Николай ВОРОНИН: Копируем с советского?

"У нас разрабатывается также много программ, непохожих на советские. Но восторга они не вызывают"

Когда читаю бесчисленные программы, проекты и предложения президента, меня не покидает ощущение, что все, о чем там говорится, уже было. И было именно в советское время.

Судите сами. В программе коммунистической партии Советского Союза говорилось, что для полной победы коммунизма необходимо решить триединую задачу: создать материально-техническую базу коммунизма, развить и укрепить коммунистические производственные отношения и воспитать нового человека. Что у нас? Для обеспечения экономического роста принята программа индустриального форсированного развития. В связи с отсутствием реального производства государство развивает отношения с бизнесом. А воспитание нового человека заменили модернизацией сознания. То же самое, только другими словами.

В свое время Хрущев обещал к 1980 году построить коммунизм. Назарбаев обещает, что к 2050 году мы войдем в 30 самых развитых стран мира. С коммунизмом не получилось. Хотя - как сказать. Помнится, как в первые годы независимости заводы и фабрики, построенные Советским Союзом, остановились, станки и оборудование вывезли на металлолом, скот вырезали и зарплаты не платили. Учителя и врачи, взяв большие клетчатые сумки, ринулись в Киргизию и Китай за товаром - кормить семьи-то надо. Вот тогда в ходу и была фраза: "Глотнув независимости, мы поняли, что жили при коммунизме".

Войдем ли мы когда-нибудь в 30 развитых стран, тоже большой вопрос. Я не уверен, что эти страны остановятся в развитии и покорно будут ждать, когда Казахстан их догонит. Правда, уже сейчас от высших эшелонов власти до районного акимата постоянно слышишь бахвальство, заявления, что мы впереди планеты всей, постоянные попытки доказать, что мы пуп земли. Может, мы уже в этой тридцатке? Ведь раньше мы как-то незаметно уже входили в 50 развитых стран.

Справедливости ради надо отметить, что у нас разрабатывается много программ, непохожих на советские. Но вот восторга они не вызывают. Приведу несколько примеров. В СССР тунеядцев привлекали к трубу принудительно. У нас приняли программу занятости, при реализации которой похитили 1 млрд тенге. Кроме того, выявлено неэффективное использование 10,5 млрд тенге и нецелевое использование на сумму 553 млн тенге, о чем в августе сообщила Генеральная прокуратура.

Или возьмем сообщение в республиканских СМИ: "В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы Жол" на 2015-2019 годы запланировано внедрение системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения". Где тут инфраструктурное развитие? Неужели, чтобы выжать из народа денежку, нужны были затраты на создание целой программы с мудреным названием? Да тут хватило бы обыкновенного постановления правительства.

Говорят, что судьба в своем непостоянстве всякий раз дразнит новыми надеждами и толкает к новым начинаниям. Так что новые реформы не за горами.

По большому счету мы оказались между советским прошлым, о котором не желаем слышать, и будущим, которого знать не дано. Ну а к чему привели программы и реформы в настоящем, четко сказал Назарбаев. 19 июля 2018 года на встрече с премьер-министром Сагинтаевым президент заявил: "Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах".

Остается надеяться на лучшее. Назарбаев 21 августа, при посещения мечети во время Курбан айта, рассказал, чего желают казахстанцы, и попросил Аллаха, чтобы все желания исполнились. Будем ждать. Может, хоть Всевышний поможет. Ведь до обещанного в 2050 году рая многие не доживут.