Авария произошла при старте ракеты на "Байконуре"
Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".
Фото ©REUTERS
На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они живы и вышли на связь.
NASA сообщает, что поисково-спасательные команды направляются к предполагаемому месту посадки в Казахстане.
Фото ©РИА Новости
По данным NASA, экипаж возвращался на Землю в режиме баллистического спуска. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, изначально сообщал, что при спуске экипаж испытывал перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.
Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (2-3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.
Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым в середине ноября планировали выйти в открытый космос. В числе задач также было обследование "Союза МС-09", в котором в конце августа обнаружили отверстие.
Чтобы ослабить действие высоких ускорений, космонавта помещают в космическом корабле таким образом, чтобы перегрузки были направлены по горизонтальной оси. Такое положение обеспечивает эффективное кровоснабжение головного мозга космонавта при ускорениях до 10 g, а кратковременно - даже до 25 g. По статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4 g.
При возвращении космического корабля на Землю, когда он входит в плотные слои атмосферы, космонавт испытывает перегрузки торможения, то есть отрицательного ускорения. По интегральной величине торможение соответствует ускорению при старте. Космический корабль, входящий в плотные слои атмосферы, ориентируют так, чтобы перегрузки торможения имели горизонтальное направление. Таким образом, их воздействие на космонавта сводится к минимуму, как и во время запуска корабля.
В Комитете по ЧС прокомментировали ситуацию после аварийного старта ракеты с "Байконура", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.
"В нашей помощи не нуждаются, так как космонавты все живы и здоровы. К ним вылетели вертолеты МЧС России. Они сами их заберут", - сообщил Нурахметов.
"Если помощь требуется, мы ее оказываем, но так как ракета была не наша, а Российской Федерации, мы запросили у них, нужна ли им помощь. Они сказали, что помощь не требуется. Они вылетели на место", - добавил он.
Прибывшие с поисково-спасательным отрядом медики не нашли травм у экипажа аварийного "Союза МС-10", сообщил РИА Новости источник на "Байконуре".
"Врачи не нашли травм ни у Алексея Овчинина, ни у Ника Хейга", - сказал он.
Также сообщается, что поисково-спасательная группа уже прибыла на место посадки корабля "Союз МС-10". Собеседник агентства добавил, что сейчас решается вопрос о том, куда эвакуировать российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Уточняется, что капсула с космонавтами после аварии "Союза" находится в 25 километрах от Жезказгана.
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