарига Назарбаева министрам
Tengrinews.kz
Сенатор Дарига Назарбаева призналась, что не стесняется учиться чему-то новому. Об этом парламентарий рассказала на форуме для молодых журналистов Jas Qalam, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В своей речи сенатор раскритиковала работу пресс-служб государственных органов. Она считает, что некоторым из них не хватает профессионализма, например, чтобы доступно разъяснять государственные программы.
"При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать, но, к сожалению, пока не хватает профессиональных навыков или времени. На сегодня эта работа поставлена на "троечку". Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, инфляции, таргетировании? Это все иностранные, модные, красивые слова. Для профессионала этот язык необходим, но с широкой аудиторией, где есть и врач, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент, должен быть другой язык", - считает Дарига Назарбаева.
По мнению сенатора, журналистика должна быть модератором между государством и обществом, а представители СМИ должны учиться разъяснять "птичий" язык чиновников.
"Быть журналистом - значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явления современности. Это сверхзадача, не всем она бывает по плечу", - отметила Назарбаева.
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