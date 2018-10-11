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Медный
«Нужны ли нам такие депутаты?»
Все они за повышение благосостояния народа. Но одни создают видимость работы, другие существуют только на бумаге. В новых условиях они, на мой взгляд, вынуждены будут заботиться о своем авторитете и...
11.10.18 21:23
211
Секретные апартаменты для президента
Сыкымы: Просто не надо мне моими же словами.. Уже заметил за тобой не первый раз.. Не нарушай и не будет никакого кошмара.. У нас по Рудному тысячи квадрокоптеров от АО ССГПО летают и ничего.....
11.10.18 21:02
Сыкымы
Секретные апартаменты для президента
211: Я именно ровно тоже самое и ей сказал.. За нарушение подадут в суд.. "...Что ж ты, фрайер, сдал назад?.." (с) 8-)
11.10.18 20:53
сайлау курманов
«Нужны ли нам такие депутаты?»
Кто нибудь измерьте КПД от этих депутатов и партийцев
11.10.18 20:47
211
Секретные апартаменты для президента
alex_60: хороший пост . Ты долго будешь поддакивать тем, либо охаивать тех, кто со мной дискутирует, из за кустов? Как то не очень хорошо попахивает знаешь ли.. Если есть что сказать, научись...
11.10.18 20:46
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Областной Гражданский форум прошел в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

11 октября 2018, 21:05 |  Общество

Участники VIII областного Гражданского форума - представители неправительственных организаций, общественных советов и политических партий - собрались сегодня, 11 октября, в Русском театре драмы. Его организаторами стали областной ресурсный центр НПО и управление внутренней политики акимата Костанайской области.

Заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ в приветственном слове сообщил, что в регионе сейчас действуют 609 НПО, которые реализуют 240 проектов на общую сумму 301,4 млн тенге. В сравнении с 2016 годом сумма финансирования деятельности этих организаций увеличилась более чем в 2 раза. В результате расширения партнерских отношений НПО со структурами акиматов сфера деятельности негосударственных организаций расширилась до 17 направлений, охватывающих социальные вопросы населения.

Марат Жундубаев: "То, что делают отделы акимата, у общественников получается качественнее и добрее»

- Мы ежегодно проводим тематические социологические исследования взаимодействия государства и гражданского общества. Результаты опроса показывают, что население поддерживает государственную политику по развитию институтов развития гражданского общества. В текущем году этот показатель составил 65%, что на 8% выше в сравнении с 2017 годом, - сказал Жундубаев.

Обращаясь к руководителям управлений, заместителям акимов городов и районов, Жундубаев призвал их к расширению сотрудничества, чтобы неправительственные организации стали «мостом между государством и обществом». По его оценке, то, что сейчас делают госорганы, у общественников получается «намного лучше, качественнее и добрее».

Вице-президент Гражданского Альянса Казахстана Мусагали ДУАМБЕКОВ призвал НПО быть активнее и заявил, что в мире наблюдается процесс передачи функций госорганов неправительственному сектору, поэтому Казахстан также пойдет этим путем. По его мнению, предстоящее сокращение штатов в государственных органов приведет к высвобождению большого числа специалистов, которых можно использовать в НПО.

Другой гость – руководитель управления Комитета по делам гражданского общества Министерства общественного развития Кайрат БАЙМУЛЬДИНОВ - сообщил, что сейчас разрабатывается Концепция гражданского общества. Он призвал активно обсудить все проблемы в этой сфере на республиканском Гражданском форуме, проведение которого запланировано на 8 ноября.

Свои предложения костанайцы начали вырабатывать еще перед началом пленарного заседания областного форума, на специально организованной диалоговой площадке. Их оформят в протоколе и передадут на форум. От Костанайской области в его работе будет участвовать 10 представителей местных НПО,

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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