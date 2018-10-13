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Объясняйте человеческим языком - Дарига Назарбаева министрам

Tengrinews.kz

12 октября 2018, 21:04 |  Общество

Сенатор Дарига Назарбаева призналась, что не стесняется учиться чему-то новому. Об этом парламентарий рассказала на форуме для молодых журналистов Jas Qalam, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов
 
"Мне уже 55 лет, очень горжусь своим возрастом, но я учусь каждый день. Я не стесняюсь сказать, что чего-то не знаю. Приходят министры, умные речи говорят. Я говорю: "Извините меня, может быть, я не совсем понимаю, вы объясните на нашем, человеческом языке, что вы хотите сказать". И там уже на самом деле начинается диалог. Поэтому не довольствуйтесь только пресс-релизами, которые вам раздают министерства или акиматы. Старайтесь вникнуть в суть", - высказалась Дарига Назарбаева.

В своей речи сенатор раскритиковала работу пресс-служб государственных органов. Она считает, что некоторым из них не хватает профессионализма, например, чтобы доступно разъяснять государственные программы.

"При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать, но, к сожалению, пока не хватает профессиональных навыков или времени. На сегодня эта работа поставлена на "троечку". Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, инфляции, таргетировании? Это все иностранные, модные, красивые слова. Для профессионала этот язык необходим, но с широкой аудиторией, где есть и врач, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент, должен быть другой язык", - считает Дарига Назарбаева.

По мнению сенатора, журналистика должна быть модератором между государством и обществом, а представители СМИ должны учиться разъяснять "птичий" язык чиновников.

"Быть журналистом - значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явления современности. Это сверхзадача, не всем она бывает по плечу", - отметила Назарбаева.
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§ 211
Re: Объясняйте человеческим языком - Дарига Назарбаева министрам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.10.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уметь объяснять и доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явления современности. Это сверхзадача, 


Мне вот любым языком объясни, хоть ксзахским, хоть русским, хоть на испанском или даже на епонском..
Доступно, просто или интеллектуально..
Но я ни на каком языке не пойму, зачем мне например что то разъяснять,тем более послания какие то..
Люди что, такие тупые, и сами не могут понять этого?
А вот это модернизация, цифровизация, бешенная девальвация, хоть как это объясни, ну никто не поймет..
Может просто нужно научиться работать,а не учить нас, прикидываясь эдакими профессиональными Объяснялками?
Объясняя нам то, чего в принципе нам не нужно?
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