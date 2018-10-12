Помеха проводам - в акимате Костаная объяснили кронирование деревьев на улице Гоголя

Сообщение о кронировании деревьев на ул. Гоголя от Алтынсарина до Баймагамбетова в рубрике "Народные новости" 6 октября разместил пользователь сайта vofkakst. К своему сообщению он приложил фото.

- Ну вот и добрались до одной из последних тенистых аллей нашего города. Все лето радовались, что не добралась еще чиновничья рука до этой аллеи... Ан нет, добралась таки. Скорблю, - написал vofkakst.

Сегодня, 12 октября, в пресс-службе акима города пояснили, что принятие решения о кронировании деревьев было вызвано помехой проводам и частыми обрывами.

- На указанном участке улицы Гоголя деревья ветвями задевают провода, вследствие чего происходят частые обрывы линий уличного освещения, что влияет на безопасность дорожного движения, - сообщили в пресс-службе. - Практика показывает, что кронирование не влияет на жизнеспособность деревьев, т.е. на восстановление зеленной массы в весенний период.