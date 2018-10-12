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Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае
12 октября 2018, 19:09 | Происшествия
Фотографии аварии, произошедшей на перекрёстке ул. Л. Беды - пр. Абая, сделал корреспондент "НГ" сегодня, 12 октября, около 17.50.
ДТП произошло между автомобилями "Равон" и ВАЗ - 2110.
Видео @xsensarious
Из-за столкновения "Равон" вылетел на тротуар, а ВАЗ 2110 - в центр перекрёстка.
Теперь движение в этом районе затруднено.
Как позже сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, пострадавших в этой аварии нет.
- Возбуждено административное производство, обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе и виновник аварии, - добавили в пресс-службе.
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Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае
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