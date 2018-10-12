Устойчивый циклон не покинет в ближайшее время высокие слои атмосферы над Костанайской областью
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Принесший нам холод и осадки высотный циклон с центром над Салехардом не собирается сдавать позиции, по крайней мере, всю следующую неделю. Более того, по прогнозам синоптиков, отрицательные температуры возможны даже в дневное время.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Первая половина недели, 15-17 октября, будет сопровождаться облачностью и осадками, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Временами дождь будет переходить в снег, возможен туман и гололед. Ночью ожидается температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля. На дневное время с понедельника по среду прогнозируем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Только в среду, при сохранении этих температурных значений, местами возможно повышение до 8 градусов тепла. Циклон очень устойчивый, постоянно подхватывает арктические холодные массы и забрасывает к нам холодные воздушные массы. В ближайшую неделю тепла ждать не приходится.
По прогнозам синоптиков, ветер только усилит непогоду. В понедельник северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14, временами 15-20 м/с., но отдельные порывы будут достигать 25 м/с. Со вторника северо-западный ветер сменится северо-восточным, сохранив те же скоростные значения.
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