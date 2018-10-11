Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр финансов

Из 600 миллиардов тенге, которые Президент Казахстана в Послании поручил выделить банкам второго уровня, половина средств будет выделена из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Этот вопрос правильнее было бы адресовать Национальному Банку. Но я как министр финансов, имею информацию, что Нацбанк планирует эти средства выделить половину за счет средств ЕНПФ, половину за счет средств самого Национального Банка. Они будут направлены банкам второго уровня на возвратной основе по коммерческой ставке, по рыночной ставке. Эти средства попадут в экономику на приоритетные проекты, как сказал Глава государства. И вот сейчас мы должны выстроить механизм по контролю за целевым использованием, направлением именно на те направления и проекты, которые являются приоритетными для нашей экономики", - сказал министр финансов Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса.

Министр отметил, что накопления, которые находятся в пенсионном фонде, должны инвестироваться и приносить доход, чтобы активы ЕНПФ росли.

"Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально. Так происходило и происходит во всех странах мира - инвестируется в экономику, по рыночным ставкам, за счет этого идет накопление основного тела накоплений, идет прирост инвестиционной составляющей. Национальный Банк с этими (критериями БВУ - прим.) должен будет уже в ближайшее время определиться и дать свое видение по критериям, суммам, лимитам", - сказал Смаилов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку предоставить банкам досрочную тенговую ликвидность на сумму не менее 600 миллиардов тенге для доступного кредитования приоритетных проектов.