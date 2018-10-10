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211
Северо-атлантический циклон несет в Костанайскую область холода и осадки
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Северо-атлантический циклон несет в Костанайскую область холода и осадки

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

10 октября 2018, 16:37 |  Общество

Погоду последних трех дней текущей недели и первых дней следующей определят холодные воздушные массы мощного северо-атлантического циклона, который накроет территорию области уже в пятницу.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В четверг еще сохранится относительно теплая погода, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью 11 октября ожидается температура от нуля до 5 градусов тепла, а днем - 10-15 со знаком «плюс». Общую картину погоды в четверг испортит прогнозируемый дождь. А вот начиная с пятницы погода сильно испортится. Осадки будут переходить в снег, температура воздуха понизится. Ночами ожидаем от нуля до 5 градусов мороза, а местами столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. Дневные температуры, 12-14 октября тоже не порадуют, термометры покажут не более 8-13 градусов. Такая погода продлится, минимум, до вторника следующей недели

По прогнозам синоптиков, дискомфорт от холода и осадков, переходящих в снег, во второй половине недели усугубит сильный ветер. Юго-западный ветер перейдет в северный и усилится до 15-20 м/с, временами его скорость будет достигать 25 м/с.
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§ 211
Re: Северо-атлантический циклон несет в Костанайскую область...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5089
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и настает пора менять шины..
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§ drakon
Северо-атлантический циклон несет в Костанайскую область холода и осадки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14791
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот и настает пора менять шины..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782082&topic_id=35794&forumid=1#782082

Я себе весной купил - всесезонные.
Избавился от этого занятия... :lol:
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