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drakon
Секретные апартаменты для президента
Вы, лучше расскажите, что с Новоильиновской школой... :-o
14.10.18 14:24
pro100tak
Секретные апартаменты для президента
maxsaf: В интернете, соц. сетях частенько чрезмерное употребление заглавных букв расценивается именно как повышение голоса на собеседника в оффлайн-диалоге, субъективно такой текст не очень...
14.10.18 14:19
таноми52
Секретные апартаменты для президента
maxsaf: Ну буду стараться жить как то дальше с этой мыслью. Как минимум, один человек сочтет это не в укор, а как похвалу Источник:www.ng.kz Юмор и добродушие - великолепные качества! :lol: ...
14.10.18 13:54
таноми52
Снег и ремонт отопления
Заинтриговал!!! :lol: :lol: :lol:
14.10.18 13:41
211
Снег и ремонт отопления
Заголовок один. Первый абзац и посвящено больше именно Комеди Клупу слов, это два.. И третий - Посыл учениками любого, кто придет или приедет в Новоильинку? Так про что же тема и это четыре?
14.10.18 13:11
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ИВАНОВ: Ты только жди!

"Когда кровно заработанные деньги, пройдя по инстанционным сосудам, превращаются в налоги, они становятся абстракцией"
14 октября 2018, 11:22 |  Мнения

Чего-то никак не хватает для благоустройства нашей многострадальной действительности. Вроде бы и деньги в бюджете есть, и желание жить красиво никто не отменял, но не выходит каменный цветок, как бы не тужились. И планов громадье имеется, и в конце тоннеля свет маячит, несмотря на его дороговизну, но какой-то злой рок дорог не дает подъехать вплотную к ожидаемому празднику жизни. С высоких трибун успокаивают: "Еще чуть-чуть и все проблемы рассосутся, как старые шрамы на сеансах Кашпировского". И мы ждем.

А ждать костанайцы умеют, привычны сызмальства. Кроме общепризнанной нехватки зимою лета, а осенью весны, приходится дополнительно ждать, когда вырастут саженцы вместо выпиленных тенистых аллей, когда распрямятся кривые поверхности новоиспеченных тротуаров. Ждем воды, окончания бесконечных ремонтов, вывоза мусора, появления мутаций ночного зрения для прогулок по темным улицам.

Одни кричат: давай больше налогов и будешь жить в раю! Но это все равно, что таскать воду решетом. Сколько бы ходок не сделал, результат будет нулевой. Ведь когда кровно заработанные деньги, пройдя по инстанционным сосудам, превращаются в налоги, они становятся абстракцией, ничьими деньгами. Поэтому ими не принято распоряжаться с умом и тратить с толком, их просто осваивают. И вряд ли транжиры этих миллионов, засыпая после трудового дня, плачут в подушку горючими слезами по неэффективным бюджетным расходам.

Другие, как всегда, винят "проклятый совок". Ведь во всех мегаполисах мира существует разделение на "хорошие" и "плохие" районы. И это нормально. У любого человека существует возможность выломиться из социального гетто в приличное место. Но доставшийся нам от социализма принцип расселения на основе всеобщего равенства и ведомственной принадлежности сводит на нет все потуги покинуть вездесущие трущобы, где население перемешано, как в сложном коктейле, и разделить теперь этот замес совсем не просто. Кроме того, четко прописанные в головах "западных" обывателей понятия, позволяющие ставить знак равенства между категориями богатый и приличный, в нашем обществе практически не работают. В период первоначального накопления капитала быстрое обогащение не может так же быстро поднять уровень внутренней культуры, на это требуются годы.

Есть и такие, кто считает первостепенными задачами переименования и отмену евровиз. И уж тогда-то по стране начнется триумфальное шествие (советской власти - зачеркнуто) библейских чудес. В гаражах зарядятся старые аккумуляторы. Все алкоголики вместо спиртного начнут пить эссенциале форте, чтобы поскорее вступить в Общество Всеобщего Труда. У халтурщиков выпрямятся руки. Газонокосильщики на перекурах будут доказывать друг другу теорему Ферма. У купивших диплом в мозгах появятся знания именно той специальности, которая в нем указана. Акимы пересядут с джипов на велики. Дыры в асфальте затянутся. Дождь смоет с тротуаров плевки. Порывы свежего евроветра подуют по улицам города и весь мусор улетит на свалку. С небес прольется бесплатный евросвет.

А что, все может быть, надо только немного подождать, но мы же никуда не торопимся. Нам даже продолжительность жизни увеличили, чтобы успеть хоть одним глазком взглянуть на светлое будущее.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: ИВАНОВ: Ты только жди!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5186
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.10.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть еще такие кто просто пишет про других таких же и ждет от них чего то, сам не в силах это что то сделать..
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§ maxsaf
Re: ИВАНОВ: Ты только жди!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Это было слишком самокритично ;-)
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§ 211
ИВАНОВ: Ты только жди!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5186
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.10.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это было слишком самокритично

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782554&topic_id=35830&forumid=1&1539497912

Что касаемо нас..
Не раз о том говорил, что мы, а нас человек 60 за все эти годы тут наберется может, разумеется выбрали тырнет и обсуждения, потому что там в реале так же ничего не можем сделать.
А потому тут гнем понты по темам, пытаясь доказать самим себе что мы другие, из той огромной серой массы, кого обсуждаем и осуждаем..
Но о нас сказано много.
А вот об аналитегах, что сеют одинаковые статьи в течении десяти лет, мало..
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§ таноми52
Re: ИВАНОВ: Ты только жди!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.10.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А вот об аналитегах, что сеют одинаковые статьи в течении десяти лет, мало..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32585#782556


Пока будут "одинаковые" проблемы, будут и "одинаковые" статьи
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§ 211
ИВАНОВ: Ты только жди!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5186
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.10.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
одинаковые" проблемы, будут и "одинаковые" статьи

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782559&topic_id=35830&forumid=1&1539499459

Разные лишь отжиги некоторых комментаторов, типа килограмма лошади..
Ве таки мы непохожи на них..
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