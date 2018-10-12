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Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае
На национальной и религиозной почве ведь забили и им ничего не будет.. Вот кто такие, нацпаты.. Настоящие..
12.10.18 19:42
arman_kst
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Сыкымы
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Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

12 октября 2018, 14:39 |  Криминал

На скамье подсудимых - 26-летний Михаил СЕРЕГИН, 22-летний Константин ВОЛКОВ и 19-летний Кирилл БИВОЛ. По версии следствия, 31 июля 2018 года они похитили 50-летнего охранника дачного общества "Элеваторщик" Даулета АЙТБАЕВА, затолкав его в багажник автомобиля, увезли с рабочего места и около 2 часов издевались над ним.

Процесс по этому делу начался сегодня, 12 октября, в суде № 2 Костаная. Подсудимым вменяется преступление, предусмотренное ст. 125 ч. 2 п. 1,3 УК РК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).

Зачитывая обвинительный акт, прокурор Максим ЯСТРЕБОВ отметил, что похитить Айтбаева предложил Михаил Серегин, потому что тот плохо отзывался о его матери. В момент похищения Серегин был пьян.

Даулет Айтбаев знаком с отцом Серегина - Василием, и самим подсудимым - они вместе работали охранниками в садовом обществе "Элеваторщик".
По словам Айтбаева, отношения у него с Серегиными были нормальными, никаких стычек и конфликтов не случалось. Волкова и Бивола Айтбаев в ту ночь увидел впервые в жизни.

Потерпевший в суде рассказал, что 31 июля, около 00.40, к шлагбауму у въезда на дачи подъехала машина, из которой вышли Михаил Серегин и Константин Волков. Серегин обошёл машину и начал справлять малую нужду, а Волков предложил охраннику сигарету. Когда Айтбаев отвлекся, другой рукой Волков ударил его в челюсть.

- Потом они стали меня пинать, Серегин закричал: "Затаскивайте его в багажник", - вспомнил события той ночи Даулет Айтбаев. - Волков схватил за ворот, и вместе с Серегиным они меня потащили к машине. Мы ехали где-то по трассе, они включили на всю громкость музыку, чтобы не слышать мои стоны. Несколько раз останавливались, Серегин спрашивал, жив ли я.

В итоге парни привезли Айтбаева к частному дому Серегина по ул. Байтурсынова. Там они несколько раз проделывали с мужчиной одни и те же действия: выкидывали из багажника, били, затем снова запирали его там, чтобы не сбежал.

В один момент Серегин разрешил Айтбаеву пройти в дом и к умывальнику, чтобы смыть с лица кровь.

- Он спрашивал меня: "Ты мусульманин? Жить хочешь?", - рассказал потерпевший. - "Я тебя зарежу, закопаю, никто никогда не найдёт. Живым отсюда не выпущу. Хоть кому звони, хоть Назарбаеву,  я с 16 лет спортом занимаюсь".

Айтбаев был в своих показаниях немного неточен: на следствии говорил, что били его все трое, в суде же сказал, что Кирилла Бивола он почти не видел. 19-летний парень лишь открывал багажник  в начале похищения, а затем вместе со всеми догонял Айтбаева, когда тот попытался сбежать.

- Знаете, когда мне Серегин сказал, что зарежет меня, я уже прощался с жизнью, - обратился потерпевший к суду. - Я стал молиться Аллаху.

Издевательства продолжались почти 2 часа. Фактически Айтбаева спасла соседка, которая услышала крики и вызвала полицию. Приехавшие на место сотрудники стали обыскивать машину и в багажнике обнаружили окровавленного Айтбаева. Примерно в 2.30 ночи его положили в реанимацию.

Нанесенные ему травмы относятся в характеру лёгкой степени тяжести, однако Даулет Айтбаев до сих пор страдает головными болями после перенесенного. Ему сломали ребра, нанесли множественные ушибы, Айтбаев получил сотрясение головного мозга.

Мужчина в суде свои интересы отстаивает сам, без адвоката. Пока что причиненный ему ущерб он оценивает в 300 000 тенге.

Михаил Серегин и Константин Волков свою вину признали полностью, Кирилл Бивол, напротив, все опроверг. Сейчас его адвокат Арайлым Аманкулова пытается доказать невиновность своего подзащитного.

Сам Айтбаев в перерыве заявил, что к Биволу претензий не имеет, так как тот ему ничего плохого не сделал.
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§ Sniper
Re: Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 855
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.10.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень плохая статья. Не амнистируемая. Содержание будет дурное. Много претензий будет к ним со стороны остальных сидельцев. Не надо сейчас спорить с пострадавшим. Адвокатов своих срочно разогнать. Все срочно распродать. Квартиры, машины, дачи. И по хорошему рассчитаться с человеком, удесятерив каждому его запрошенную сумму. Занятия спортом там не помогают. Наоборот, возникнет желание по мутузиться у многих, кто считает себя крутым, с ним при любом удобном случае. Калекой можно выйти из ворот богоугодного заведения. 8-) :-o :oops: :-P :-x
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§ 211
Re: Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.10.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На национальной и религиозной почве ведь забили и им ничего не будет..
Вот кто такие, нацпаты..
Настоящие..
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