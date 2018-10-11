Уникальный «Город ЕРЦ» - к вашим услугам

Все мы раз в месяц оплачиваем коммунальные услуги. Газ, вода, электричество, отопление, стоки, домофон, Интернет и все остальные блага цивилизации не даются просто так, за все нужно платить, как правило, в разных местах. Нередко сталкиваясь с очередями и грубостью.

Как же оплатить коммунальные услуги, не тратя при этом время и нервы? Ответ на этот вопрос давно известен клиентам «умной» многофункциональной системы оплаты «Город ЕРЦ». Жители Костаная с удовольствием пользуются услугами единого расчетного центра, оплачивая все разом в одном месте и получая единую квитанцию на все услуги.

Система ЕРЦ родиласьв Рудном в 2014 году. Она была создана именно для того, чтобы расширить возможность проведения расчетов между поставщиками услуг и их потребителями. Другими словами - создать целую сеть расчетных центров в шаговой доступности. В масштабах города был определен спектр необходимых услуг и выбраны максимально продуктивные операционные процессы. В результате система позволила обеспечить плательщиков качественным обслуживанием и снизить нагрузку на кассы услугодателей. Сегодня поставщики услуг предоставляют в кассы «Города ЕРЦ» номера расчетных счетов потребителей и размеры их долга. Плательщикам достаточно назвать в кассе фамилию и адрес. Оператор принимает деньги и выписывает одну квитанцию, расписав суммы оплаты по каждой услуге.

В начале работы центров в перечень оплаты входили лишь самые основные услуги ЖКХ (вода, газ, электричество, отопление и т. п.), но со временем спектр расширялся. В настоящий момент посредством системы «Город ЕРЦ» можно оплатить практически все услуги ЖКХ, включая лифт, домофон и услуги КСК. Плюс сотовую связь, Интернет, кабельное телевидение, налоги, детские сады. Недавно у клиентов центра появилась возможность вносить оплату за садовые и гаражные общества. В общей сложности к системе подключено более 150 услугодателей. И их число продолжает расти.

За четыре года система единых расчетных центров по оплате коммунальных и прочих услуг продемонстрировала свою жизнеспособность и стала весьма востребована у горожан. «Город ЕРЦ» пользуется безоговорочным доверием среди потребителей. Ежедневно операторами центра обрабатывается и выдается до 4 000 единых квитанций, включающих оплаты коммунальных и иных услуг.

Не останавливаясь на достигнутом, компания продолжает расширять функционал своего продукта. Вслед за кассами, расположившимися на пути следования, у горожан появилась возможность оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома. Имея на руках банковскую карту можно делать это через интернет-банкинг. Весь процесс занимает считанные минуты.

Преимущества оплаты на сайте www.erc00.kz:

круглосуточный доступ;

безналичный расчет (через любую банковскую карту);

просмотр задолженности и истории платежей;

отмена платежа (в случае ошибки);

привязка нескольких адресов к личному кабинету;

оплата одной или нескольких услуг за один раз.

Для того чтобы всегда быть под рукой, «Город ЕРЦ» может появиться и в вашем телефоне. Для этого в Рlау Магkеt можно скачать мобильное приложение и пользоваться возможностями сервиса в любое время дня и ночи.

«Город ЕРЦ» работает на территории пяти городов Казахстана. Семь расчетных центров открыты в Рудном, девять - в Костанае, семь - в Петропавловске, три - в Талдыкоргане и две кассы - в Актобе, там же в ближайшее время планируется открытие еще двух центров. Параллельно с этим компания осваивает новые рынки и новые населенные пункты. Сегодня она в поиске партнеров, желающих внедрить систему ЕРЦ в своем городе. Имея богатый опыт, единую информационную систему и налаженные каналы коммуникаций с банками и другими платежными системами, «Город ЕРЦ» сможет сделать процесс оплаты коммунальных услуг максимально удобным и быстрым в любом городе. Убедиться в этом уже совсем скоро смогут жители городов Семея и Аркалыка, именно там должны открыться новые единые расчетные центры.

Команда «Город ЕРЦ» создала уникальную инновационную платежную систему, воспользоваться которой может каждый желающий.

Кассы «Город ЕРЦ» в Костанае:

маг. «Раузет» - ул. Маяковского, 110;

маг. «Березка» - 7-й мкр-н, д. 18;

маг. «Валентина» - ул. Каирбекова, 387/1;

маг. «Медео» - ул. Бородина, 219 «А»;

маг. «Радуга» - пр. Аль-Фараби, 142;

маг. «Раузет» - ул. Чернышевского, 68;

маг. «Рахат» - ул. Гоголя, 62;

Универсам - ул. Каирбекова, 345;

ЦКУ - пр. Аль-Фараби, 32.

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