Северо-атлантический циклон несет в Костанайскую область холода и осадки

Погоду последних трех дней текущей недели и первых дней следующей определят холодные воздушные массы мощного северо-атлантического циклона, который накроет территорию области уже в пятницу.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

— В четверг еще сохранится относительно теплая погода, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью 11 октября ожидается температура от нуля до 5 градусов тепла, а днем - 10-15 со знаком «плюс». Общую картину погоды в четверг испортит прогнозируемый дождь. А вот начиная с пятницы погода сильно испортится. Осадки будут переходить в снег, температура воздуха понизится. Ночами ожидаем от нуля до 5 градусов мороза, а местами столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. Дневные температуры, 12-14 октября тоже не порадуют, термометры покажут не более 8-13 градусов. Такая погода продлится, минимум, до вторника следующей недели

По прогнозам синоптиков, дискомфорт от холода и осадков, переходящих в снег, во второй половине недели усугубит сильный ветер. Юго-западный ветер перейдет в северный и усилится до 15-20 м/с, временами его скорость будет достигать 25 м/с.