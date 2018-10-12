19 меморандумов на 251 млрд тенге подписано в ходе регионального инвестфорума Kostanay Invest 2018

Первым документ с акимом Костанайской области подписал представитель китайской компании по производству автомобилей Hangteng Auto Co. Ltd. Также подписана дорожная карта с ТОО Bio Grain, которое намерено создать в области хаб по глубокой переработке зерновых.

ТОО обещает уже в марте начать реальную реализацию проекта стоимостью более 100 млрд тенге.

Меморандумы были подписаны также с российскими компаниями, которые намерены производить в Костанае тягодутьевые машины, а также локализовать производство тракторов МТЗ.

Все эти проекты расположатся в индустриальную зоне Костаная. Её наполнение проектами продолжается, сообщил на форуме аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сейчас на территории зоны идёт проработка 11 проектов.

В первой половине дня на форуме прошла презентация Костанайской области как принимающей стороны для потенциальных инвесторов. Также выступили представители государственных структур, банков, институтов развития, которые могут быть полезными предпринимателям.

Вторая половина дня посвящена пленарным сессиям. На них в формате круглых столов обсуждают вопросы привлечения внешних инвестиций, прикладные вопросы цифровизации.

13 октября в рамках форума участники посетят выставку сельхозтехники и автомобилей.

По сведениям организаторов, второй инвестиционные форум в Костанайской области собрал около 1 000 участников. Среди почетных гостей - послы Бельгии, Индонезии, Узбекистана. Прибыла делегация правительства Оренбургской области. Всего зарубежных участников - около 100 человек.