У вас будет ребенок. Выплаты при рождении ребенка в Казахстане

Рождение ребенка в семье - это большая радость. Но в то же время это немалые затраты для новоиспеченных родителей. Чтобы поддержать такие семьи, государство выделяет пособия и делает социальные выплаты для новорожденных и для родителя, который ушел в отпуск по уходу за ребенком. Tengrinews.kz сделал подборку выплат, которые положены при рождении ребенка.

Иллюстративное фото: grifoninfo.ru

Итак, все мамы в Казахстане могут рассчитывать на единовременное пособие по рождению ребенка. Это пособие выдается независимо от того, работала женщина или нет.

Размер единовременного пособия составляет: на первого, второго, третьего ребенка - 38 месячных расчетных показателей, или 91 390 тенге; на четвертого и более ребенка - 63 месячных расчетных показателя - 151 515 тенге.

Чтобы получить эту помощь, необходимо обратиться с заявлением в государственную корпорацию "Правительство для граждан" по месту жительства. Пособие нужно забрать не позднее года со дня рождения ребенка.

При себе необходимо иметь удостоверение личности, для оралманов - удостоверение оралмана, свидетельство о рождении ребенка либо запись акта о рождении. Необходимо иметь соответствующие документы в случае установления опеки и попечительства над ребенком или усыновления. Если оформлением документов занимаются третьи лица, то необходимо иметь доверенность.

Обязательный документ - адресная справка. Если данные получателя услуги разнятся с данными в свидетельстве о рождении ребенка, то необходимо свидетельство о заключении или расторжении брака.

Для неработавших женщин есть еще одно пособие - по уходу за ребенком, пока ему не исполнится один год. Оно выплачивается женщинам, которые не являются участниками системы обязательного социального страхования. Социальная помощь выдается ежемесячно.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет:

на первого ребенка - 5,76 МРП - 13 853 тенге,

на второго ребенка - 6,81 МРП - 16 379 тенге,

на третьего ребенка - 7,85 МРП - 18 880 тенге,

на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП - 21 405 тенге.

Получить помощь нужно не позднее одного года со дня рождения ребенка. Документы нужны те же, что и на единовременное пособие по рождению ребенка.

Работающим мамам государство выделяет социальную помощь из средств по страховке, которые выплачивал за них работодатель.



Иллюстративное фото: pixabay.com

Единовременная социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Еще эта выплата называется "дородовые".

Размер выплаты зависит от социальных отчислений за последние 12 месяцев до даты наступления социального риска. В данном случае социальный риск - это потеря дохода в связи с беременностью и родами. Размер выплаты можно узнать, умножив среднемесячный размер дохода за последние 12 месяцев, с которого уплачены социальные отчисления, на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности.

Коэффициент количества дней нетрудоспособности определяется путем деления количества дней, на которые выдан лист временной нетрудоспособности, то есть на тридцать календарных дней. 126 дней / 30 = 4,2 коэффициент.

Каждая работающая женщина имеет право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжительностью до 126 дней. 70 дней будущая мама может взять до родов и 56 дней после рождения ребенка.

Социальную выплату примерно можно рассчитать так:

100 000 тенге (среднемесячный доход)*12 = 1 200 000;

100 000*4,2 = 420 000;

420 000 - 10 процентов (пенсионные отчисления) = 378 000 тысяч тенге составляет социальная выплата.

Данный вид выплаты назначается с даты отпуска по беременности и родам, указанной в листе временной нетрудоспособности.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще работающая женщина может получать выплаты по уходу за ребенком до одного года.

Чтобы посчитать ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года, нужно использовать следующий алгоритм:

Доход, полученный за два года - отчисления в фонд соцстрахования, нужно разделить на 24; полученную сумму умножить на 0,4; отнять от полученного числа 10 процентов - пенсионные отчисления. Полученная сумма - это размер социальной выплаты.

Например: В один год до родов женщина получала 80 000 тенге, а во второй год - 90 000 тенге.

80 000*12+90 000 *12 = 960 000+1 080 000 = 2 040 000 тенге;

2 040 000/24 = 85 000;

85 000*0,4 = 34 000 тенге;

34 000 - 10 процентов пенсионных отчислений = 30 600 тенге - сумма ежемесячных выплат. Данный вид выплаты назначается с даты рождения, указанной в свидетельстве о рождении ребенка, до дня достижения им возраста одного года.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, если женщины более трех месяцев не используют вышеназванные выплаты, то их могут приостановить. В министерстве рекомендуют ежемесячно производить снятие денег со счетов. К сведению, накапливать деньги можно на других счетах, не предназначенных для выплаты пособий.