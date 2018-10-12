Сообщение о преследовании ребенка в поселке Жамбыл проверяют полицейские

О том, что за учеником 4 класса по дороге из школы домой ехала машина, сообщили "НГ", в четверг, 11 октября, родители учеников средней школы поселка Жамбыл Костанайского района. Классный руководитель мальчика поделилась подробностями.

Иллюстративное фото s-i.huffpost.com





- Днем поступила информация от мамы (ребенка - "НГ") , - рассказала Екатерина ПАК. - Она позвонила мне домой и сообщила, что якобы за ним гналась машина. Он забежал в магазин, продавец выбежал, машина развернулась и уехала. Мы провели беседы насчет этого. О безопасности мы постоянно говорим, сейчас этот вопрос подняли еще раз.

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что обстоятельства дела выясняется, и отметили, что в подобных случаях необходимо сразу обращаться в полицию.