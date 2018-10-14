ИВАНОВ: Ты только жди!

Чего-то никак не хватает для благоустройства нашей многострадальной действительности. Вроде бы и деньги в бюджете есть, и желание жить красиво никто не отменял, но не выходит каменный цветок, как бы не тужились. И планов громадье имеется, и в конце тоннеля свет маячит, несмотря на его дороговизну, но какой-то злой рок дорог не дает подъехать вплотную к ожидаемому празднику жизни. С высоких трибун успокаивают: "Еще чуть-чуть и все проблемы рассосутся, как старые шрамы на сеансах Кашпировского". И мы ждем.

А ждать костанайцы умеют, привычны сызмальства. Кроме общепризнанной нехватки зимою лета, а осенью весны, приходится дополнительно ждать, когда вырастут саженцы вместо выпиленных тенистых аллей, когда распрямятся кривые поверхности новоиспеченных тротуаров. Ждем воды, окончания бесконечных ремонтов, вывоза мусора, появления мутаций ночного зрения для прогулок по темным улицам.

Одни кричат: давай больше налогов и будешь жить в раю! Но это все равно, что таскать воду решетом. Сколько бы ходок не сделал, результат будет нулевой. Ведь когда кровно заработанные деньги, пройдя по инстанционным сосудам, превращаются в налоги, они становятся абстракцией, ничьими деньгами. Поэтому ими не принято распоряжаться с умом и тратить с толком, их просто осваивают. И вряд ли транжиры этих миллионов, засыпая после трудового дня, плачут в подушку горючими слезами по неэффективным бюджетным расходам.

Другие, как всегда, винят "проклятый совок". Ведь во всех мегаполисах мира существует разделение на "хорошие" и "плохие" районы. И это нормально. У любого человека существует возможность выломиться из социального гетто в приличное место. Но доставшийся нам от социализма принцип расселения на основе всеобщего равенства и ведомственной принадлежности сводит на нет все потуги покинуть вездесущие трущобы, где население перемешано, как в сложном коктейле, и разделить теперь этот замес совсем не просто. Кроме того, четко прописанные в головах "западных" обывателей понятия, позволяющие ставить знак равенства между категориями богатый и приличный, в нашем обществе практически не работают. В период первоначального накопления капитала быстрое обогащение не может так же быстро поднять уровень внутренней культуры, на это требуются годы.

Есть и такие, кто считает первостепенными задачами переименования и отмену евровиз. И уж тогда-то по стране начнется триумфальное шествие (советской власти - зачеркнуто) библейских чудес. В гаражах зарядятся старые аккумуляторы. Все алкоголики вместо спиртного начнут пить эссенциале форте, чтобы поскорее вступить в Общество Всеобщего Труда. У халтурщиков выпрямятся руки. Газонокосильщики на перекурах будут доказывать друг другу теорему Ферма. У купивших диплом в мозгах появятся знания именно той специальности, которая в нем указана. Акимы пересядут с джипов на велики. Дыры в асфальте затянутся. Дождь смоет с тротуаров плевки. Порывы свежего евроветра подуют по улицам города и весь мусор улетит на свалку. С небес прольется бесплатный евросвет.

А что, все может быть, надо только немного подождать, но мы же никуда не торопимся. Нам даже продолжительность жизни увеличили, чтобы успеть хоть одним глазком взглянуть на светлое будущее.