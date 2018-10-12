Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае

Фотографии аварии, произошедшей на перекрёстке ул. Л. Беды - пр. Абая, сделал корреспондент "НГ" сегодня, 12 октября, около 17.50.

ДТП произошло между автомобилями "Равон" и ВАЗ - 2110.

Видео @xsensarious

Из-за столкновения "Равон" вылетел на тротуар, а ВАЗ 2110 - в центр перекрёстка.

Теперь движение в этом районе затруднено.

Как позже сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, пострадавших в этой аварии нет.

- Возбуждено административное производство, обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе и виновник аварии, - добавили в пресс-службе.