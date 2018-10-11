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drakon
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11.10.18 15:26
Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Жаль. А разве ты не учишь своих внуков языку на котором ты всю жизнь прожил. Разве ты им не рассказываешь про свою молодость. Про гусей, про маму которая сало вкусное деревенское...
11.10.18 15:20
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: что бы на одном кладбище с родителями... эвтаназию сделать...законом вроде не запрещено... Источник:www.ng.kz Мои родители похоронены - здесь. Вот и получается,что мне и не нужно это....
11.10.18 15:20
Sniper
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drakon: е 30 дней. Нужно примерно половину Области - объехать. Из этих 30 дней, я буду вынужден, 15 дней потратить на всякие регистрации в Полиции, акиматах и т.д. с оплатой услуг - этих же...
11.10.18 15:20
drakon
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11.10.18 15:13
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Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр финансов

11 октября 2018, 13:08 |  Государство

Из 600 миллиардов тенге, которые Президент Казахстана в Послании поручил выделить банкам второго уровня, половина средств будет выделена из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

Фото ©Tengrinews.kz

"Этот вопрос правильнее было бы адресовать Национальному Банку. Но я как министр финансов, имею информацию, что Нацбанк планирует эти средства выделить половину за счет средств ЕНПФ, половину за счет средств самого Национального Банка. Они будут направлены банкам второго уровня на возвратной основе по коммерческой ставке, по рыночной ставке. Эти средства попадут в экономику на приоритетные проекты, как сказал Глава государства. И вот сейчас мы должны выстроить механизм по контролю за целевым использованием, направлением именно на те направления и проекты, которые являются приоритетными для нашей экономики", - сказал министр финансов Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса.

Министр отметил, что накопления, которые находятся в пенсионном фонде, должны инвестироваться и приносить доход, чтобы активы ЕНПФ росли.

"Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально. Так происходило и происходит во всех странах мира - инвестируется в экономику, по рыночным ставкам, за счет этого идет накопление основного тела накоплений, идет прирост инвестиционной составляющей. Национальный Банк с этими (критериями БВУ - прим.) должен будет уже в ближайшее время определиться и дать свое видение по критериям, суммам, лимитам", - сказал Смаилов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку предоставить банкам досрочную тенговую ликвидность на сумму не менее 600 миллиардов тенге для доступного кредитования приоритетных проектов.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5114
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.10.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои два миллиона с чем то тенге хапнул какой то Саке..
И теперь этот Саке хочет дать мне мои же бабки в процентах в тенге.
И нажрать свое пухо еще больше..
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§ Солнышко
Re: Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 11.10.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мои два миллиона с чем то тенге хапнул какой то Саке..
И теперь этот Саке хочет дать мне мои же бабки в процентах в тенге.
И нажрать свое пухо еще больше..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32580?1539244234

С уст снял. Так и есть на самом деле.
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* Sniper
Re: Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.10.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мои два миллиона с чем то тенге хапнул какой то Саке..
И теперь этот Сак

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32580

не путай квашенное с соленным... То были твои обязательные платежи....государству...
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§ Нурбанчик
Re: Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 11.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[/b]
Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально.


Действительно, куда-то. :lol:
А куда наверное не важно. Разве банки 2-го уровня, это развитие экономики?

Недавно был у коллег в Великобритании на симпозиуме. Оказывается там у англичан, пенсионные фонды владеют активами грузовых и пассажирских железнодорожных операторов, аэропортов, портов, вокзалов, предприятий нефте-газовой отрасли и даже платных дорог, их пенсионные фонды влияют на принятие решений в экономике страны, и так во многих странах старушки Европы 8-)
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