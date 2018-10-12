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arman_kst
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12.10.18 19:54
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Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае
На национальной и религиозной почве ведь забили и им ничего не будет.. Вот кто такие, нацпаты.. Настоящие..
12.10.18 19:42
arman_kst
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
С этим строго сейчас. Нужно заявление написать коллективно в госорган. Потом оштрафуют их
12.10.18 18:39
Сыкымы
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
Коллективное обращение в "Нур-Отан" - и проблема будет решена. Электорат имеет право просить защиты от неправомерных действий недобросовестного работодателя у тех, за кого голосует.
12.10.18 18:11
Сыкымы
В Костанае срочно требуется донорская кровь
Азеке: Все очень вежливые. В каждом кабинете говорят Спасибо, что пришли. Там - всегда так, когда ни приди. Всем бы так общаться с посетителями, как общаются работники Костанайского Центра...
12.10.18 17:30
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Помеха проводам - в акимате Костаная объяснили кронирование деревьев на улице Гоголя

12 октября 2018, 16:28 |  ЖКХ

Сообщение о кронировании деревьев на ул. Гоголя от Алтынсарина до Баймагамбетова в рубрике "Народные новости" 6 октября разместил пользователь сайта vofkakst. К своему сообщению он приложил фото.

- Ну вот и добрались до одной из последних тенистых аллей нашего города. Все лето радовались, что не добралась еще чиновничья рука до этой аллеи... Ан нет, добралась таки. Скорблю, - написал vofkakst.

Сегодня, 12 октября, в пресс-службе акима города пояснили, что принятие решения о кронировании деревьев было вызвано помехой проводам и частыми обрывами.

- На указанном участке улицы Гоголя деревья ветвями задевают провода, вследствие чего происходят частые обрывы линий уличного освещения,  что влияет на безопасность дорожного движения, - сообщили в пресс-службе. - Практика показывает, что кронирование не влияет на жизнеспособность деревьев, т.е. на восстановление зеленной массы в весенний период.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Помеха проводам - в акимате Костаная объяснили кронирование...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.10.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Практика показывает, что кронирование не влияет на жизнеспособность деревьев,


Да что вы говорите... Вы либо слепы, либо не в себе!
Примеров гибели деревьев после безмозглого оболванивания масса.
К примеру, прошлогоднее оболванивание тополей на перекрестке возле Лагуны
привели к тому, что они просто напросто засохли, хотя в первый год слегка обросли:

а в этом году их след совсем простыл.

Следующий свежий пример, возле "кооперашки"

Сколько таких пней будет в следующем году?

На Толстого погибшие тоже есть!
По моему за экоцид в городу пора уже наказывать!
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§ elektron
Помеха проводам - в акимате Костаная объяснили кронирование деревьев на улице Гоголя
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2044
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

- Практика показывает, что кронирование не влияет на жизнеспособность деревьев, Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782349&topic_id=35814&forumid=1#782349

Да это больше на опеньковывание похоже....

[Исправлено: elektron, 12.10.2018 - 12:31]
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