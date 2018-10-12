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arman_kst
Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае
Часто стали дтп мелькать в сми
12.10.18 19:54
211
Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае
На национальной и религиозной почве ведь забили и им ничего не будет.. Вот кто такие, нацпаты.. Настоящие..
12.10.18 19:42
arman_kst
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
С этим строго сейчас. Нужно заявление написать коллективно в госорган. Потом оштрафуют их
12.10.18 18:39
Сыкымы
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
Коллективное обращение в "Нур-Отан" - и проблема будет решена. Электорат имеет право просить защиты от неправомерных действий недобросовестного работодателя у тех, за кого голосует.
12.10.18 18:11
Сыкымы
В Костанае срочно требуется донорская кровь
Азеке: Все очень вежливые. В каждом кабинете говорят Спасибо, что пришли. Там - всегда так, когда ни приди. Всем бы так общаться с посетителями, как общаются работники Костанайского Центра...
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Устойчивый циклон не покинет в ближайшее время высокие слои атмосферы над Костанайской областью

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

12 октября 2018, 17:00 |  Общество

Принесший нам холод и осадки высотный циклон с центром над Салехардом не собирается сдавать позиции, по крайней мере, всю следующую неделю. Более того, по прогнозам синоптиков, отрицательные температуры возможны даже в дневное время.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Первая половина недели, 15-17 октября, будет сопровождаться облачностью и осадками, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Временами дождь будет переходить в снег, возможен туман и гололед. Ночью ожидается температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля. На дневное время с понедельника по среду прогнозируем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Только в среду, при сохранении этих температурных значений, местами возможно повышение до 8 градусов тепла. Циклон очень устойчивый, постоянно подхватывает арктические холодные массы и забрасывает к нам холодные воздушные массы. В ближайшую неделю тепла ждать не приходится.

По прогнозам синоптиков, ветер только усилит непогоду. В понедельник северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14, временами 15-20 м/с., но отдельные порывы будут достигать 25 м/с. Со вторника северо-западный ветер сменится северо-восточным, сохранив те же скоростные значения.
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