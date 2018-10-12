Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
На скамье подсудимых - 26-летний Михаил СЕРЕГИН, 22-летний Константин ВОЛКОВ и 19-летний Кирилл БИВОЛ. По версии следствия, 31 июля 2018 года они похитили 50-летнего охранника дачного общества "Элеваторщик" Даулета АЙТБАЕВА, затолкав его в багажник автомобиля, увезли с рабочего места и около 2 часов издевались над ним.
Процесс по этому делу начался сегодня, 12 октября, в суде № 2 Костаная. Подсудимым вменяется преступление, предусмотренное ст. 125 ч. 2 п. 1,3 УК РК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).
Зачитывая обвинительный акт, прокурор Максим ЯСТРЕБОВ отметил, что похитить Айтбаева предложил Михаил Серегин, потому что тот плохо отзывался о его матери. В момент похищения Серегин был пьян.
Даулет Айтбаев знаком с отцом Серегина - Василием, и самим подсудимым - они вместе работали охранниками в садовом обществе "Элеваторщик".
По словам Айтбаева, отношения у него с Серегиными были нормальными, никаких стычек и конфликтов не случалось. Волкова и Бивола Айтбаев в ту ночь увидел впервые в жизни.
Потерпевший в суде рассказал, что 31 июля, около 00.40, к шлагбауму у въезда на дачи подъехала машина, из которой вышли Михаил Серегин и Константин Волков. Серегин обошёл машину и начал справлять малую нужду, а Волков предложил охраннику сигарету. Когда Айтбаев отвлекся, другой рукой Волков ударил его в челюсть.
- Потом они стали меня пинать, Серегин закричал: "Затаскивайте его в багажник", - вспомнил события той ночи Даулет Айтбаев. - Волков схватил за ворот, и вместе с Серегиным они меня потащили к машине. Мы ехали где-то по трассе, они включили на всю громкость музыку, чтобы не слышать мои стоны. Несколько раз останавливались, Серегин спрашивал, жив ли я.
В итоге парни привезли Айтбаева к частному дому Серегина по ул. Байтурсынова. Там они несколько раз проделывали с мужчиной одни и те же действия: выкидывали из багажника, били, затем снова запирали его там, чтобы не сбежал.
В один момент Серегин разрешил Айтбаеву пройти в дом и к умывальнику, чтобы смыть с лица кровь.
- Он спрашивал меня: "Ты мусульманин? Жить хочешь?", - рассказал потерпевший. - "Я тебя зарежу, закопаю, никто никогда не найдёт. Живым отсюда не выпущу. Хоть кому звони, хоть Назарбаеву, я с 16 лет спортом занимаюсь".
Айтбаев был в своих показаниях немного неточен: на следствии говорил, что били его все трое, в суде же сказал, что Кирилла Бивола он почти не видел. 19-летний парень лишь открывал багажник в начале похищения, а затем вместе со всеми догонял Айтбаева, когда тот попытался сбежать.
- Знаете, когда мне Серегин сказал, что зарежет меня, я уже прощался с жизнью, - обратился потерпевший к суду. - Я стал молиться Аллаху.
Издевательства продолжались почти 2 часа. Фактически Айтбаева спасла соседка, которая услышала крики и вызвала полицию. Приехавшие на место сотрудники стали обыскивать машину и в багажнике обнаружили окровавленного Айтбаева. Примерно в 2.30 ночи его положили в реанимацию.
Нанесенные ему травмы относятся в характеру лёгкой степени тяжести, однако Даулет Айтбаев до сих пор страдает головными болями после перенесенного. Ему сломали ребра, нанесли множественные ушибы, Айтбаев получил сотрясение головного мозга.
Мужчина в суде свои интересы отстаивает сам, без адвоката. Пока что причиненный ему ущерб он оценивает в 300 000 тенге.
Михаил Серегин и Константин Волков свою вину признали полностью, Кирилл Бивол, напротив, все опроверг. Сейчас его адвокат Арайлым Аманкулова пытается доказать невиновность своего подзащитного.
Сам Айтбаев в перерыве заявил, что к Биволу претензий не имеет, так как тот ему ничего плохого не сделал.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 0
Всего: 143
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар в Костанае
Часто стали дтп мелькать в сми
Обвиняемых в похищении и жестоком избиении охранника дачного общества судят в Костанае
На национальной и религиозной почве ведь забили и им ничего не будет.. Вот кто такие, нацпаты.. Настоящие..
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
С этим строго сейчас. Нужно заявление написать коллективно в госорган. Потом оштрафуют их
Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
Коллективное обращение в "Нур-Отан" - и проблема будет решена. Электорат имеет право просить защиты от неправомерных действий недобросовестного работодателя у тех, за кого голосует.
В Костанае срочно требуется донорская кровь
Азеке: Все очень вежливые. В каждом кабинете говорят Спасибо, что пришли. Там - всегда так, когда ни приди. Всем бы так общаться с посетителями, как общаются работники Костанайского Центра...