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«У меня что ни песня, то театр» - оперная певица Наталья Степанова дала первый сольный концерт в Костанае
211: Жаль что я не знал.. Ну как же так вы лоханулись, вездепервый вы наш? Сразу после выхода свежего номера НГ полночи комменты строчил во всех статьях, а в "Афишку" не заглянул. Ну...
12.10.18 13:54
Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Kairat stayer: К вам не обращался, лично меня ваше мнение не интересует, кто, от чего спасался также, считаю от бессмысленной болтовни ничего не изменится. Источник:www.ng.kz Добавлю, в моём...
12.10.18 13:44
Sniper
Уникальный «Город ЕРЦ» - к вашим услугам
211: идет на благотворительность и в газете Хорош Источник:www.ng.kz на тебя это непохоже... скинул плату за комм. услуги своим несчастным квартирантам???
12.10.18 13:42
Sniper
«У меня что ни песня, то театр» - оперная певица Наталья Степанова дала первый сольный концерт в Костанае
211: филармонию.. a как же...2-3 раза в год ...на день пожилого человека...на день строителя...на день комбайнера...
12.10.18 13:31
Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Kairat stayer: К вам не обращался, лично мен Источник:www.ng.kz с темы не будем спрыгивать... хорошо дорогой...казахский язык вводите повсеместно...но не могу припомнить ни одного вуза в городе...
12.10.18 13:29
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Сообщение о преследовании ребенка в поселке Жамбыл проверяют полицейские

Артём МАРУСИЧ

12 октября 2018, 13:07 |  Происшествия

О том, что за учеником 4 класса по дороге из школы домой ехала машина, сообщили "НГ", в четверг, 11 октября, родители учеников средней школы поселка Жамбыл Костанайского района. Классный руководитель мальчика поделилась подробностями.

Иллюстративное фото s-i.huffpost.com


- Днем поступила информация от мамы (ребенка - "НГ") , - рассказала Екатерина ПАК. - Она позвонила мне домой и сообщила, что якобы за ним гналась машина. Он забежал в магазин, продавец выбежал, машина развернулась и уехала. Мы провели беседы насчет этого. О безопасности мы постоянно говорим, сейчас этот вопрос подняли еще раз.

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что обстоятельства дела выясняется, и отметили, что в подобных случаях необходимо сразу обращаться в полицию.
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