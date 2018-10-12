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arman_kst
Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае
Часто стали дтп мелькать в сми
12.10.18 19:54
211
Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае
На национальной и религиозной почве ведь забили и им ничего не будет.. Вот кто такие, нацпаты.. Настоящие..
12.10.18 19:42
arman_kst
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
С этим строго сейчас. Нужно заявление написать коллективно в госорган. Потом оштрафуют их
12.10.18 18:39
Сыкымы
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
Коллективное обращение в "Нур-Отан" - и проблема будет решена. Электорат имеет право просить защиты от неправомерных действий недобросовестного работодателя у тех, за кого голосует.
12.10.18 18:11
Сыкымы
В Костанае срочно требуется донорская кровь
Азеке: Все очень вежливые. В каждом кабинете говорят Спасибо, что пришли. Там - всегда так, когда ни приди. Всем бы так общаться с посетителями, как общаются работники Костанайского Центра...
12.10.18 17:30
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19 меморандумов на 251 млрд тенге подписано в ходе регионального инвестфорума Kostanay Invest 2018

Галина КАТКОВА

12 октября 2018, 15:40 |  Общество

Первым  документ с акимом Костанайской области подписал представитель китайской компании по производству автомобилей Hangteng Auto Co. Ltd. Также подписана дорожная карта с ТОО Bio Grain, которое намерено создать в области хаб по глубокой переработке зерновых.

ТОО обещает уже в марте начать реальную реализацию проекта стоимостью более 100 млрд тенге.

Меморандумы были подписаны также с российскими компаниями, которые намерены производить в Костанае тягодутьевые машины, а также локализовать производство тракторов МТЗ. 

Все эти проекты расположатся в индустриальную зоне Костаная. Её наполнение проектами продолжается, сообщил на форуме аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сейчас на территории зоны идёт проработка 11 проектов.

В первой половине дня на форуме прошла презентация Костанайской области как принимающей стороны для потенциальных инвесторов. Также выступили представители государственных структур, банков, институтов развития, которые могут быть полезными предпринимателям.

Вторая половина дня посвящена пленарным сессиям. На них в формате круглых столов обсуждают вопросы привлечения внешних инвестиций, прикладные вопросы цифровизации.

13 октября в рамках форума участники посетят выставку сельхозтехники и автомобилей.

По сведениям организаторов, второй инвестиционные форум в Костанайской области собрал около 1 000 участников. Среди почетных гостей - послы Бельгии, Индонезии, Узбекистана. Прибыла делегация правительства Оренбургской области. Всего зарубежных участников - около 100 человек.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: 19 меморандумов на 251 млрд тенге подписано в ходе...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 855
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.10.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой бай, ой бай, ой бай, тогда может зарплату на заводах начнем вовремя получать??? У людей кредиты, квартплаты, коммунальные платежи заточены именно с 1 по 10 число каждого месяца. Зачем, вообще крутить и пытаться навариться чужими деньгами??? На вашем форуме об этом не говорили? Напрасно!!! 8-) 8-) 8-) 8-) :-o :oops:
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