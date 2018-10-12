«У меня что ни песня, то театр» - оперная певица Наталья Степанова дала первый сольный концерт в Костанае

Сольный концерт артистки областной филармонии Натальи СТЕПАНОВОЙ прошел в Костанае вечером в четверг, 11 октября. С сольной программой она выступала впервые. До этого, как обладательница сопрано, сыграла главную роль Серпины в первой костанайской опере-буфа «Служанка-Госпожа».

В сольном выступлении Наталье помогали ее друзья по сцене, поэтому, помимо одиночных партий, было исполнено несколько дуэтов. Организаторы устроили вечер из двух частей: первую посвятили романсам, вторую - оперным ариям.

Белый рояль, стол, подсвечник со свечами, стул с мягкой обивкой - сцена сразу «рассказала» о том, что сейчас будут романсы. Концерту дали название «Поцелуй осени» и пояснили, что он о любви.

Героиня вечера появилась в ярком блестящем пышном платье в пол с медным отливом и спела романс об Адаме и Еве. Вторым был романс Настеньки из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово». О гусарах, чьи «шпоры весело звенели», Наталья пела, сидя на стуле, на который направили один-единственный круг света. В исполнении было столько проникновенности и чувственности, что это сразу заметил ведущий.

- Наталья сейчас нам продемонстрировал невероятную чувственность, - сказал Максим ЛУКЬЯНЕНКО. - Поаплодируем ей, а также концертмейстеру, исполняющую партию фортепиано Светлану Рачинскую.

Поддерживали Наталью между ее выступлениями флейтист Евгений Конев и скрипачка Елена Малыгина. Самые жаркие аплодисменты посыпались, когда настал черед цыганских романсов и прозвучало знаменитое «Не уходи, побудь со мною» Николая Зубова.

Несколько романсов Наталья исполнила в дуэте с Сериком Абилевым, а когда опустился занавес и сцену подготавливали к оперной части, Абилев пропел серенаду из «Пертской красавицы». Женская половина зала по достоинству оценила горячие призывы выйти на балкон и наградила исполнителя криками: «Браво!»

Когда занавес поднялся, на сцене все кардинально поменялось: свечи погасли, рояль исчез. Их заменил камерный оркестр областной филармонии, который аккомпанировал Наталье при исполнении оперных арий.

Сама певица сменила пышный блестящий наряд на короткое бархатное платье темно-фиолетового цвета с желтыми панталонами и очень медленно двигалась по сцене — Наталья полностью вжилась в роль механической куклы Олимпии из оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана». Сходство добавил большой заводной ключ, которым куклу-Наталью «завел» дирижер оркестра. И она тут же запела. Пару раз кукле не хватало завода и ее заводили снова, чтобы брала самые высокие ноты. Это стало самым ярким моментом вечера, потому что Наталья одновременно была и певицей, и актрисой - ей удалось вжиться в роль белокурой куклы.

Еще несколько увертюр из легких опер Моцарта от камерного костанайского оркестра, ария Ажар из оперы «Абай» в исполнении Натальи, а под занавес - дуэт с Игорем Карапецким из «Травиаты».

В целом вечер оказался очень мягким, легким, но, на наш взгляд, слишком спокойным. Не хватило экспрессии, к примеру, страстей Аиды или слез Тоски. Но, как рассказала «НГ» после концерта Наталья Степанова, программа вечера специально подбиралась таким образом.

- Не все песни могут быть в одном концерте, не должно быть сборной солянки, - считает она. - Специально подбирались медленные, спокойные композиции. Вы же видели - у меня что ни песня, то театр. Под каждую композицию нужно было подобрать новое платье, что мы и делали. Романс - это тоже маленькая жизнь. Одно дело перевоплотиться в проникновенную Настеньку, а другое - в зажигательную цыганку. Кстати, куклу Оффенбаха из второй части программы поначалу хотели убрать, потому что она слегка выбивалась, но номер оказался таким ярким...

- Правильно сделали, что не убрали! - прокомментировала корреспондент "НГ". - Это, действительно, на мой взгляд, был самый яркий момент вечера. И зрители это оценили. За какую композицию вы больше всего переживали, но в итоге она удалась легко? И наоборот - что казалось легким, но на сцене оказалось сложным?

- Волнение было в первой части программы. Казалось бы, короткие легкие романсы, но волновалась больше, чем при исполнении оперных арий. Во второй части абсолютно успокоилась, расслабилась и практически не волновалась.

- Какая ария из исполненных была самой сложной?

- «Аллилуйя» Моцарта, но я с ней хорошо справилась, хотя и переживала. И арию Виолетты тоже хорошо спела.

- Какая оперная ария для вас самая любимая? Из казахской оперы и мировых оперных шедевров?

- Как и было сказано на концерте, я очень люблю оперы казахских композиторов. Моя самая любимая - композиция Ажар из «Абая», которую я исполнила. Я в нее сразу влюбилась, хотя многие говорят, что она слишком грустная, печальная, но, вы знаете, она прям моя! Она очень подходит моему голосу.

- А какую арию хотели бы исполнить, но пока не удавалось?

- Сейчас работаю на арией Клеопатры из оперы Генделя «Юлий Цезарь в Египте». Ее я точно исполню, а вот мечта, скорее всего, несбыточная - ария Царицы Ночи из моцартовской «Волшебной флейты». Там нужно брать ноту «фа», она у меня есть, но голос нужно разрабатывать, поэтому пока это только мечта.

- Кстати, Царицу Ночи в «Астане-Опере» исполняет Салтанат Ахметова, которая стала известна широкому зрителю благодаря авторскому проекту «Большая опера» российского телеканала «Культура». В 2015 году она поразила всех шикарным колоратурным сопрано и победила в проекте, опередив 9 участников из разных стран. Хотели бы поучаствовать в таком проекте?

- Конечно, да! Это возможность проявить себя и пойти дальше. Но пока в моих планах дать второй сольный концерт в следующем году с совершенно другой программой.